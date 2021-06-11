Воздушно-десантным войскам поставлен десятый батальонный комплект БМД-4М и БТР МДМ

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 8 июня 2021 года, в соответствии с государственной программой оснащения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск (ВДВ) новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в [247-й] гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк [7-й] Новороссийской гвардейской десантно-штумовой (горной) дивизии ВДВ поступил батальонный комплект боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР МДМ "Ракушка". Это десятый по счету комплект БМД-4М и БТР МДМ, который поступил на вооружение ВДВ за последние несколько лет. Новая техника будет передана военнослужащим десантно-штурмового батальона, дислоцированного в городе Ставрополь.

Церемония передачи 247-му гвардейскому Кавказскому казачьему десантно-штурмовому полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Ставрополь, 08.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

На территории военного городка состоялась церемония вручения техники - 39 единиц были получены экипажами. Гвардейцам вручили формуляры от боевых машин 31 БМД-4М и 8 БТР МДМ.

Экипажи боевых машин в течение двух месяцев проходили курс переподготовки для работы с техникой на базе учебного центра (подготовки младших специалистов) ВДВ в городе Омске, где получили соответствующую классную квалификацию.

"Сегодня для военнослужащих действительно знаменательное событие. Решением командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова комплект новейших боевых машин будет передан военнослужащим десантно-штурмового батальона в городе Ставрополь. Для гвардейцев-десантников на юге России это уже второй комплект новейших боевых машин. В конце 2020 года первый комплект техники был поставлен в гвардейский десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Новороссийске. До конца текущего года по программе перевооружения Воздушно-десантных войск спланирована поставка еще трех комплектов боевых машин", - отметил в своем обращении к военнослужащим заместитель командующего ВДВ по вооружению генерал-майор Алексей Рагозин.

В торжественном мероприятии на территории гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка приняли участие представители командования ВДВ, Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, представители Ставропольской областной администрации, ветераны части и Воздушно-десантных войск, школьники и юнармейцы.

Со стороны bmpd напомним, что ранее в 2020 году батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М и десантных бронетранспортеров БТР МДМ "Ракушка" был передан 2-му десантно-штурмовому батальону 108-го гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка в составе той же 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии в Новороссийске.

Таким образом, переданный теперь в состав 247-го десантно-штурмового Кавказского казачьего полка в Ставрополе батальонный комплект БМД-4М и БТР МДМ вторым в составе стал вторым в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. Следует отметить, что в ходе церемонии передачи первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР МДМ 108-му полку в Новороссийске 25 ноября 2020 года заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин заявлял, что батальонный комплект БМД-4М и БТР МДМ в состав 247-го десантно-штурмового полка должен быть передан до 15 декабря. Однако в итоге передача этого батальонного комплекта была произведен спустя полгода.

Данный батальонный комплект БМД-4М и БТР МДМ стал, таким образом, десятым батальонным комплектом этих машин, переданных ВДВ от промышленности. В состав батальонного комплекта сейчас штатно входят 31 боевая машина десанта БМД-4М и восемь десантных бронетранспортеров БТР МДМ "Ракушка".

Поставки батальонных комплектов новых боевых машин десанта БМД-4М (включающих также бронетранспортеры БТР МДМ "Ракушка") в Воздушно-десантные войска России осуществляются с 2016 года. По два батальонных комплекта этих машин получили к настоящему времени 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Рязани (компллекты переданы в сентябре и декабре 2016 года), 31-й гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Ульяновске (комплекты переданы в апреле и августе 2017 года), и 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк (комплекты переданы в феврале 2018 и марте 2019 года) и 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк (комплекты переданы в январе и июне 2020 года) 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (десять машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.

Серийное производство БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", а БТР МДМ ("Объект 955") - АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ). Поставка серийных БМД-4М и БТР МДМ ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного Министерством обороны России в 2014 году.

Первые 17 серийных БМД-4М и 12 БТР МДМ были поставлены Министерству обороны в первой половине 2015 года. По известным данным, их получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поставка первого батальонного комплекта БМД-4М первоначально также была запланирована на 2015 год, однако в итоге была перенесена на год ввиду "необходимости доработки производственной документации", и этот первый батальонный комплект был передан 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку в Рязани только в сентябре 2016 года.

Всего таким образом, оценочно, к настоящему времени изготовлены до 350 БМД-4М и до 200 БТР МДМ. Машины БМД-4М и БТР МДМ было официально приняты на вооружение Вооруженных Сил России в апреле 2016 года.

Церемония передачи 247-му гвардейскому Кавказскому казачьему десантно-штурмовому полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ. Ставрополь, 08.06.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

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