Египет получит шесть фрегатов германского проекта МЕКО А200

Как сообщила 3 апреля 2019 года немецкая газета "Bild", правительство Германии одобрило поставку Египту германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, в составе концерна thyssenkrupp) суммарно шести фрегатов проекта МЕКО А200 на сумму более 2,3 млрд евро. Три из фрегатов должны быть построены TKMS в Германии, а еще три - в Египте. Комитет по бюджету Бундестага ФРГ 3 апреля одобрил предоставление правительственных гарантий немецкого экспортного кредита для реализации этого контракта.

Второй построенный германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Алжира фрегат El Moudamir проекта МЕКО А200 AN. Снимок сделан в Киле 23.08.2016 во время заводских ходжовых испытаний корабля. Заказанные Египтом фрегаты проекта МЕКО А200, как сообщается, будут подобны кораблям, построенным для Алжира (с) Hammer Head / twitter.com/kitadicacool

Напомним, что концерн thyssenkrupp в сентябре 2018 года подписал соглашение с Египтом о постройке для египетского флота четырех фрегатов проекта МЕКО А200 стоимостью более 2 млрд евро, ппри этом предусматривалась постройка одного из этих фрегатов по лицензии в Египте. Теперь количество заказанных Египтом фрегатов проекта МЕКО А200 возросло до шести, причем два дополнительных корабля также предполагается строить в Египте. По неофициальным сведениям, это расширение контракта стало возможнным с подключением к его финансированию, помимо выступавшей в с самого начала в качестве спонсора Саудовской Аравии, также и Объединенных Арабских Эмиратов.

Санкционирование египетского контракта на фрегаты со стороны правительства ФРГ затянулось, как по внутригерманским политическим причинам (давление ряда политических и общественных кругов против продажи вооружения "авторитарному режиму Египта, нарушающему права человека" и участвующему в военной интервенции в Йемене) - так и по внешнеполитическим - обострение отношений ФРГ с Саудовской Аравией осенью 2018 года ввиду резкой критики с немецкой стороны истории с убийством Хашогги. В ответ, как сообщалось, саудовская сторона пригрозила разрывом ряда контрактов с Германией, включая контракт на постройку фрегатов для Египта.

В итоге все вовлеченные стороны смогли урегулировать вопросы и в конце декабря 2018 года Федеральный Совет безопасности Германии (членами которого являются федеральный канцлер и ключевые члены правительства ФРГ) на закрытом заседании одобрил начало реализации этого контракта, дав разрешение thyssenkrupp на поставку в Египет первого фрегата проекта МЕКО А200 с опционным разрешением на поставку еще одного такого корабля. Теперь одобрена поставка уже шести кораблей и выдача государственных гарантий под соответствующий экспортный кредит.

Можно предположить, что фактическая стоимость контракта выше, чем 2,3 млрд евро, и что указанная сумма, видимо, покрывает только строительство трех кораблей в Германии (причем, скорее всего, без учета стоимости закупаемого отдельно ракетного воооружения).

Египет весьма ранее неожиданно принял решение о заказе в ФРГ фрегатов проекта МЕКО А200 вместо так и не не реализованного опциона на постройку во Франции еще двух корветов проекта Gowind 2500 (в дополнение к четырем корветам этого типа, ранее заказанным для египетского флота у французского судостроительного объединения Naval Group).

Сообщается, что заказанные Египтом фрегаты проекта МЕКО А200 будут примерно подобны двум фрегатам проекта МЕКО А200 AN, построенным TKMS по контракту 2012 года для Алжира и введенным в строй алжирского флота в 2016-2017 годах. Cтроительство фрегатов для Египта будет, видимо, осуществляться по той же схеме, что и постройка фрегатов для Алжира - при сохранении роли головного подрядчика у TKMS, фактическая постройка будет осуществляться по субподряду на кильской верфи German Naval Yards Kiel группы Nobiskrug GmbH, входящей в состав международной финансово-промышленной группы Privinvest, контролируемой семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа. Данная верфь (бывшая коммерческая верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft, ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG) была выкуплена у TKMS в 2011 году. При этом работы по монтажу вооружения и оборудования и испытаниям алжирских фрегатов выполнялись на оставшейся в составе TKMS кильской верфи Kieler Werft (бывшая головная верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft). Сейчас по этой же схеме в Киле ведется постройка четырех корветов проекта Saar 6 для ВМС Израиля.