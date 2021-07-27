Пентагон опубликовал видео дозаправки в воздухе самолета «Судного дня»

Министерство обороны США показало воздушную дозаправку лайнера Boeing E-4B, известного как самолет «Судного дня». Соответствующий пост опубликовал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», — говорится в подписи к видео.

В настоящее время ВВС располагают четырьмя E-4B, созданными на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747-200. Машины должны стать командными пунктами для высшего руководства США в случае, если наземные системы управления будут разрушены в результате ядерной войны.

Ранее сообщалось, что в России началось создание нового самолета «Судного дня» на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Российские Воздушно-космические силы получат два таких аппарата. В настоящее время, согласно открытым источникам, Россия имеет четыре Ил-80, созданных на базе Ил-86.

Ксения Назарова