Воздушная разведка силами ВВС Германии.

Согласно взглядам командования ВС Германии, разведка является одним из основных элементов управленческого цикла при планировании и проведении операции. Организация военной разведки бундесвера наряду с профильными отделами в высших органах военного управления, частями в составе командования стратегической разведки включает также разведывательные подразделения трех видов вооруженных сил. Своя роль в этой структуре отведена ВВС и их возможностям по ведению воздушной разведки.

Воздушная разведка люфтваффе – силы и средства

Командованию сил ВВС (Luftwaffentruppenkommando, LwTrKdo) в Кёльн-Ванн (Köln-Wahn) подчинены две тактические авиационные эскадры ВВС (TaktLwG, или таэск) и учебное тактическое командование. Указанные части имеют в общей сложности 85 самолетов "Торнадо" (Panavia 200 Tornado). Из них 67 предназначены, главным образом, для изоляции района боевых действий (Interdiction Strike, IDS), а 18 для электронной борьбы и ведения воздушной разведки (Electronic Combat and Reconnaissance, ECR).

Самолет "Торнадо" IDS

Основные задачи их боевого применения и боевой подготовки распределены так:

33 таэск ( TaktLwG 33 ), г. Бюхеле (Büchel), с двумя авиационными эскадрильями в своем составе предназначена для поражения наземных целей высокоточным, дистанционным и специальным вооружением и оснащена исключительно по варианту IDS;

), г. Бюхеле (Büchel), с двумя авиационными эскадрильями в своем составе предназначена для поражения наземных целей высокоточным, дистанционным и специальным вооружением и оснащена исключительно по варианту IDS; 51 таэск "Иммельман" (TaktLwG 51 "Immelmann"), г. Ягель (Jagel), имеет также две оперативные эскадрильи. При этом, первая эскадрилья вооружена 18 разведывательными "Торнадо" ECR и 7 "Торнадо" IDS и предназначена для подавления наземной ПВО противника (Supression of Enemy Air Defence, SEAD) и ведения тактической авиационной разведки и морской войны.

Вторая эскадрилья специализируется на эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осуществляющих полеты на средних (Medium Altitude Long Endurance, MALE). Основным вооружением эскадрилья является разведывательная система "Херон 1" (Heron 1), которая применялась для поддержки и охранения наземных сил международного контингента в Афганистане и в ходе действий немецкого контингента в Мали.

Разведывательный БПЛА "Херон 1" в Мали

В бундесвере использование системы "Херон 1" рассматривается, как временное решение, получившее обозначение SAATEG (System zur abbildenden Aufklärung in der Tiefe des Einsatzgebietes, рус. – Система визуальной разведки в глубине оперативной зоны).

Учебное тактическое командование ВВС ФРГ на авиабазе Холломан, (Нью-Мексико, США) с 15 "Торнадо" IDS проводит боевую подготовку по основным системам вооружения пилотов реактивных самолетов и офицеров систем оружия. Здесь же проходит повышение квалификации инструкторов по летной подготовке и оружию.

"Торнадо" с новыми возможностями

В соответствии с определенными критериями (среди прочих до 8000 часов налета) командованием люфтваффе выбраны и остаются в строю 85 самолетов "Торнадо". Согласно публикациям, они прошли "исчерпывающую подготовку для современных сценариев боевого применения".

В частности, благодаря реализации проектов "Концепция отображения, корректировка боевой ценности" (Kampfwertanpassung Displaykonzept, KWA) и "Сохранение боевой ценности радиолокационной системы предупреждения" (Kampfwerterhaltung Radarwarnsystem, KWE), значительно возросла живучесть и боевая эффективность самолетов.

Новое ПО и линии связи

Продолжением проектов KWA/KWE стал апгрейд всех "Торнадо" на программное обеспечение (ПО) ASSTA 3.1 с соответствующим переоснащением оборудования (по планам выполнено до 2018 г.). Если более раннее ПО ASSTA 2 в основном улучшает управляемость и живучесть "Торнадо", то версия ASSTA 3 создает технические предпосылки для действий в рамках общепринятых в НАТО "правил применения силы" (Rules Of Engagement, ROE).

Центральным элементом этой модернизации стало введение тактической системы передачи данных Linkе 16. Её оборудование обеспечивает интеграцию многофункциональных терминалов малого объема системы распределения информации (Multifunctional Information Distribution System Low Volume Terminals, MIDS-LVT). Это позволяет зашифровывать и в режиме реального времени осуществлять обмен голосовыми командами, данными о миссии и навигационной информацией с другими самолетами или наземные станциями.

