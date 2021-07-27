В России началось создание самолета «Судного дня»

Cоздание самолета управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что российские Воздушно-космические силы получат два таких самолета «Судного дня». Один из них на данный момент уже находится в производстве. В перспективе возможен заказ третьего воздушного пункта управления.

Собеседник агентства уточнил, что проект носит название «Звено-3С». Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы подвижных и шахтных пусковых установок, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров. Во время полета борт сопровождается истребителями, также он имеет возможность дозаправки в воздухе.

Как сообщает агентство, новые самолеты придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. По сравнению с предшественником, их дальность полета увеличится в два раза.

О том, что Россия построит новый самолет «Судного дня» на базе Ил-96-400М, стало известно в октябре прошлого года.

Самолеты «Судного дня» предназначены для управления войсками в случае уничтожения наземных командных пунктов в результате ядерного удара. В настоящее время, согласно открытым источникам, Россия имеет четыре Ил-80, созданных на базе Ил-86. США располагают четырьмя E-4B Nightwatch.

Марина Совина