Защита по-польски

Варшава укрепляет армию и готовится к походу на восток

Польша в своей истории успела как побывать европейской сверхдержавой, так и дважды исчезнуть с карты мира. После Второй мировой именно в этой стране был подписан Варшавский договор, но она же его и погубила. А теперь именно Речь Посполитая одной из первых осознала бесполезность и бессилие НАТО и, соответственно, необходимость защищаться самостоятельно.

В годы холодной войны Народная Польша, наряду с ЧССР, была одной из двух стран Варшавского договора с весьма мощным ВПК. Он производил технику почти всех классов как для ВС ПР («Чудо на Висле»), так и на экспорт, иногда выступая в роли «подрядчика» СССР в поставках оружия странам «социалистической ориентации». Большая часть этой техники выпускалась, разумеется, по советским лицензиям, но создавали поляки и собственные образцы.

Так, только для Войска польского по советским лицензиям произведено не менее 1 тысячи Т-34-85, затем по 1,5 тысячи Т-54 и Т-55 и, наконец, 759 Т-72, из них 77 – выпустили уже с помощью России. А еще 700 МТЛБ и 533 САУ 2С1 на шасси этой машины. Совместно с ЧССР произвели 600 БТР ОТ-62 и машин на их базе, а затем не менее 1 тысячи более совершенных ОТ-64. Также в Польше было выпущено до 1,5 тысячи советских истребителей МиГ-15 (как Lim-1/2) и МиГ-17 (как Lim-5/6).

Москва передала Варшаве производство легких вертолетов Ми-2, которые выходили более 20 лет (в том числе более 500 единиц поставлены в СССР же), а затем «превратились» в польские W-3. Они делают их до сих пор (как в коммерческом, так и в боевом вариантах), да еще и продают за рубеж. Аналогично полякам было передано производство легкого транспортного самолета Ан-28, который в 90-е годы вдруг сделался польским М-28, его также выпускают до сих пор, в том числе поставляют и на экспорт. Кроме того, в Польше создали учебный самолет TS-11 «Искра» и сейчас еще состоящий на вооружении.

“Страдая тяжелой формой русофобии, Варшава сразу начала готовиться к войне с Россией”

Напрямую из СССР было получено 36 ПУ ОТР Р-17 и 4 ПУ «Точка», 12 ПУ ТР «Луна», 300 легких танков ПТ-76, более 1,4 тысячи БРДМ, почти 1,5 тысячи БМП, не менее 1 тысячи колесных БТР, 8 мощнейших 203-мм САУ 2С7 «Пион», до 1 тысячи буксируемых орудий (М-30, Д-20, МЛ-20, Д-1), несколько сотен минометов, более 200 РСЗО БМ-21, 43 дивизиона ЗРК С-75, 24 дивизиона С-125, 2 дивизиона ЗРС С-200, 9 батарей ЗРК «Круг», 25 батарей ЗРК «Квадрат», более 300 ЗРК малой дальности («Стрела-1», «Оса», «Стрела-10»), более 200 ЗСУ, 80 бомбардировщиков Ил-28, более 170 штурмовиков Су-7/20/22, более 800 истребителей МиГ-17/19/21/23 и 12 МиГ-29, до 40 ударных вертолетов Ми-24 и до 60 многоцелевых Ми-8. Кроме того, из ЧССР поступили 111 колесных 152-миллиметровых САУ «Дана» и 30 122-миллиметровых РСЗО RM-70.

Наиболее сильной отраслью польского ВПК было кораблестроение, специализировавшееся на строительстве десантных кораблей. Так, на польских верфях построено более ста средних десантных кораблей проектов 770/771/773, в том числе 23 – для ВМС ПНР и 68 – для ВМФ СССР. Затем для советского флота поставили 28 БДК проекта 775 (последний получила уже Россия), именно они составляют основу десантных сил ВМФ РФ. Кроме того, советского Военно-морского флота польские корабелы построили более 70 вспомогательных судов.

Для флота в ПНР строились сторожевые и торпедные катера, тральщики, десантные корабли типа «Люблин», а также корвет «Кажуб» (введен в строй в конце 80-х, планировалось построить семь кораблей этого типа, но получился всего один). При этом значительное количество боевых кораблей ВМС Польши получили из СССР. Это 7 ПЛ (4 – проекта 613, 2 – проекта 641, 1 – проекта 877), 3 эсминца (2 – проекта 30, 1 – проекта 57) и 1 БПК (проекта 61), 17 ракетных катеров (13 – проекта 205, 4 – проекта 1241). Кроме того, три корвета типа «Оркан» поляки заказали в ГДР, но получили корабли уже из объединенной Германии в начале 90-х.

