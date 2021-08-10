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«Убийца российских ЗРК С-400»: в США прошли первые боевые испытания новой противорадиолокационной ракеты (Defense Express, Украина)

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Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции "Inherent Resolve"
Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции "Inherent Resolve".
Источник изображения: © flickr.com, Official U.S. Navy Page/ Christopher Gaines

ВМС США испытали новую ракету повышенной дальности класса воздух — земля. AGM-88G AARGM-ER была запущена с истребителя Super Horne и, по некоторым данным, ее скорость достигает 2 Маха. В западных СМИ эту оружие поспешили назвать «убийцей российских ЗРК С-400», злорадствует украинское издание.

Новую ракету, помимо самолетов F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, также получат и стелс-истребители F-35

ВМС США во время испытаний, состоявшихся 19 июля 2021 года, впервые запустили усовершенствованную противорадиолокационную управляемую ракету повышенной дальности AGM-88G AARGM-ER с истребителя Boeing F/A-18 Super Hornet.

Как заявил производитель ракеты Northrop Grumman - испытание состоялось на хребте Пойнт-Мугу у побережья Южной Калифорнии.

"AARGM-ER была успешно запущена с истребителя F/A-18 и выполнила ключевые задачи первого боевого ракетного огня", - утверждается в сообщении.

Отмечается, что испытания с боевой стрельбой "подтвердили общую интеграцию системы, работу ракетного двигателя". Известно, что сейчас запланирована серия дополнительных испытаний этой разработки.

Ракета AARGM в варианте ER получила новую боеголовку и новый ракетный двигатель для повышенной дальности действия ракты. Вместе с тем, тактико-технические характеристики ракеты пока не раскрываются, хотя в некоторых источниках отмечается, что ракета может достигать максимальной скорости в 2 Маха.

Ракета AARGM-ER предназначена для уничтожения вражеских радаров, генераторов помех и радиопередатчиков - то есть, она может "ослепить" противника и лишить его возможности "общаться". В американских и российских СМИ эту ракету уже назвали "убийцей ЗРК С-400".

Сейчас известно, что ВМС США планирует интегрировать ракету с самолетами F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, а также ее могут получить и стелс-истребители F-35 ВМС, КМП и ВВС США.


Олег Катков

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
EA-18
F-18
F-35
Super Hornet
Компании
Boeing
Northrop Grumman
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