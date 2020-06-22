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234-й десантно-штурмовой полк Псковской дивизии ВДВ получил второй батальонный комплект БМД-4М

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 19 июня 2020 года, на территории [234-го] гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка [76-й] Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) под руководством заместителя командира соединения по вооружению гвардии полковника Алексея Зайцева состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники личному составу воинской части. В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 19.06.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В торжественной обстановке с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, а также ветеранов части новая техника передана личному составу одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Как отметил в своем выступлении заместитель командира Псковского соединения гвардии полковник Алексей Зайцев, созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Со стороны bmpd укажем, что это второй батальонный комплект боевых машин десанта БМД-4М и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", переданный 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. Первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ был передан 234-му полку 17 января 2020 года.

Переданный 234-му полку 19 июня батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ стал, по известным данным, девятым батальонным комплектом этих машин, переданных ВДВ от промышленности. В состав батальонного комплекта сейчас входит 31 боевая машина десанта БМД-4М и восемь десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка" (ранее в некоторых батальонных комплектах число БТР-МДМ составляло 16 единиц).

Поставки батальонных комплектов новых боевых машин десанта БМД-4М (включающих также бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка") в Воздушно-десантные войска России осуществляются с 2016 года. Помимо 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, по два батальонных комплекта этих машин получили к настоящему времени другой 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк той же 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове (комплекты переданы в феврале 2018 и марте 2019 года), 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Рязани (в сентябре и декабре 2016 года). и 31-й гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Ульяновске (в апреле и августе 2017 года). Кроме того, видимо, весной 2020 года без особой церемонии ввиду пандемии коронаввируса один батальонный комплект БМД-4М получил 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске.

В начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (десять машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.

Серийное производство БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", а БТР-МДМ ("Объект 955") - АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ). Поставка серийных БМД-4М и БТР-МДМ ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного Министерством обороны России в 2014 году.

Первые 17 серийных БМД-4М и 12 БТР-МДМ были поставлены Министерству обороны в первой половине 2015 года. По известным данным, их получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поставка первого батальонного комплекта БМД-4М первоначально также была запланирована на 2015 год, однако в итоге была перенесена на год ввиду "необходимости доработки производственной документации", и этот первый батальонный комплект был передан 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку в Рязани только в сентябре 2016 года.

Всего таким образом, оценочно, к настоящему времени изготовлены до 320 БМД-4М и до 180 БТР-МДМ. Машины БМД-4М и БТР-МДМ было официально приняты на вооружение Вооруженных Сил России в апреле 2016 года.

Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 19.06.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России второго батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 19.06.2020 (с) informpskov.ru

Видео (с) ГТРК "Псков" :

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Страны
Россия
Продукция
Б-336 Псков
БМД-4
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