Военная разведка Германии как система.

Согласно взглядам военного командования бундесвера цели вооруженной борьбы достигаются превосходством и внезапностью. На современном этапе превосходство в бою складывается из боевых возможностей войск и успешного руководства операцией. При этом, особое значение отводится сведениям о потенциале и намерениях противника. Ключевую роль в этом контексте играет военная разведка Германии (Militärische Nachrichtenwesen, MilNW).

БТР Фухс с аппаратурой РЭБ

Общие положения

В «Белой книге 2016» разведка в ВС Германии описывается, определяется и оценивается следующим образом:

"Глобально ориентированная и многонационально совместимая военная разведка Германии является предпосылкой для эффективного покрытия информационных потребностей и, следовательно, для возможностей анализа, оценки и управления на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях… Разведка должна охватывать весь спектр предотвращения и управления национальными и международными кризисами."

ВС Германии имели части разведки с момента своего создания. В ходе десятилетий силы и средства сбора разведывательных данных и оценки ее результатов слились в систему военной разведки (System Militärisches Nachrichtenwesen, SysMilNW). Последняя, основываясь на внутренних процессах и требованиях времени, периодически модернизируется, гармонизируется и оптимизируется различными способами.

Военная разведка Германии тесно сотрудничает с другими национальными службами, такими как: Федеральная разведывательная служба (Bundesnachrichtendiens, BND), Федеральное ведомство по защите конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz), разведывательные службы и структуры НАТО и союзных государств.

Федеральная разведывательная служба ФРГ

До недавнего времени система военной разведки осуществляла свои функции через Объединенные силы обеспечения (ОСО). С этой целью в рамках ОСО было сформировано профильное командования стратегической разведки (Kommando Strategische Aufklärung, KSA). С формирование в апреле 2017 г. сил киберопераций и информационного обеспечения (Ciber- und Informations Raum, CIR, далее - СКИО), как нового межвидового компонента, командование стратегической разведки переведено и их состав.

Военная разведка Германии – предназначение и состав

Разведка бундесвера осуществляет информационное обеспечение военно-политического руководства Германии о ситуации в области безопасности в других государствах или регионах мира с целью раннего предупреждения о развитии кризисной ситуации.

Непосредственно для высшего командования ВС это подразумевает получение данных о зоне проведения будущей операции перед ее планированием. Такие данные должны содержать варианты действий конфликтующих сторон, требуемые защитные меры и предложения по характеру действий своих сил.

Станция радиотехнической разведки

Военная разведка (ВР) представляет собой совокупность лиц, организаций и учреждений, правил и процедур, действующих в сфере ответственности министерства обороны. Их общей задачей является целенаправленное сотрудничество в области управления информацией, ведения разведки и обеспечения военной безопасности (Militärische Sicherheit, MilSichh). Тем самым, военная разведка, способствует принятию решений на всех уровнях управления, оказывает воздействие на участников событий, а также обеспечивает защиту собственных сил и средств. Она реализует информационные, предупреждающие и защитные функции.

Военная разведка Германии состоит из следующих компонентов:

управление ВР в главном управлении "Стратегия и оперативное применение" ( Strategie und Einsatz, SE I ) министерства обороны ФРГ;

) министерства обороны ФРГ; отделы и отделения ВР в командованиях видов ВС, в объединенном оперативном командовании ( Einsatzführungskommando ) и подобных централизовано подчиненных министерству обороны инстанциях, а также различные нисходящие штатные подразделения в других организациях;

) и подобных централизовано подчиненных министерству обороны инстанциях, а также различные нисходящие штатные подразделения в других организациях; командование стратегической разведки ( Kommando Strategische Aufklärung, KSA ) с подчиненными силами и средствами;

) с подчиненными силами и средствами; аппараты военных атташе в посольствах ФРГ за рубежом;

разведывательные части и подразделения в составе СВ, ВВС и ВМС.

Организация военной разведки

Перечисленные компоненты в системе военной разведки выполняют два вида деятельности: добывание сведений, или ведение разведки (Nachrichtengewinnung und Aufklärung, NG&A), а также обработка, оценка полученных материалов и подготовка соответствующих докладов и отчетов об обстановке.

Первый вид деятельности выполняется силами разведывательных частей и учреждений с их штатным вооружением и оснащением. Добытые сведения передаются вышестоящему командованию согласно подчиненности.

Задача разработки докладов и отчетов возлагается на отделы G2/A2 штабов/служб всех уровней. В последующем собранные сведения проходят централизованную обработку в командовании стратегической разведки, откуда поступают высшему военно-политическому руководству страны и ВС.

Процесс ВР осуществляется на базе сетевых структур и иерархий. Предоставление информации и данных в основном происходит ограниченно, по принципу «делиться по необходимости». ВР воспринимается и ведется, как постоянная задача.

Разведка в реальном времени

Органы управления

Общая ответственность за результаты ВР лежит на руководителе управления SE I министерства обороны. В международном понимании начальник управления именуется «директором военной разведки» ("Defence Intelligence Director").

Центральную роль в системе военной разведки Германии играет командование стратегической разведки. Оно оценивает информацию из области NG&A, координирует и управляет информационными потоками через отделы G2/A2, отслеживает актуальное состояние сил и средств ВР. Командование служит центральной точкой контакта для БНД, разведывательных структур НАТО и союзных государств. Оно же выступает как профильный орган управления дальнейшим развитием системы военной разведки Германии.

