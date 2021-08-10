Потенциально мощнейший российский ударный вертолет получит возможность управлять дронами-«камикадзе»

Для ударного вертолета Ми-28НМ закупили комплекты оборудования, которые позволят ему управлять разными БПЛА, включая ударные. Ранее стало известно, что винтокрылая машина сможет применять противотанковые ракеты «Вихрь-1».

Продолжается планомерное наращивание возможностей ударного вертолета Ми-28НМ. Как стало известно, машина будет применять БПЛА, которые смогут решать ударные задачи.

«Ночной суперохотник» сможет управлять разведывательными БПЛА и дронами-«камикадзе» с помощью аппаратуры связи АС-БПЛА. Минобороны уже заказало 80 комплектов систем, которые позволят экипажу вертолета обмениваться информацией с беспилотником на расстоянии до 50 километров», — рассказали «Известия» источники в оборонном ведомстве. Комплект позволяет передавать видео в режиме реального времени.

Информация о том, что новая версия Ми-28 сможет управлять БПЛА, и раньше фигурировала в СМИ (впрочем, детали в основном оставались за кадром).

Ми-28НМ отличается от более ранних версий Ми-28 штатной установкой надвтулочной радиолокационной станции типа Н025, дублированной системой управления, усовершенствованной кабиной и рядом других особенностей. Как стало известно, Минобороны заказало 96 таких винтокрылых машин с поставкой до конца 2027 года.

Первый серийный боевой вертолет Ми-28НМ Источник изображения: milinfolive

Базовая версия вертолета совершила первый полет 10 ноября 1982 года. 14 ноября 1996-го в небо впервые поднялся улучшенный Ми-28Н. Ставший на сегодня вершиной развития семейства Ми-28НМ совершил первый полет в июле 2016-го. Всего произвели более 120 машин разных версий. По данным из открытых источников, цена одной машины — примерно 18 миллионов долларов.

Один из важнейших аспектов улучшения Ми-28 касается вооружения. Стремительно устаревающие штатные комплексы типа «Атака» уже не могут в полной мере обеспечить эффективность применения машины. Ранее вертолет решили снабдить противотанковой управляемой ракетой «Вихрь-1», которая стала частью арсенала другого российского ударного вертолета — Ка-52 «Аллигатор». Изделие использует лазерную систему наведения и может поражать цели на дальности 10 километров.

Ракеты комплекса «Вихрь» Источник изображения: wikipedia

Другим нововведением будет принципиально новая ракета большой дальности «Изделие-305», которая, по некоторым данным, способна поражать цели на расстоянии 100 километров. Как сообщалось в мае, один Ми-28НМ сможет нести до четырех таких ракет.

В отдаленном будущем Россия может получить перспективный скоростной боевой вертолет, облик которого показали в 2018-м.