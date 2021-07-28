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Воздушно-десантным войскам поставлен одиннадцатый батальонный комплект БМД-4М и БТР МДМ

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Как сообщил 26 июля 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в преддверии празднования 91-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение [98-ю гвардейскую влздушно-десантную дивизию] Воздушно-десантных войск поступил первый батальонный комплект боевых машин десанта четвёртого поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Переданный 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонный комплект новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Иваново, 26.07.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Почти сорок боевых машин четвертого поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" (БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"), входящих в состав батальонного комплекта, поставлены в войска в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск новейшими образцами вооружения, военной и специальной техникой (ВВСТ).

"Продолжается оснащение Воздушно-десантных войск России новейшими образцами военной техники, которыми и являются БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Это одиннадцатый по счету комплект в Воздушно-десантных войсках и первый комплект в Ивановском соединении Воздушно-десантных войск", - отметил в своем обращении к гвардейцам заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

"Боевые машины десанта, которые прибыли в город Иваново, считаются лучшими в своём роде и будут достойно нести службу в Ивановском гвардейском парашютно-десантном полку. Они повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений и позволят вывести боевую подготовку соединения на новый уровень", - отметил в своем выступлении заместитель командующего ВДВ.

Все экипажи два месяца проходили курс переподготовки для работы с техникой в учебном центре (младших специалистов) Воздушно-десантных войск в городе Омске.

До конца текущего года в Воздушно-десантные войска спланирована поставка еще 2-х комплектов новейших боевых машин.

В торжественной церемонии вручения приняло участие командование и военнослужащие Ивановского соединения ВДВ представители администрации Ивановской области, ветераны гвардейского соединения ВДВ и юнармейцы.

Комментарий bmpd. Таким образом, батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" получил 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Иваново. Это одиннадцатый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ, поставленный Воздушно-десантным войскам. В состав батальонного комплекта сейчас штатно входят 31 боевая машина десанта БМД-4М и восемь десантных бронетранспортеров БТР МДМ "Ракушка".

Ранее 8 июня 2021 года первый в этом году (и десятый по счету) батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ был передан в 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк 7-й Новороссийской гвардейской десантно-штумовой (горной) дивизии ВДВ.

Поставки батальонных комплектов новых боевых машин десанта БМД-4М (включающих также бронетранспортеры БТР МДМ "Ракушка") в Воздушно-десантные войска России осуществляются с 2016 года. По два батальонных комплекта этих машин получили к настоящему времени 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Рязани (компллекты переданы в сентябре и декабре 2016 года), 31-й гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Ульяновске (комплекты переданы в апреле и августе 2017 года), и 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк (комплекты переданы в феврале 2018 и марте 2019 года) и 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк (комплекты переданы в январе и июне 2020 года) 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. По одному батальонному комплекту поставлены в дислоцированный в Новороссийске 108-й гвардейский Кубанский казачий десантно-штурмовой полк (в 2020 году) и в дислоцированный в Ставрополе 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк 7-й Новороссийской гвардейской десантно-штумовой (горной) дивизии (в июне 2021 года).

В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (десять машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.

Серийное производство БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", а БТР МДМ ("Объект 955") - АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ). Поставка серийных БМД-4М и БТР МДМ ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного Министерством обороны России в 2014 году.

Первые 17 серийных БМД-4М и 12 БТР МДМ были поставлены Министерству обороны в первой половине 2015 года. По известным данным, их получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поставка первого батальонного комплекта БМД-4М первоначально также была запланирована на 2015 год, однако в итоге была перенесена на год ввиду "необходимости доработки производственной документации", и этот первый батальонный комплект был передан 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку в Рязани только в сентябре 2016 года.

Всего таким образом, оценочно, к настоящему времени изготовлены до 380 БМД-4М и до 200 БТР МДМ. Машины БМД-4М и БТР МДМ были официально приняты на вооружение Вооруженных Сил России в апреле 2016 года.

Церемония передачи 217-му гвардейскому парашютно-десантному Ивановскому ордена Кутузова полку 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Иваново, 26.07.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
ВГТЗ
КМЗ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
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