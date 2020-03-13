Головной израильский корвет проекта Saar 6 в море

Как сообщают, 10 марта 2020 года из Киля (Германия) впервые вышел на заводские ходовые испытания головной построенный там для ВМС Израиля корвет Magen нового проекта Saar 6. Основные системы вооружения и радиоэлектронного оборудования на корабле пока не установлены и в основном должны устанавливаться уже в Израиле, куда корвет должен прибыть через два месяца по завершении цикла заводских ходовых испытаний в германских водах.

Выход на заводские ходовые испытания головного построенного в Германии для ВМС Израиля корвета Magen проекта Saar 6. Основные системы вооружения и радиоэлектронного оборудования на корабле пока не установлены. Киль, 10.03.2020 (с) www.fresh.co.il

Межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля четырех корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года. Стоимость постройки должна составить 430 млн евро, из которых 115 млн евро покроет правительство Германии - как можно понять, 430 млн евро составит только стоимость постройки кораблей в Германии, без стоимости израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно в Израиле. После передачи израильской стороне по завершении испытаний головного корвета Magen в мае 2020 года, последующие три корабля будут сдаваться аналогичным порядком с интервалом примерно в полгода, со сдачей четвертого в конце 2021 года. Все четыре корабля после установки израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования должны быть введены в состав ВМС Израиля в 2021-2022 годах Общая стоимость программы приобретения данных кораблей оценивается в Израиле в 3 млрд долл.

Генеральным подрядчиком в строительстве корветов проекта Saar 6 для Израиля выступает германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp). Субподрядчиком TKMS в постройке корветов Saar 6 выступает кильская верфь German Naval Yards Kiel, входящая в состав объединения German Naval Yards Holdings группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа (в Ливане семейству Сафа приписывают длительные связи с израильскими спецслужбами). Данная верфь (бывшая коммерческая верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft, ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG) была выкуплена у TKMS в 2011 году. На верфи German Naval Yards Kiel строятся собственно корпуса корветов, которые после спуска на воду переводятся на кильскую верфь Kieler Werft объединения TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW), осуществляющей достройку и испытания корветов.

Ранее по той же схеме в кооперации Kieler Werft TKMS и German Naval Yards Kiel при головной роли TKMS были построены два фрегата проекта МЕКО А200 AN для ВМС Алжира, а теперь планируется постройка фрегатов проекта МЕКО А200 для ВМС Египта.

Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета проекта Saar 6 для Израиля, состоялась на верфи Kieler Werft TKMS 7 февраля 2018 года. Спуск на воду головного корвета Magen был осуществлен на фактически строившей его корпус верфи German Naval Yards Kiel 14 мая 2019 года, а официальная церемония крещения корабля была произведена 23 мая 2019 года уже на верфи Kieler Werft TKMS, куда корпус корабля был прибуксирован для достройки.

Корпус второго корвета Oz был спущен на воду верфью German Naval Yards Kiel 23 августа 2019 года, а третьего Atzmaut - 13 декабря 2019 года. Сейчас оба этих корвета находятся в достройке на Kieler Werft TKMS. Четвертый корвет Nitzachon остается в стадии стапельного строительства в эллинге German Naval Yards Kiel.

Проект Saar 6 разработан на основе германского проекта МЕКО А100 (и вариации для ВМС Германии проекта К130). Полное водоизмещение корвета проекта Saar 6 заявлено в 1900 тонн (более реально, что превысит 2000 тонн), длина корабля составляет 92 м, ширина 13,5 м и осадка более 4 м. Экипаж около 70 человек.

Особенностью проекта Saar 6 является исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome (морской версии комплекса ПРО Iron Dome). Также корабль получит 16 пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре. В то же время, видимо, на корабле не будет устанавливаться 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, и артиллерийское вооружение будет ограничено двумя 25-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Rafael Typhoon (с возможностью применения с этих установок также ракет Rafael Spike-ER). Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.

Выход на заводские ходовые испытания головного построенного в Германии для ВМС Израиля корвета Magen проекта Saar 6. Основные системы вооружения и радиоэлектронного оборудования на корабле пока не установлены. Киль, 10.03.2020 (с) www.fresh.co.il