Госсекретарь Энтони Блинкен: США выразили Индии обеспокоенность из-за соглашения с Россией по ЗРС С-400

ЦАМТО, 29 июля. США "поделились обеспокоенностью" с Индией в связи с ее соглашением с Россией по поставкам ЗРС С-400.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газете Times of India, которое опубликовано на сайте госдепартамента.

"У нас есть свои законы. Мы применяем свои законы, но мы поделились с Индией нашей обеспокоенностью по поводу этого. Но я не собираюсь бежать вперед. Мы увидим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы", – сказал Э.Блинкен, отвечая на вопрос о поставках ЗРС С-400 Индии.

Как напоминает "РИА Новости", ранее посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма подтвердил, что первая партия систем ПВО С-400 поступит в Индию к концу 2021 года.

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРС С-400 стоимостью более 5 млрд. долл. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Расчеты по данному контракту будут производиться в рублях, отмечает агентство.