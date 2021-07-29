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Naked Science

В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС

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Источник изображения: naked-science.ru

Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал о проблемах, сопровождающих модуль «Наука» на пути к МКС, и объяснил, почему на долгожданную стыковку будет всего одна попытка.

У России будет лишь одна попытка пристыковать многоцелевой лабораторный модуль «Наука» к Международной космической станции, заявил РИА Новости член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Он объяснил это нехваткой топлива: дело в том, что из-за нештатной ситуации в двигательной установке, которая продолжает корректировать орбиту модуля, его часть смешалась с газом и оказалась непригодной.

«После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего “Науку” пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков. Самой тяжелой нештатной ситуацией стала проблема с двигательной установкой модуля. В результате пришлось менять всю траекторию полета “Науки” к МКС, так как не сразу удалось задействовать основные двигатели коррекции и сближения, и поначалу подъемы орбиты модуля выполнялись с помощью малых двигателей причаливания и стабилизации», — сообщал ранее Хохлов, отметив, что специалисты все же устранили большинство проблем.

Накануне космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на МКС, прошли тренировку по ручной стыковке «Науки» с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ). Это может потребоваться в случае отказа автоматической системы сближения и стыковки «Курс». При таком варианте развития событий экипаж станции будет видеть на компьютере в модуле «Звезда» изображения станции, транслируемые с камеры «Науки», информацию о скорости сближения и дальности до МКС. Управлять двигателями можно будет посредством дистанционного режима.

Но, вероятно, всего этого не понадобится. По информации «Роскосмоса», специалисты Центра управления полетами не обнаружили каких-либо помех для стыковки, так что внеплановый выход в открытый космос не требуется. 

Расширение возможностей российского сегмента Международной космической станции как научной лаборатории: 16 рабочих мест снаружи, 14 рабочих мест внутри; объем для научного оборудования — шесть метров кубических, объем для грузов — 4,9 кубических метра  

Источник изображения:  «Роскосмос»

«Науку» строили с 1995 года и поначалу планировать задействовать в роли дублера для «Зари», а в 2004-м ее решили создавать как полноценный модуль. Запуск хотели провести еще в 2007 году, однако из-за финансовых проблем это событие переносили и переносили. В итоге долгожданный старт состоялся на прошлой неделе: «Науку» запустили с Байконура ракетой-носителем тяжелого класса «Протон-М». Позавчера, с опозданием на три дня, старый модуль «Пирс» — именно его место должна занять «Наука» — отстыковали от станции и затопили в несудоходном районе Тихого океана. Присоединение нового модуля должно произойти завтра, 29 июля.

Благодаря «Науке» космонавты на борту МКС получат дополнительное место для работы, хранения грузов и аппаратуры генерации воды и кислорода, каюту третьего члена экипажа, второй туалет, а еще автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space. Предназначение нового модуля — реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
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1 комментарий
№1
29.07.2021 08:16
Мы строили-строили и ... снова мужественно преодолевает созданные проблемы.
Цитата, q
из-за нештатной ситуации в двигательной установке, которая продолжает корректировать орбиту модуля, его часть смешалась с газом и оказалась непригодной.

«После выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали, из-за чего “Науку” пришлось ориентировать в пространстве с помощью звездных датчиков
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