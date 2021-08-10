Ми полетели: для чего «Ночных суперохотников» вооружают дронами-камикадзе

Воздушно-космические силы получат вертолеты с беспилотными убийцами. Минобороны утвердило план закупок бортового оборудования для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ "Ночной суперохотник". 80 первых серийных винтокрылых машин получат систему управления беспилотниками, благодаря которой экипажи вертолетов смогут контролировать на расстоянии в десятки километров как средние разведывательные БЛА, так и одноразовые дроны-«камикадзе». По словам экспертов, такая связка радикально увеличивает боевые возможности российской военной авиации, делая винтокрылые машины менее уязвимыми.

Воздушно-космические силы получат вертолеты с беспилотными убийцами. Минобороны утвердило план закупок бортового оборудования для новейших боевых вертолетов Ми-28НМ "Ночной суперохотник". 80 первых серийных винтокрылых машин получат систему управления беспилотниками, благодаря которой экипажи вертолетов смогут контролировать на расстоянии в десятки километров как средние разведывательные БЛА, так и одноразовые дроны-«камикадзе». По словам экспертов, такая связка радикально увеличивает боевые возможности российской военной авиации, делая винтокрылые машины менее уязвимыми.

Беспилотные напарники

Как рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве, в настоящее время уже утвержден состав бортового оборудования новейших вертолетов Ми-28НМ. Также ведомство предварительно одобрило и план закупок. Так, для строящихся серийных "Ночных супер-охотников" уже заказано 80 комплектов аппаратуры АС-БПЛА для связи с беспилотниками (документ закупки имеется в распоряжении «Известий»). Каждый такой комплект позволяет поддерживать связь с беспилотниками на расстоянии до 50 км и имеет пропускную способность в 5,4 Мбит/с, достаточной для передачи видео в реальном времени.

Всего Минобороны заключило контракты на закупку 96 таких винтокрылых машин. Произвести их и поставить в войска планируется до конца 2027 года.

Ранее главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина отмечал, что техзадание на разработку Ми-28НМ предусматривало его сопряжение с БЛА средней дальности типов «Корсар» и «Форпост-Р». Кроме того, он рассказал и о планах включить в состав вооружения управляемые с борта винтокрылой машины дроны-«камикадзе». В конце прошлого года о том, что модернизированный Ми-28НМ был проверен в боевой работе на территории Сирийской Арабской Республики, заявлял глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

- Управление дронами с вертолёта сможет радикально повысить эффективность армейской авиации, - рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. – Добавление возможности управления беспилотниками перевернёт тактику применения вертолётов на поле боя. Ранее винтокрылой машине необходимо было установить визуальный контакт с целью, а значит и самой стать заметной. Теперь же новейшие Ми-28НМ можно превратить в оружие, которое будет наносить прицельные удары из-за горизонта, по внешнему наведению с земли или с беспилотников, оставаясь неуязвимым для ответного огня.

Ударный потенциал

По словам главного конструктора, взаимодействие с дронами позволит вертолёту вести наблюдение за заданным районом, не входя в зоны ПВО, обеспечивать целеуказание новым дальнобойным ракетам и контролировать в реальном времени эффективность их применения.

В России сегодня разрабатываются несколько моделей одноразовых дронов-«камикадзе». Некоторые из них уже прошли обкатку в реальных боевых условиях в Сирии. Ранее уже демонстрировались видеокадры поражения таким БПЛА «Ланцет» движущейся автомашины с боевиками, а также уничтожение наземной огневой точки. Этот боеприпас имеет возможность наведения как через собственную оптику, так и при помощи другого беспилотника, поэтому возможна адаптация его и к управлению с вертолёта.

Другой аппарат, с которым сможет связываться Ми-28НМ - полутонный «Форпост-Р». Эта полностью локализованная и усовершенствованная версия производившегося по лицензии израильского разведывательного беспилотного аппарата средней дальности Searcher Mk II. После «русификации» его конфигурацию серьёзно изменили. На базовой версии «Форпоста» не было аппаратуры, необходимой для взаимодействия с авиацией. Новый БЛА, в отличие от исходника, обзаведётся и возможностью применять оружие.

Ещё одним кандидатом на взаимодействие с вертолётом станет отечественный БЛА «Корсар». Со взлётным весом в 200 килограммов он заметно меньше по размеру, чем «Форпост». Но, помимо разведывательных задач, этот БЛА тоже способен нести лёгкие бомбы и подсвечивать лазером цели для поражения их артиллерийскими и авиационными вооружениями.

Новый облик

В конце прошлого года ВКС России получили первую пару «Ночных суперохотников» - глубоко модернизированную версию ударных вертолётов Ми-28Н. Новинка серьёзно отличается от своего предшественника, спроектированного по технологиям и требованиям начала этого века, и превзошла его сразу по множеству параметров, стала гораздо многофункциональнее.

Для вооружения новейших вертолётов в России разработана новая лёгкая многоцелевая ракета с дальностью в 3-4 раза большей, чем у боеприпасов предыдущего поколения «Штурм» и «Атака». Её досягаемость составляет 15-20 км. Это позволяет атаковать цели, не входя в радиус действия переносных зенитных ракетных комплексов, скорострельных автоматических пушек и пулемётов.

Получил он на вооружение и мощные ракеты Р-74М класса «воздух-воздух», позволяющие бороться не только с вертолётами и беспилотниками противника, но и поражать боевые самолёты, включая истребители.

Вертолёт стал гораздо более «зорким». Над его несущим винтом появился характерный шар обтекателя радиолокатора Н025. Он обеспечивает круговой обзор и позволяет обнаруживать как наземные, так и воздушные цели днём и ночью в любых погодных условиях. Заменена и обзорно-прицельная станция: улучшенная оптика позволила замечать типовые цели с гораздо большего расстояния.

По опыту боевых действий в Сирии на Ми-28НМ усилили бортовой комплекс самообороны, защищающий от ракет противника. Установкой дополнительных баков увеличили дальность действия.

Сам вертолёт получил возможность встраиваться в разведывательно-ударные контуры. Он может выдавать целеуказание для авиации и артиллерии, корректируемых боеприпасов, а также получать информацию о координатах противника от наземных войск.

Вертолёт получит двойное управление. Это особенно важно для подготовки пилотов. Ранее для такой задачи пришлось разработать специальный учебно-боевой Ми-28УБ. Оснащённым Ми-28НМ полкам отдельные тренировочные машины не понадобятся.

Антон Лавров Алексей Рамм