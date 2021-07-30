В состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» вошло АО «НПО «Молния»

Как сообщило 27 июля 2021 года информационное агентство "Интерфакс", создатель космических челноков "Буран" НПО "Молния" передано в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) из концерна "Калашников". Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

Переоборудуемые из зенитных управляемых ракет 5Я23 зенитного ракетного комплекса семейства С-75М ракеты-мишени РМ-75ВУ1/МВУ1 "Армавир" в цеху АО "НПО "Молния" в Москве (с) АО "НПО "Молния"

Это соответствует стратегии по консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения.

НПО "Молния" входило в ГК "Калашников" с сентября 2018 года.

Концерн за это время вдвое сократил долг предприятия, а его выручку - вдвое увеличил, не допустив его банкротства, отметили в пресс-службе. "В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отмечается в сообщении.

НПО "Молния" основано в 1976 году в качестве головного предприятия Минавиапрома СССР для создания планера орбитального космического корабля "Буран".

Кроме космической программы, на предприятии развивалось и военное направление: были спроектированы и созданы ракеты-мишени различных модификаций, предназначенных для отработки боевых навыков войск ПВО. До настоящего момента НПО "Молния" входило в группу компаний "Калашников". На предприятии продолжаются инженерные и конструкторские работы по созданию и совершенствованию ракет-мишеней, а также ведутся авиационно-космические разработки.

В свою очередь, информационное агентство РБК написало по данному поводу в материале Инны Сидорковой и Михаила Котляра "Калашников" подтвердил продажу производителя "Бурана", что о предстоящей сделке РБК писало в марте. Покупателем выступила КТРВ. В "Калашникове" сообщили, что за три года вдвое сократили долги НПО "Молния". Эксперты считают, что концерн избавляется от навязанных ему убыточных активов.

Научно-производственное объединение "Молния", принадлежавшее концерну "Калашников", передано в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Об этом РБК сообщила пресс-служба "Калашникова". О продаже НПО источники РБК сообщали в марте.

Сделка прошла в рамках консолидации активов, участвующих в реализации научно-производственного потенциала ракетостроения.

Прежние владельцы "Молнии" отметили, что за три года управления активом смогли вдвое сократить долги предприятия и в два раза повысить его выручку. "Предпринятые действия позволили не допустить банкротство "Молнии" и вывести предприятие из кризиса. В результате предприятие получило возможность продолжать свою деятельность и начать работу над новыми разработками", - отметили в "Калашникове".

Как рассказывали собеседники РБК в марте, входящий в структуру "Ростеха" концерн вел переговоры о продаже "Молнии" с КТРВ, однако условия сделки еще не финализировали.

Одним из препятствий для завершения сделки являлись долги НПО. На момент приобретения "Молнии" "Калашниковым" в 2018 году долги одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли оценивались в 1,35 млрд руб. На конец 2019-го они составили 1,5 млрд руб.

Не допустить банкротства "Молнии", которая занималась в числе прочих разработкой ракетоплана "Буран", поручал президент Владимир Путин. Эксперты сообщали, что "Калашников" продает НПО, поскольку пытается избавиться от навязанных ему непрофильных активов с большой долговой нагрузкой. В декабре 2020 года концерн продал Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 83% акций убыточного судостроительного завода "Вымпел".