Важнейшим покупателем польского оружия вне Варшавского договора стала Индия, причем это сотрудничество началось еще с социалистической ПНР и успешно продолжается с нынешней Польшей. Дели приобретал у Варшавы десантные корабли проекта 773, учебные самолеты TS-11, инженерные машины на базе танка Т-72 (часть машин производится по лицензии в Индии).

Ирак времен Саддама Хусейна получил от социалистической Польши 400 танков Т-55 и четыре десантных корабля проекта 771, нынешний Багдад от современной Польши – 600 бронеавтомобилей «Дзик» (больше эту машину поляки не сумели никому продать).

Как известно, именно на Гданьской судоверфи, где, в частности, строились десантные корабли для ВМФ СССР, родилось движение «Солидарность», свергнувшее социализм в ПНР и внесшее огромный вклад в его крушение в Восточной Европе.

Уже в последние годы формального существования Варшавского договора Польша полностью переориентировалась на Запад в политическом плане, а затем началась переориентация и в военной сфере.

Военно-техническое сотрудничество Варшавы и Москвы в основном завершилось в первой половине 90-х с окончанием лицензионного производства танка Т-72, началом выпуска самолета М-28, получением артиллерийского вооружения, двигателей и РЛС для корветов типа «Оркан» и помощи России в создании польского ПЗРК «Гром» на основе ПЗРК «Игла-1» и «Игла». В XXI веке, впрочем, Польша приобрела у РФ 12 вертолетов Ми-17 для использования в Афганистане. Кроме того, в начале 90-х ПР провела очень своеобразный (то есть явно неравноправный) обмен с Чехией, получив от нее десять весьма современных на тот момент истребителей МиГ-29 и отдав взамен 11 легких вертолетов W-3 (на самом деле 11 таких вертолетов вряд ли можно считать эквивалентом даже одному МиГ-29, но для Праги этот обмен носил чисто политический характер). Германия из запасов бывшей ННА ГДР в середине 90-х передала Войску польскому по два Су-22 и МиГ-23 и 18 Ми-24, а в начале 2000-х фактически подарила 22 МиГ-29. Эти немецкие МиГ-29 и российские Ми-17 стали последним на данный момент оружием советского происхождения, полученным польскими ВС.

При этом в 90-е годы и в ХХI веке ПР, как и другие страны бывшего Варшавского договора, достаточно активно распродавала советское оружие из наличия ВС, а также, в отличие от остальных стран покойного блока, некоторое количество техники нового производства. В частности, 104 Т-72 новой постройки получил от Польши Иран (сейчас это звучит совершенно удивительно). Кроме того, были проданы 146 Т-72 из наличия Войска польского (143 в Чехию, по одному в Швейцарию, Латвию, США), еще 135–140 переделаны в польскую модификацию данной машины – ПТ-91 (93-98 ПТ-91 были построены с нуля, всего выпущено 233 танка). Единственным зарубежным получателем ПТ-91 в количестве 48 единиц новой постройки стала Малайзия.

В Анголу и Того поляки продали все имевшиеся у них БМП-2, при этом оставив на вооружение гораздо более старые БМП-1. Камбоджа, Мавритания, Судан приобрели до 100 Т-55, в Финляндию, Германию и Болгарию ушло не менее 30 2С1. Значительное количество техники утилизировали, включая 35 Т-72 и не менее 20 БМ-21. Еще 75 БМ-21 были переделаны для польской армии в РСЗО WR-40 «Лангуста» с новым шасси и СУО.

Покупателями ПЗРК «Гром» стали Индонезия, Литва и Грузия (несколько таких ПЗРК захватили российские солдаты в ходе Пятидневной войны), еще не менее сотни «Громов» проданы в США.

Уганда получила семь польских истребителей МиГ-21, еще 25–30 машин этого типа приобрела американская частная компания Draken International («Летчики по вызову»).

В 1999 году в первую волну расширения Польская Республика вступила в НАТО. Для остальных стран Восточной Европы аналогичный шаг стал основанием расслабиться и начать тотальное разоружение (впрочем, аналогично вели себя почти все «старые» члены НАТО из Западной Европы). Польша оказалась единственным исключением. Страдая тяжелой формой русофобии, Варшава сразу начала готовиться к войне с Россией. Поскольку польские власти к этому процессу подходили достаточно серьезно, то довольно быстро поняли, что нынешнее НАТО никого ни от чего защитить не может и надо готовиться к обороне своими силами.

