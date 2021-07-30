Израиль получил два последних корвета проекта Saar 6

27 июля 2021 года в Киле (Германия) состоялась официальная церемония передачи немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp) военно-морским силам Израиля третьего и четвертого построенных корветов Atzmaut и Nitzachon, завершив тем самым строительство для Израиля серии из четырех корветов нового проекта Saar 6 (типа Magen). На кораблях был поднят израильский флаг. В церемонии принял участие командующий ВМС Израиля генерал-майор Элияху Шарвит. Основные системы вооружения и радиоэлектронного оборудования на кораблях пока не установлены и должны устанавливаться уже в Израиле, куда оба корвета должны прибыть ориентировочно через месяц.

Церемония передачи ВМС Израиля построенных немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) третьего и четвертого корветов Atzmaut и Nitzachon - последних в серии из четырех корветов проекта Saar 6 (типа Magen). Киль, 27.07.2021 (с) TKMS

Напомним, что межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля четырех корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года. Стоимость собственно постройки составляет 430 млн евро, из которых 115 млн евро выделило правительство Германии - в эти 430 млн евро не входит стоимость израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно в Израиле.

Все четыре корабля после установки израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования должны были быть введены в состав ВМС Израиля в 2021-2022 годах - однако фактически сроки окажутся более длительными, поскольку сообщено, что дооборудование и испытания каждого корабля в Израиле будут занимать около полутора лет Общая стоимость программы приобретения данных кораблей оценивается в Израиле в 3 млрд долл.

Генеральным подрядчиком в строительстве корветов проекта Saar 6 для Израиля выступает германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp). Субподрядчиком TKMS в постройке корветов Saar 6 выступает кильская верфь German Naval Yards Kiel, входящая в состав объединения German Naval Yards Holdings группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа (в Ливане семейству Сафа приписывают длительные связи с израильскими спецслужбами). Данная верфь (бывшая коммерческая верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft, ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG) была выкуплена у TKMS в 2011 году. На верфи German Naval Yards Kiel были построены собственно корпуса корветов, которые после спуска на воду были переведены а кильскую верфь Kieler Werft объединения TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW), осуществляющей достройку и испытания корветов.

Ранее по той же схеме в кооперации Kieler Werft TKMS и German Naval Yards Kiel при головной роли TKMS были построены два фрегата проекта МЕКО А200 AN для ВМС Алжира, а теперь ведется постройка фрегатов проекта МЕКО А200 для ВМС Египта.

Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета под названием Magen проекта Saar 6 для Израиля, состоялась на верфи Kieler Werft TKMS 7 февраля 2018 года. Спуск на воду головного корвета Magen был осуществлен на фактически строившей его корпус верфи German Naval Yards Kiel 14 мая 2019 года, а официальная церемония "крещения" корабля была произведена 23 мая 2019 года уже на верфи Kieler Werft TKMS, куда корпус корабля был прибуксирован для достройки. Корвет Magen вышел на заводские испытания из Киля 10 марта 2020 года, и 11 ноября 2020 года был официально передан в Киле ВМС Израиля. В Израиль в Хайфу корабль прибыл 2 декабря.

Корпус второго корвета Oz был спущен на воду верфью German Naval Yards Kiel 23 августа 2019 года. Первый выход Oz на заводские ходовые испытания состоялся 24 января 2021 года. 4 мая 2021 года по завершении испытаний корвет Oz был официально передан в Киле ВМС Израиля. 28 мая корвет Oz вышел из Киля в Израиль и прибыл в Хайфу 9 июня.

Корпус третьего корвета Atzmaut был спущен на воду в Киле 13 декабря 2019 года, а четвертого Nitzachon - 1 апреля 2020 года. Третий корвет Atzmaut начал заводские ходовые испытания 7 марта 2021 года, а четвертый Nitzachon начал заводские ходовые испытания 11 июля.

Проект Saar 6 разработан на основе германского проекта МЕКО А100 (и его вариации для ВМС Германии проекта К130). Полное водоизмещение корвета проекта Saar 6 заявлено в 1900 тонн (более реально, что это стандартное водоизмещение или водоизмещение порожнем, а полное серьезно превысит 2000 тонн), длина корабля составляет 92 м, ширина 13,5 м и осадка более 4 м. Экипаж около 80 человек ( с возможностью размещения еще 20), при этом 25% личного состава составят женщины.

Особенностью проекта Saar 6 является исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome (морской версии комплекса ПРО Iron Dome). Также корабль получит 16 пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или новой израильской IAI Gabriel 5), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon (с возможностью применения с этих установок также ракет Rafael Spike-ER). 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре. Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.

Церемония передачи ВМС Израиля построенных немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) третьего и четвертого корветов Atzmaut и Nitzachon - последних в серии из четырех корветов проекта Saar 6 (типа Magen). Киль, 27.07.2021 (с) TKMS

Церемония передачи ВМС Израиля построенных немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) третьего и четвертого корветов Atzmaut и Nitzachon - последних в серии из четырех корветов проекта Saar 6 (типа Magen). Киль, 27.07.2021 (с) ВМС Израиля

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