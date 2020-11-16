Израиль получил головной корвет проекта Saar 6

11 ноября 2020 года в Киле (Германия) состоялась официальная церемония передачи немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) военно-морским силам Израиля головного построенного корвета Magen нового проекта Saar 6 в серии из четырех единиц. На корабле был поднят израильский флаг.

Церемония передачи ВМС Израиля построенного немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) головного корвета Magen проекта Saar 6. Вооружение и радиоэлектронное оборудование на корабле пока не установлено. Киль, 11.11.2020 (с) TKMS

Основные системы вооружения и радиоэлектронного оборудования на корабле пока не установлены и в основном должны устанавливаться уже в Израиле, куда корвет должен выйти ориентировочно 17 ноября. Корабль был сдан с опозданием примерно на полгода - официально опоздание объясняется пандемией коронаврируса, однако затянувшийся этап заводских ходовых испытаний головного корвета заставляет предположить выоявившиеся на испытаниях технические недостатки и их устранение.

Напомним, что межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля четырех корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года. Стоимость собственно постройки составляет 430 млн евро, из которых 115 млн евро выделило правительство Германии - в эти 430 млн евро не входит стоимость израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно в Израиле.

После передачи израильской стороне головного корвета Magen, последующие три корабля должны сдаваться аналогичным порядком с интервалом примерно в полгода. Все четыре корабля после установки израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования должны были быть введены в состав ВМС Израиля в 2021-2022 годах - однако, видимо, фактически сроки окажутся более длительными, поскольку сообщено, что дооборудование и испытания каждого корабля в Израиле будут занимать около полутора лет Общая стоимость программы приобретения данных кораблей оценивается в Израиле в 3 млрд долл.Генеральным подрядчиком в строительстве корветов проекта Saar 6 для Израиля выступает германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, входит в состав концерна thyssenkrupp). Субподрядчиком TKMS в постройке корветов Saar 6 выступает кильская верфь German Naval Yards Kiel, входящая в состав объединения German Naval Yards Holdings группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа (в Ливане семейству Сафа приписывают длительные связи с израильскими спецслужбами). Данная верфь (бывшая коммерческая верфь Werk Gaarden компании Howaldtswerke-Deutsche Werft, ведет свою историю с 1867 года сперва как Kaiserliche Werft Kiel, затем как Deutsche Werke Kiel AG) была выкуплена у TKMS в 2011 году. На верфи German Naval Yards Kiel были построены собственно корпуса корветов, которые после спуска на воду были переведены а кильскую верфь Kieler Werft объединения TKMS (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH / HDW), осуществляющей достройку и испытания корветов.

Ранее по той же схеме в кооперации Kieler Werft TKMS и German Naval Yards Kiel при головной роли TKMS были построены два фрегата проекта МЕКО А200 AN для ВМС Алжира, а теперь начата постройка фрегатов проекта МЕКО А200 для ВМС Египта.

Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета проекта Saar 6 для Израиля, состоялась на верфи Kieler Werft TKMS 7 февраля 2018 года. Спуск на воду головного корвета Magen был осуществлен на фактически строившей его корпус верфи German Naval Yards Kiel 14 мая 2019 года, а официальная церемония "крещения" корабля была произведена 23 мая 2019 года уже на верфи Kieler Werft TKMS, куда корпус корабля был прибуксирован для достройки. Корвет Magen вышел на заводские испытания из Киля 10 марта 2020 года, и только теперь передан израильской стороне.

Корпус второго корвета Oz был спущен на воду верфью German Naval Yards Kiel 23 августа 2019 года, третьего Atzmaut - 13 декабря 2019 года, а четвертого Nitzachon - 1 апреля 2020 года. Сейчас три этих корвета находятся в достройке на Kieler Werft TKMS. Первый выход Oz на заводские ходовые испытания ранее ожидался в середине октября 2020 года, однако до настоящего времени этого не произошло.

Проект Saar 6 разработан на основе германского проекта МЕКО А100 (и его вариации для ВМС Германии проекта К130). Полное водоизмещение корвета проекта Saar 6 заявлено в 1900 тонн (более реально, что это стандартное водоизмещение или водоизмещение порожнем, а полное серьезно превысит 2000 тонн), длина корабля составляет 92 м, ширина 13,5 м и осадка более 4 м. Экипаж около 80 человек ( с возможностью размещения еще 20), при этом 25% личного состава составят женщины.

Особенностью проекта Saar 6 является исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome (морской версии комплекса ПРО Iron Dome). Также корабль получит 16 пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или новой израильской IAI Gabriel 5), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon (с возможностью применения с этих установок также ракет Rafael Spike-ER). 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре. Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.

Церемония передачи ВМС Израиля построенного немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) головного корвета Magen проекта Saar 6. Вооружение и радиоэлектронное оборудование на корабле пока не установлено. Киль, 11.11.2020 (с) TKMS и ВМС Израиля

Головной построенный немецким судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Израиля корвет Magen проекта Saar 6 перед передачей израильской стороне. Вооружение и радиоэлектронное оборудование на корабле пока не установлено. Ноябрь 2020 года (с) ВМС Израиля

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