Приложенные усилия сделали Войско польское по ряду параметров сильнейшей армией Европы (из стран – членов НАТО). Например, весь танковый парк состоит из машин третьего поколения: в дополнение к Т-72 и ПТ-91 куплены 247 немецких «Леопардов-2» (142 А4, 105 А5). При этом в 2019-м выдан заказ на модернизацию 318 Т-72. Общее количество танков превышает 900 единиц, то есть машин третьего поколения только больше в США, на втором месте польская армия. Кроме того, в Польше разработан легкий танк PL-01 «Андерс», но, судя по всему, он так и останется в единственном экземпляре.

Варшава стала одним из последних в мире покупателей 48 американских истребителей-бомбардировщиков F-16С/D нового производства. К этим самолетам, кроме другого высокоточного оружия, приобретаются ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Этими ракетами, кроме ВВС США, вооружены еще армии Финляндии и Австралии. Предполагается закупка четырех батарей (16 ПУ) американской ЗРС «Пэтриот-РАС3» с частичным производством в самой Польше. На базе «Грома» создан усовершенствованный ПЗРК «Пиорун», также производится ЗРК «Попрад», который представляет собой четыре «Грома» или «Пиоруна» на автомобильном шасси.

С 2004 года в ПР ведется лицензионная сборка финского БТР АМV (под местным названием «Росомаха»). Общее производство этих машин должно достигнуть почти тысячи единиц во множестве вариантов. На данный момент собрано более 700 «Росомах», при этом, впрочем, Польша испытывает проблемы с интеграцией на БТР израильских ПТРК «Спайк», а также с производством вспомогательных вариантов машины. Кроме 359 линейных БТР с итальянским боевым модулем HITFIST, на вооружение пока поступило около 200 самоходных минометов, ПТРК, инженерных, медицинских машин и КШМ, более 100 корпусов до сих пор ожидают оснащения необходимым оборудованием.

Также имеются проблемы с производством новой 155-мм САУ «Краб». Предполагалось построить 120 подобных САУ с выпускающейся в Польше по английской лицензии башней от британской САУ AS-90. Однако полякам удалось изготовить лишь восемь шасси для «Крабов», после чего было решено закупить в Турции шасси от САУ Т-155, лицензионной копии южнокорейской САУ К-9. Затем решили производить в ПР сразу по южнокорейской лицензии шасси от собственно К-9. Все эти изменения привели к серьезной задержке выполнения программы, пока выпущено 64 САУ.

Для ВВС закуплены, кроме уже упомянутых F-16, американские транспортники С-130 и испанские С-295, итальянские учебные самолеты М-346 и собственные PLZ-130. Для ВВС Войска польского и на экспорт в стране начали лицензионное производство американских вертолетов S-70 (как бы коммерческий вариант многоцелевого UH-60).

Варшава принимала активное участие в Афганской войне. Специально для этого в США было приобретено более 100 бронеавтомобилей класса МRАР трех типов, из них потеряны как минимум один МаххРrо и один М-АТV. Кроме того, польский контингент потерял до восьми БТР «Росомаха» и один вертолет Ми-24В. Еще два таких вертолета повреждены, неясно, смогут ли их восстановить.

Из Polska Marynarka Wojenna списаны и утилизированы все корабли и катера советской постройки, кроме единственной ПЛ проекта 877. По чисто политическим причинам поляки закупили устаревшие западные корабли – четыре норвежских ПЛ типа «Коббен» (еще одна – как учебная базируется на берегу) и два американских фрегата типа «Оливер Перри».

Корветы типа «Оркан» вооружены шведскими ПКР RBS-15. Существуют планы тотального перевооружения польского флота, в том числе строительства трех новых подлодок, но пока нет конкретных решений о реализации этих замыслов. Достаточно анекдотической стала история строительства семи ракетных корветов проекта 621. Головной корабль был заложен в ноябре 2001-го, серию предполагалось завершить к 2012 году. В итоге головной корвет сдан флоту в ноябре 2019-го как патрульный корабль (без ракетного вооружения), строительство остальных отменено.

Несмотря на все проблемы, Польша предпринимает серьезные усилия в сфере военного строительства, чем кардинально отличается от почти всех остальных европейских стран. И постепенно становится сильнейшей в НАТО, не считая, разумеется, армии США и Турции.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (890) за 20 июля 2021 года