Головной корвет Magen проекта Saar 6 прибыл в Израиль

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Корвет "Маген" типа "Саар-6" прибыл в Израиль, 02.12.20

Вчера, 02.12.20, корвет "Маген", первый в классе "Саар-6", прибыл в Израиль. Корабль преодолел расстояние примерно в 8,000 км. Точная дата и время выхода из Германии, порт Киль, официально не называются, не официально - 16.11.20. Время прибытия в Израиль, военно-морская база Хайфа, - около 11:00, 02.12.20. На сайте АОИ сказано, что "путь продолжался примерно 2 недели". Известно, что во время пути корабль застал небольшой шторм в Бискайском заливе, высота волн составила 4 м. Была одна остановка на дозаправку - на Крите.

Видео церемонии встречи "Маген" (1:15). Несколько раз (например, 0:27, 1:11) корвет виден рядом с "Саар-5", можно сравнить размеры. Показаны фото строительства (0:28-0:29) и кадры плавания (0:30-0:31).

В 15:00 на базе ВМС Хайфа началась торжественная церемония встречи "Маген", с участием президента Израиля Реувена (Руби) Ривлина, НГШ АОИ генерал-лейтенанта Авива Кохави, командующего ВМС генерал-майора Эли Шарвита, командир базы Хайфа бригадный генерал Гай (Голди) Гольдферб и, конечно, экипажа "Маген".

В рамках подготовки к прибытию корветов были проведены работы по модернизации инфраструктуры на базе Хайфа. Так, причалы были удлинены на десятки метров, проведены работы по углублению дна в районах стоянок.

По плану, 25% персонала "Саар-6" составят женщины. В состав команды, перегонявшей "Маген" из Германии, вошли 3 женщины: два матроса и офицер электроники капитан Шира Клигер. Все жилые помещения для женщин на корабле - отдельные.

Фото прибытия с сайта Фреш

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Фото церемонии прибытия с сайта АОИ

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Фото церемонии прибытия с сайта ynet

Фото внутренних помещений корабля, сайт ynet

За сутки до прибытия сайт ynet опубликовал фото внутренних помещений корабля - ходовой мостик, машинное отделение, кубрик (личная койка и шкафчик каждому члену экипажа), вертолётный ангар, один из коридоров. Нет фото камбуза, по свидетельствам он "огромный" даже по сравнению с камбузом "Саар-5".

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