234-й десантно-штурмовой полк Псковской дивизии ВДВ получил батальонный комплект БМД-4М

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 17 января 2020 года на территории [234-го гвардейского] десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове под руководством заместителя командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-майора Анатолия Концевого состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники.

В состав седьмого по счету батальонного комплекта техники для псковских десантников входит 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М (31 единица) и БТР-МДМ "Ракушка" (8 единиц).

Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 17.01.2020 (с) Андрей Степанов / Псковское агентство информации

В торжественной обстановке с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, ветеранов части, представителей администрации Пскова и молодежных военно-патриотических организаций новая техника передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов.

Как отметил в своем выступлении заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой, сегодня прославленный 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова III степени полк имени святого благоверного Александра Невского поступили боевые машины нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ. Созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

"Войска продолжают развиваться и совершенствоваться. С учетом спланированных поставок современных образцов бронетанкового вооружения и техники в 2020 году в соединения и воинские части ВДВ запланирована поставка еще двух батальонных комплектов боевых машин", - сообщил генерал-майор Анатолий Концевой.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового полка, получившего новую технику, накануне прошли курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Комментарий bmpd. Таким образом, 234-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове получил свой первый батальонный комплект новых боевых машин десанта БМД-4М и десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", ставший седьмым батальнным комплектом этих машин, переданных ВДВ от промышленности.

В целом поставки батальонных комплектов новых боевых машин десанта БМД-4М (включающих также бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка") в Воздушно-десантные войска России осуществляются с 2016 года. По два батальонных комплекта этих машин получили к настоящему времени другой 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк той же 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове (комплекты переданы в феврале 2018 и марте 2019 года), 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированный в Рязани (в сентябре и декабре 2016 года). и 31-й гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада в Ульяновске (в апреле и августе 2017 года).

Кроме того, в начале 2017 года ротный комплект БМД-4М (десять машин) получил 242-й учебный центр ВДВ в Омске.

Серийное производство БМД-4М ("Объект 960М") осуществляется АО "Волгоградский тракторный завод", а БТР-МДМ ("Объект 955") - АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ). Поставка серийных БМД-4М и БТР-МДМ ведется в рамках долгосрочного контракта, заключенного Министерством обороны России в 2014 году.

Первые 17 серийных БМД-4М и 12 БТР-МДМ были поставлены Министерству обороны в первой половине 2015 года. По известным данным, их получило Рязанское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Поставка первого батальонного комплекта БМД-4М первоначально также была запланирована на 2015 год, однако в итоге была перенесена на год ввиду "необходимости доработки производственной документации", и этот первый батальонный комплект был передан 137-му гвардейскому парашютно-десантному полку в Рязани только в сентябре 2016 года.

Всего таким образом, оценочно, к настоящему времени изготовлены до 250 БМД-4М и до 150 БТР-МДМ. БМД-4М и БТР-МДМ было официально приняты на вооружение Вооруженных Сил России в апреле 2016 года.

Церемония передачи 234-му гвардейскому десантно-штурмовому полку дислоцированной в Псковской области 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России батальонного комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и гусеничных бронетранспортеров БТР-МДМ. Псков, 17.01.2020 (с) Андрей Степанов / Псковское агентство информации

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