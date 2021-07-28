Концерн "Калашников" передал создателя "Буранов" НПО "Молния" в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Создатель космических челноков "Буран" НПО "Молния" передано в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) из концерна "Калашников", сообщили в пресс-службе концерна.

"НПО "Молния" передано в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения", - сообщили в пресс-службе.

"НПО "Молния" входило в ГК "Калашников" с сентября 2018 года. За время управления активом нам удалось вдвое сократить долг предприятия, а также удвоить его выручку. Предпринятые действия позволили не допустить банкротство "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отмечается в сообщении.