Самолет "Торнадо" тактико-технические характеристики

экипаж – 2 чел.;

длина – 16,72 м;

высота – 5,95 м;

размах крыла – от 8,60 до 13,91 м;

грузоподъемность – 9000 кг;

масса пустого – 14 100 кг;

максимальный взлетный вес – 27200 кг (с наружными подвесками);

максимальная допустимая скорость – 2340 км/ч.;

крейсерская скорость – 1112 км/час.;

боевой радиус – 1390 км;

практический потолок – 15000 м;

По взглядам командования ВВС Германии, передача тактических данных (Tactical Data Link, TDL) является необходимой предпосылкой для успешного проведения современных воздушных операций. С одной стороны такие данные формируют картину воздушной обстановки, а с другой – дают возможность использовать эту картину в своих собственных интересах.

Благодаря TDL значительно улучшается осведомленность экипажа самолета относительно текущей тактической обстановки. Кроме того, как отмечают специалисты, внедрение системы Link 16 впервые обеспечило применение систем оружия самолетов "Торнадо" в едином информационном пространстве с другими партнерами по НАТО.

Промежуточный итог Согласно публикациям, модернизацию прошли все 85 самолетов "Торнадо". В результате, в настоящее время, они единообразно пригодны для использования разведывательного оборудования и оружия класса "воздух - земля". При этом, некоторые различия остаются. В частности, из-за конструктивных сложностей в "Торнадо" ECR не устанавливаются бортовые пушки, а в версию IDS излучатель системы местоположения (Emitter Location Systeme, ELS).

"Торнадо" ECR с оборудованием РЭБ на внешнем левом подкрылке

Для самообороны в самолет интегрирована современная УР класса "воздух-воздух" IRIS-T. Для самозащиты в контексте электронной войны "Торнадо" оснащаются излучателем помех и (Tornado Self Protection Jammer, TSPJ) контейнером (BOZ-101) для выброса дипольных отражателей и инфракрасных приманок. Указанное оборудование размещается на внешних подкрылках и являются компонентом подсистемы защитных средства "Торнадо" (Tornado Defensive Aids Subsystems, TDASS).

Разведывательная система RecceLite

О необходимости размещения цифровой разведывательной системы на платформе "Торнадо" заговорили в 2007 г. с началом операций в Афганистане.

Развитию этого направления способствовал тот факт, что уже встроенный в систему оружия "Торнадо" блок лазерного целеуказателя Litening III (Laser Designator Pod, LDP) от компании "Рафаэл" (Rafael) имел очень похожую конструкцию с разведывательным контейнером RecceLite (200 кг). Это позволило использовать указанное разведывательное оборудование в Афганистане уже в конце 2009 г. Применявшиеся до этого ВВС Германии подвесные контейнеры с разведывательным оборудованием (GAF Recce/Telelens Pod) были сертифицированы на период до 2014 г.

Устаревший контейнер GAF Telelens Pod

В целом система состоит из подвесного контейнера с оборудованием для ведения воздушной разведки и целеуказания RecceLite (Reconnaissance System Litening Targeting Pod) и наземной эксплуатационной станции (Ground Exploitation Station, GES). Разведывательный контейнер располагается на правой подвеске под фюзеляжем самолета. Поскольку блок RecceLite на 70 процентов идентичен LDP LiteningIII, обслуживание восьми контейнеров RecceLite производится в технической группе LDP 31 тактической эскадры "Боэльске" (TaktLwG 31 "Boelcke") в г. Нёрвених (Nörvenich).

По мнению специалистов, к преимуществам этой разведывательной системы относится: широкая функциональность, а также высокое качество и разрешение получаемого цифрового изображения. Оборудование позволяет вести воздушную разведку как денем, так и ночью, с помощью инфракрасных и оптических датчиков, с низких и средних высот. При этом, собранные сведения записываются и передаются для оценки прямо в полете.

Тактико-технические характеристики контейнера RecceLite

Подвесной контейнер системы RecceLite

Вес – 200 кг; высота ведения разведки – до 5000 м; максимальна скорость полета самолета – до 1000 км/ч.

Функциональность

Блок RecceLite оснащен цифровым оптическим датчиком с четырьмя углами открытия, а также мощным, настраиваемым по дальности "вперед смотрящим инфракрасным датчиком" (Forward looking Infrared, FLIR) с тремя углами открытия. В состав также входит стабилизированная камера, гарантирующая требуемый уровень качества изображения даже при выполнении самолетом тактических маневров с высокой нагрузкой.

Оптический датчик блока RecceLite

При применении RecceLite возможно использование различных режимов работы оборудования. Так называемая "мозаичная настройка" предназначена для сбора и оценки серии цифровых снимков с большой общей площади. Другой режим работы осуществляет съемку изображений, смещенных по времени, с целью идентификации объектов, находящихся на земле в движении. Работа в режиме автоматической записи проводит фиксацию назначенных цели предварительно настроенными датчиками. Цифровой бортовой самописец заносит в память до двух с половиной часов данных сенсоров.

Цифровой снимок, полученный от RecceLite

Канал передачи данных позволяет на дальности до 250 км (линия видимости) передавать результаты разведки на наземную станцию эксплуатации почти в режиме реального времени. Для этого, с целью скорейшего входа в зону приема наземной станции самолет при возвращении поднимается на большую высоту. Во время текущей разведывательной миссии данный канал связи может также использоваться наземной станцией для передачи новых целеуказаний уже находящейся в воздухе платформе.

Антенна канала передачи данных

Оценка данных RecceLite,

Наземная станция эксплуатации (GES) и работает в двунаправленной широкополосной сети. Если "Торнадо" находится в зоне ее приема (ок. 20 минут до посадки), то в GES для оценки получаемые изображения будут переданы на четыре рабочих мест.

Персонал GES в состоянии уже до посадки платформы получить первые результаты разведки. После приземления самолета оценочная команда извлекает носитель информации из разведывательного контейнера. Изъятая информация сравнивается с материалами, уже полученными по каналу связи. При этом, задействуются только те данные, которые еще не передавались заранее или передача которых имела плохое качество.

Оценка полученных сведений в GES

После завершения оценки стандартизированным способом выполняется доклад результатов разведки заказчику (командованию). Три существующих модуля GES при необходимости могут работаем в единой сети.

Беспилотная разведывательная система "Херон 1"

Беспилотная разведывательная система "Херон 1" (Heron 1, рус. – "Цапля 1") от израильской компании IAI с марта 2010 г. осуществляла воздушную разведку с аэродрома Мазари-Шариф в Афганистане. Использование проходило в рамках совместной эксплуатационной модели ВВС Германии и компании Airbus Defence and Space Airborne Solutions (в 2013 г. приобретена Rheinmetall Defense). Контракт является временным решением для визуальной разведки в глубине оперативной зоны (SAATEG).

БПЛА "Херон 1" тактико-технические характеристики

Длина – 8,5 м; размах крыла – 16,6 м; высота – 2,3 м; максимальный взлетный вес – 1150 кг; вес полезной нагрузки – 250 кг; скорость от 111 до 213 км/час.; высота полета – до 10 000 м; время в полете – до 30 час.; мощность двигателя – 115 л.с.; практический потолок – 9150 м; радиус действия: при передаче данных – до 300 км, при автономном полете – до 1000 км.

Спецификация системы

Согласно утверждениям производителя, система "Херон 1" предлагает днем и ночью следующие возможности:

генерация видеозаписей ( EO ) или неподвижных изображений ( IR ) в режиме реального времени на наземной станции управления ( Ground Control Station, GCS ) для обработки, записи и воспроизведения данных, а также их передача другим пользователям;

) или неподвижных изображений ( ) в режиме реального времени на наземной станции управления ( ) для обработки, записи и воспроизведения данных, а также их передача другим пользователям; прямая передача данных ( UAV-RVT Datalink ) на удаленный терминал на транспортном средстве ( Remote Vehicle Terminals, RVT ). Подобными терминалами могут выступать, например, для сухопутных войск аппаратура удаленного управления видео приемом ( Remotely Operated Video Enhanced Receiver, ROVER ) или передового авиационного управления ( Forward Air Controllern ) в оперативной зоне;

) на удаленный терминал на транспортном средстве ( ). Подобными терминалами могут выступать, например, для сухопутных войск аппаратура удаленного управления видео приемом ( ) или передового авиационного управления ( ) в оперативной зоне; лазерная подсветка цели ( Laser Pointer, LP );

); генерация и представление радиолокационных изображений (SAR), а также запись передвижений на земле (Ground Moving Target Indication, GMTI, рус. – индикация движущейся наземной цели).

Картинка, передаваемая БПЛА "Херон 1"

Для выполнения разведывательных или вспомогательных задач система имеет в своем составе следующие компоненты:

три БПЛА "Херон 1" с EO/IR/LP/SAR сенсорами и соответствующими подсистемами;

две наземные станции управления (GCS), два наземных терминала данных ( Ground Data Terminals, GDT ) и два наземных терминала спутниковой связи ( Ground Sattelite Terminals, GST ). Причем, для боевого применения достаточно одного терминала. Остальное оборудование находится в резерве для поддержки системы.

) и два наземных терминала спутниковой связи ( ). Причем, для боевого применения достаточно одного терминала. Остальное оборудование находится в резерве для поддержки системы. две системы автоматического позиционирования (Range Auto Positioning-Systeme, RAPS), которые при отказе GPS обеспечивают автоматического захода дрона на посадку и его безопасное приземление.

Сенсоры БПЛА "Херон 1"

Планирование воздушной разведки

На основе поставленных задач персонал наземной станции управления осуществляет планирование предстоящей миссии и подготовку вылета (операции). Если ставится задача на ведение радиолокационной разведки, то проводится установка необходимого оборудования SAR. Последнее из-за своей конфигурации и дополнительного веса увеличивают сопротивление воздуха и, соответственно, снижают дальность или время пребывания БПЛА в полете.

Оборудование наземной станция управления включает рабочее место оператором БПЛА (Air Vehicle Operator, AVO) и рабочие места операторов полезной нагрузки (Payload Operator, PO). В зависимости от требований миссии, с одной консоли управления могут одновременно работать до трех PO.

Рабочие места операторов полезной нагрузки

На цифровой карте с учетом текущей обстановки на земле и в воздухе прокладываются все реперные точки маршрута туда и обратно. Отмечаются районы выполнения разведывательных петель в воздухе, а также определяются соответствующие высоты по маршруту. Другая часть подготовки к полету - проверка датчиков и подсистем полезной нагрузки БПЛА. Она проводится соответствующими операторами (PO) в наземной станции управления.

Выполнение полета

После обслуживания и подготовки к полету летательный аппарат от технического персонала передается оператору БПЛА из состава персонала компании Airbus DS. Он направляет его к точке старта. Рулежная дорожка отслеживается оператором через жестко установленную видеокамеру в правом руле направления дрона.

С занятием стартовой позиции на ВПП контроль за БПЛА берет на себя AVO из состава ВВС Германии. Нажатием соответствующей кнопки он запускает автономную часть миссии. При этом, с помощью GPS БПЛА осуществляет старт, навигацию и позднее посадку в автоматическом режиме (Automatic Take-Off and Landing, ATOL).

По прибытии в зону ведения воздушной разведки БПЛА независимо летает по запланированным маршрутам или описывает петли и отправляет разведывательные данные напрямую или через спутниковую связь на GCS (EO/IR/SAR) и параллельно напрямую на удаленные теминалы RVT (EO/IR).

Для оптимизации возможностей бортовых датчиков или для вскрытия новых целей через оператора полезной нагрузки (PO) возможно уточнить (проложить) маршрут и высоту полета согласно новым разведывательным потребностям. Это происходит путем назначения новых реперных точек маршрута и/или высот.

На соответствующих рабочих местах наземной станции управления операторы полезной нагрузки видят результаты разведки уже во время текущей миссии, передают получаемые данные на командные пункты, а также ведут их запись для их более точного анализа. Кроме того, для последующего подробного разбора осуществляется запись ыпрофиля полета и всего обмена данными в ходе миссии.

В конце запланированного времени пребывания в районе разведки, при достижении определенного нижнего лимит топлива или в случае потери радиосвязи с GCS инициируется автономный обратный полет. Как утверждается, без дополнительного вмешательства оператора "Херон 1" приземлится, используя систему ATOL в пункте назначения.

Баланс и перспективы воздушной разведки бундесвера

Как отмечается командованием ВВС Германии, с введением БПЛА "Херон 1" возможности немецкого и других контингентов МССБ в Афганистане по получению актуальную информацию в форме отснятого материала (изображения) значительно расширились. Вместе с тем отмечается, что уже существующий набор средства ведения воздушной разведки (дроны СВ и пилотируемая разведка с помощью самолетов "Торнадо" с модулем RecceLite), благодаря этому временному решению все же не заменяются, а дополняются.

Каждая из этих систем имеет свои индивидуальные сильные стороны в области получения информации и ведения разведки. В долгосрочной перспективе временное решение для SAATEG предусматривается заменить системой-преемником. Ожидается, что благодаря расширенной полезной нагрузке, дополнительным датчикам, большей дальности действия и гибкости, она не просто обеспечит "получение информации и ведение разведки", но и гарантирует выполнение функции "воздействия на наземные цели".

В настоящее время в качестве переходного решения SAATEG (как замена временного варианта SAATEG) ВВС Германии приступили к внедрению нового для себя БПЛА "Херон ТиПи" (Heron TP). Сообщается, что с 2019 г. началась подготовка соответствующих специалистов в Израиле. Ожидается, что новая система позволить пережить промежуток времени до внедрение европейской беспилотной системы MALES.

По материалам журнала Europäische Sicherheit&Technik и портала https://www.luftwaffe.de.