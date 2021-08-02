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Интерфакс-АВН

Давление в отсеке с утечкой воздуха на МКС упало до 154 мм рт. ст

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Модуль «Звезда»
Модуль «Звезда».
Источник изображения: roscosmos

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Давление в переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж МКС в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.

"154 мм", - сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУПа.

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха экипаж сообщал о снижении давления в камере до 405 мм рт. ст.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации пока не определились со сроками окончательного устранения утечки воздуха на станции.

Как сообщалось ранее, в марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Ранее РКК "Энергия" сообщала, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из NASA.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года. Заместитель руководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации "Энергия" Юрий Гидзенко сообщил в начале марта, что решение о продлении работы МКС до 2028 года принято уже "на верхних уровнях".

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Энергия РКК
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2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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