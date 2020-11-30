Официальное поступление на вооружение БМД-4М в 108-м гвардейском десантно-штурмовом полку

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 25 ноября 2020 года на территории 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии в Новороссийске под руководством заместителя командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники личному составу 108-го гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка. В состав батальонного комплекта входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

Церемония передачи 108-му гвардейскому Кубанскому казачьему десантно-штурмовому полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск России первого батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Новороссийск, 25.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В торжественной обстановке с участием представителей командования ВДВ, военнослужащих гвардейского соединения, администрации Новороссийска, а также ветеранов части новая техника передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Все военнослужащие подразделения, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Со стороны bmpd укажем, что это первый батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", переданный в состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии в Новороссийске. Фактически передача этого комплекта 2-му десантно-штурмовому батальону 108-го гвардейского Кубанского казачьего десантно-штурмового полка этой дивизии была начата еще в апреле, и 24 июня 2020 года несколько машин БМД-4М этого комплекта приняли участие в военном параде в Новороссийске, но официальная церемония передачи техники была произведена только теперь.

Официально переданный теперь 108-му полку батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ стал, по известным данным, девятым батальонным комплектом этих машин, переданных ВДВ от промышленности. В состав батальонного комплекта сейчас входит 31 боевая машина десанта БМД-4М и восемь десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка".

"До 15 декабря ещё один батальонный комплект будет передан в 247-й десантно-штурмовой полк 7-й горной десантно-штурмовой дивизии", - заявил в ходе церемонии передачи вооружения в Новороссийске 25 ноября заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Поставки батальонных комплектов новых боевых машин десанта БМД-4М (включающих также бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка") в Воздушно-десантные войска России осуществляются с 2016 года. По два батальонных комплекта этих машин получили к настоящему времени 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Рязани (компллекты переданы в сентябре и декабре 2016 года), 31-й гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Ульяновске (комплекты переданы в апреле и августе 2017 года), и 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк (комплекты переданы в феврале 2018 и марте 2019 года) и 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк (комплекты переданы в январе и июне 2020 года) 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове.

В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (десять машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.

Серийное производство БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", а БТР-МДМ ("Объект 955") - АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ). Поставка серийных БМД-4М и БТР-МДМ ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного Министерством обороны России в 2014 году.

Первые 17 серийных БМД-4М и 12 БТР-МДМ были поставлены Министерству обороны в первой половине 2015 года. По известным данным, их получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поставка первого батальонного комплекта БМД-4М первоначально также была запланирована на 2015 год, однако в итоге была перенесена на год ввиду "необходимости доработки производственной документации", и этот первый батальонный комплект был передан 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку в Рязани только в сентябре 2016 года.

Всего таким образом, оценочно, к настоящему времени изготовлены до 320 БМД-4М и до 180 БТР-МДМ. Машины БМД-4М и БТР-МДМ было официально приняты на вооружение Вооруженных Сил России в апреле 2016 года.

Церемония передачи 108-му гвардейскому Кубанскому казачьему десантно-штурмовому полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-десантных войск России первого батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Новороссийск, 25.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации