Войти
bmpd.livejournal.com

Головной корвет Magen проекта Saar 6 прибыл в Израиль

263
0
0

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Корвет "Маген" типа "Саар-6" прибыл в Израиль, 02.12.20

Вчера, 02.12.20, корвет "Маген", первый в классе "Саар-6", прибыл в Израиль. Корабль преодолел расстояние примерно в 8,000 км. Точная дата и время выхода из Германии, порт Киль, официально не называются, не официально - 16.11.20. Время прибытия в Израиль, военно-морская база Хайфа, - около 11:00, 02.12.20. На сайте АОИ сказано, что "путь продолжался примерно 2 недели". Известно, что во время пути корабль застал небольшой шторм в Бискайском заливе, высота волн составила 4 м. Была одна остановка на дозаправку - на Крите.

Видео церемонии встречи "Маген" (1:15). Несколько раз (например, 0:27, 1:11) корвет виден рядом с "Саар-5", можно сравнить размеры. Показаны фото строительства (0:28-0:29) и кадры плавания (0:30-0:31).

В 15:00 на базе ВМС Хайфа началась торжественная церемония встречи "Маген", с участием президента Израиля Реувена (Руби) Ривлина, НГШ АОИ генерал-лейтенанта Авива Кохави, командующего ВМС генерал-майора Эли Шарвита, командир базы Хайфа бригадный генерал Гай (Голди) Гольдферб и, конечно, экипажа "Маген".

В рамках подготовки к прибытию корветов были проведены работы по модернизации инфраструктуры на базе Хайфа. Так, причалы были удлинены на десятки метров, проведены работы по углублению дна в районах стоянок.

По плану, 25% персонала "Саар-6" составят женщины. В состав команды, перегонявшей "Маген" из Германии, вошли 3 женщины: два матроса и офицер электроники капитан Шира Клигер. Все жилые помещения для женщин на корабле - отдельные.

Фото прибытия с сайта Фреш

[srcimg]50f4a2fb10d76fbb11c383054e9d7b26[/srcimg]

[srcimg]222a773929ad780d8a411b000b9e0352[/srcimg]

[srcimg]035b96457fbe944401f824ed9ef66b55[/srcimg]

[srcimg]bfe8aff110804791c2516d017b1ff996[/srcimg]

[srcimg]bf6cfd00b65df7cd9202028b984f0923[/srcimg]

[srcimg]4197aab4164b4e2c0e9a0fafbb24836b[/srcimg]

Фото церемонии прибытия с сайта АОИ

[srcimg]75e0a355b5e214b04dbd545122ebb391[/srcimg]

[srcimg]5ed18ee554a271f79fd49f4831c3b059[/srcimg]

[srcimg]37a82f15e68b0feebd4f9f9ee8047e18[/srcimg]

[srcimg]50aad3b1c0de5b8a7d2985b4d7f8be7e[/srcimg]

Фото церемонии прибытия с сайта ynet

Фото внутренних помещений корабля, сайт ynet

За сутки до прибытия сайт ynet опубликовал фото внутренних помещений корабля - ходовой мостик, машинное отделение, кубрик (личная койка и шкафчик каждому члену экипажа), вертолётный ангар, один из коридоров. Нет фото камбуза, по свидетельствам он "огромный" даже по сравнению с камбузом "Саар-5".

Ссылки:

  1. Внутри нового корвета ВМС, ynet, 01.12.20.
  2. Сегодня "Маген" прибудет в Израиль, israeldefense, 02.12.20.
  3. Сегодня "Маген" прибудет в Израиль, 7-й канал, 02.12.20
  4. Прибытие "Маген", сайт АОИ, 02.12.20.
  5. Прибытие "Маген", ynet, 02.12.20.
  6. Прибытие "Маген", walla, 02.12.20.
  7. Прибытие "Маген", 7-й канал, 02.12.20.
  8. Прибытие "Маген", mako, 02.12.20.
  9. Прибытие "Маген", newsru, 02.12.20.
  10. Прибытие "Маген", mignews, 02.12.20.
  11. Обсуждение на Фреш.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Компании
ThyssenKrupp
Похожие новости
07.10.2020
ВМС Израиля готовятся к получению первого корвета УРО класса "Саар-6"
09.04.2020
Германия выдала экспортные лицензии на поставку кораблей в Египет и Израиль
15.01.2016
Израильский флот получил подводную лодку Rahav
13.05.2015
ФРГ на треть профинансирует закупку Израилем четырех боевых кораблей
23.06.2014
Германия впервые поставит оборудование военного завода «авторитарной стране»
06.04.2012
Алжир заказал в Германии два фрегата проекта MEKO A200N
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35