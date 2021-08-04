Паранойя провокаторов

В Варшаве делают все для того, чтобы Москва стала воспринимать Польшу как опасную цель

По степени антироссийской паранойи современная Польша не уступает странам Прибалтики. Для этого как бы есть исторические обоснования, но даже в этом плане подход Варшавы в высшей степени односторонний: она очень хорошо помнит примеры агрессии Москвы против себя, при этом полностью «забывая» о своих походах на Россию, коих было как минимум не меньше. Обсуждать же такие мелочи, как отсутствие у нынешней Российской Федерации сколь-нибудь веской мотивации для нападения на Польскую Республику, считается просто неприличным.

Благодаря этой антироссийской паранойе в ПР готовятся к войне всерьез, из-за чего раньше и лучше других осознали, что «НАТО – это даже не бумажный тигр, а мыльный пузырь» (такие слова написала одна из польских газет весной 2014 года по итогам крымских событий). Из этого в Варшаве сделали логичный вывод, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В связи с этим Польша пытается вооружаться сама, выпадая тем самым из общенатовских тенденций перманентного разоружения («Защита по-польски»). Кроме того, там хотели бы организовать военное сотрудничество с Вашингтоном не в структурах НАТО, а напрямую, через голову Брюсселя. Сейчас в Речи Посполитой размещается одна тяжелая бригада сухопутных войск США на ротационной основе, это именно часть натовских мероприятий по «защите Восточной Европы от российской агрессии» («Инвалиды пятой статьи»). Варшава хотела бы заиметь на своей территории постоянную штатовскую военную базу, причем даже готова оплачивать ее (хотя обычно бывает наоборот – страна, которой принадлежит база, платит стране пребывания за ее размещение).

При этом надо отметить, что с основной территорией России Польша не граничит. Имеется лишь короткая граница с российским эксклавом – Калининградской областью. Соотношение сил на этом потенциальном ТВД неоднозначное. ВС Польши («Чудо на Висле») имеют существенное превосходство над группировкой ВС РФ в Калининградской области в бронетехнике и артиллерии. Превосходство в воздухе также на стороне Polskie Sily Powietrzne, правда, оно в значительной степени нивелируется наличием в российском эксклаве очень мощной наземной ПВО. Отечественные ЗРС С-400 способны сбивать самолеты над польской же территорией, причем довольно далеко от границы. Впрочем, с другой стороны, эти ЗРС могут оказаться в зоне поражения артиллерии (особенно после приобретения Польшей американской РСЗО HIMARS).

“Развертывание натовских наземных сил вряд ли станет по-настоящему серьезным (объективно говоря, у НАТО просто нет для этого ресурсов), поэтому руководство РФ это несколько напряжет, но не более того”

На море имеет место примерное равенство, при этом боевые корабли и береговые противокорабельные комплексы сторон теоретически могут топить корабли противника прямо в его главной ВМБ (Балтийске и Гдыне).

Разумеется, российской группировке в Калининграде потребуется серьезное усиление. Для этого как минимум войскам из районов под Санкт-Петербургом и из Псковской области придется пробить коридор через Балтию, что не окажется слишком сложной задачей («За что боролись»). Если же свой союзнический долг выполнит Белоруссия, то через ее территорию пройдут войска ЗВО. Если к ним присоединятся еще и части ВС Белоруссии («Конец чуда»), Варшаве станет совсем плохо. Точнее – у нее не будет никаких шансов, поскольку российская сторона получит полное превосходство по всем параметрам даже без применения ядерного оружия. И совершенно неочевидно, что натовский «мыльный пузырь» кинется поляков спасать.

Если же рассмотреть политическую сторону вопроса, то вполне очевидно, что сама по себе такая война невозможна. Потому что у России нет ни единой политической или экономической причины нападать на Польшу, а Речь Посполитая вряд ли захочет совершить самоубийство, напав на РФ (даже в лице маленького калининградского эксклава).

Тем не менее, к сожалению, вероятность войны нулю все же не равна. Как и в случае со странами Прибалтики, параноидальное желание обезопасить себя от «русской угрозы», которой на самом деле не было и нет, может привести к тому, что угроза таки появится – в качестве реакции на эту бессмысленную защиту. Чем больше войск из других стран НАТО (особенно из США) будет развертываться в регионе, тем ниже, а не выше будет уровень их безопасности. Потому что в Москве это воспримут уже как подготовку к агрессии.

Впрочем, развертывание натовских наземных сил вряд ли станет по-настоящему серьезным (объективно говоря, у НАТО просто нет для этого ресурсов), поэтому руководство РФ это несколько напряжет, но не более того. Гораздо хуже в Кремле отреагируют на появление в Северо-Восточной Европе натовской авиации, особенно ВВС США. И уж совсем плохо станет, если в данном районе появятся американские БРСД (пока таковые не созданы, но в будущем ничего исключать нельзя). Тогда в Москве всерьез задумаются о превентивном ударе в стиле атаки израильских ВС по Египту, Сирии и Иордании в июне 1967 года.

Применительно к Польше дополнительным и сильнейшим раздражителем для РФ станет объект американской ПРО в поселке Редзиково около города Слупск на севере страны, строительство которого начато в 2016 году. Этот объект представляет собой наземный вариант корабельной УВП Мк41 с ЗУР «Стандарт» SM-3 и системой «Иджис» (аналогичный объект уже развернут в Румынии). Объективно говоря, всерьез угрожать российским РВСН он не может. Но на кораблях ВМС США в ячейках УВП Мк41 могут размещаться не только ЗУР «Стандарт», но и КРМБ «Томагавк», причем никакого переоборудования для этого не нужно, а определить извне, какая ракета в какой ячейке размещена, невозможно. «Томагавки» – это уже ударное средство. Поэтому объект в Редзиково автоматически становится целью для ВС РФ.

Таким образом, война, для которой нет ни малейших объективных причин и предпосылок, может стать следствием неадекватности польских политиков, которая в последние годы, к сожалению, лишь нарастает, причем весьма быстро.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (892) за 3 августа 2021 года