Сбор разведывательной информации

В контексте сбора разведывательной информации, или просто ведения разведки (NG&A) добываются материалы о вооруженных силах других государств. Особое внимание сосредотачивается на потенциальных противниках, их планах (намерениях) и боевых возможностях. Объектом изучения становятся их вооруженные силы, силовые организации и дополнительные ресурсы

С этой целью военная разведка Германии использует возможности, имеющиеся в распоряжении видов ВС и межвидовых компонентов бундесвера (ОСО и СКИО). Иначе такие возможности принято назвать силами (организационные структуры и личный состав) и средствами разведки.

Во многих случаях под средствами разведки понимается разведывательная техника или измерительная, фиксирующая аппаратура (датчики, сенсоры). Установленная на различных платформах разведывательная техника используется стационарно или подвижно, на суше или в море, с воздуха или из космоса.

Ведение разведки из космоса

Средства разведки не всегда направлены против агрессора или потенциального противника. Некоторые из них, например, радиолокационные системы (РЛС), ведут наблюдение за национальным воздушным пространством Германии. Они также могут использоваться для предотвращения несчастных случаев в воздухе и на море.

Военная разведка Германии – масштаб действий

Военная постановка задач, делегирование ответственности и распределение пространства приводят к различным разведывательным потребностям. В этой связи, в зависимости от масштаба действий в бундесвере различают тактическую, оперативную и стратегическую разведку.

Тактическая разведка ориентируется на действия сил противника в зоне операции. Особенной формой тактической разведки является разведка на поле боя в непосредственной зоне ответственности воинской части. Глубина введения этого вида разведки достигает 5 км. Ответственность за ее результаты несет командир части. Для ее ведения, обычно, назначаются подчиненные подразделения со штатным вооружением и снаряжением.

Тактическая разведка на глубину до 50 км служит, прежде всего, для получения неискаженной информации об обстановке, обнаружения целей и определения эффективности применения по ним своих средств поражения. Иногда она называется "Разведка в районе действий" (Aufklärung im Einsatzgebiet). Для ее ведения в распоряжении соединений СВ имеются разведывательные батальоны и роты, а также батарей артиллерийской инструментальной разведки.

Станция АИР COBRA

Дополнительно в интересах тактической разведки действует 51 эскадра ВВС «Иммельманн», имеющая на вооружении систему RECCE TORNADO с разведывательным оборудованием IDS.

Результаты тактической разведки (NG&A) подвергаются первичной оценки на соответствующих уровнях с тем, чтобы почти в реальном времени представляться тактическому командованию. Оценка результатов тактической разведки в СВ происходит с помощью системы ZIVA. В ВВС Германии оценочные пункты интегрированы в разведывательные эскадрильи. В ВМС это происходит на борту корабля или ПЛ.

Сеть в бундесвере позволяет результаты тактической разведки с их оценкой через уполномоченного тактического командира предоставлять дальше на более высокий уровень и в центральную инстанцию оценки в командовании стратегической разведки. Это также позволяет использовать их для общего представления обстановки, т.е. результаты тактической разведки приобретают оперативное или, возможно, стратегическое значение.

Оперативная разведка нацелена на получение сведений о намерениях противника в оперативной зоне, зоне ведения военных действий или установление картины обстановки в регионе. Она ведется на большом пространстве в режиме реального времени.

Основные усилия частей и подразделений оперативной разведки сосредотачивают на распределенных в пространстве и угрожающих силах противника всех видов: оперативные эшелоны, оружие, резервы. Согласно публикациям, при ведении классической наземной операции глубина оперативной разведки может достигать 150 км.

При боевых действиях на суше для ведения оперативной разведки используются группы глубинной разведки разведывательной парашютно-десантной роты и роты полевой разведки разведывательных батальонов. При необходимости, добавляются элементы сил специального назначения. Они могут вести специальную разведку, а также использоваться как в оперативных, так и стратегических целях. Мобильные силы электронной война командования стратегической разведки для оперативных целей ведут разведку в HF /UHF диапазонах.

Разведка в операциях

В бундесвере к оперативной разведке относится мониторинг воздушного пространства. С этой целью ВВС задействуют соответствующие системы РЛС с дальностью действия до 100 км и на высоту до 10 км.

На вооружении 51 эскадры «Иммельманн» ВВС Германии в качестве разведывательного средства оперативного уровня стоит БПЛА "Херон" (HERON). Этот дрон израильского производства эксплуатирует как временное решение до подходящей платформы для постоянного закрытия бреши в возможностях.

ВМС Германии в интересах оперативной и стратегической электронной разведки используют вспомогательные суда. Кроме того, почти все корабли и ПЛ ВМС, учитывая их оснащение и длительность пребывания в море, могут привлекаться для разведки морских районов и морского побережья. 3 эскадра морской авиации для оперативной разведки использует восемь разведывательных самолетов типа P-3C "ОРИОН".

Для оценки результатов оперативной разведки есть также экранированные оценочные центры, которые работают совместно с командными пунктами и принадлежат сети системы ВР. В зависимости от обстоятельств они могут находиться на борту самолета, корабля или в наземном сооружении.

Вспомогательный корабль тип "Осте"

Стратегическая разведка имеет целью вскрытие общих замыслов, сил и ресурсов других армий. Она сосредотачивается на потенциальных (вероятных) противниках (агрессорах) имеет глобальную ориентацию и не ограничивается местом или районом. Этот вид разведки также может сосредотачиваться на разведке отдельных объектов, способных оказать стратегическое влияние на общую безопасность.

Военная разведка Германии стратегического уровня сосредоточена, главным образом, в рамках командования стратегической разведки. Кроме того, для выполнения задач такого уровня ответственности предназначены силы специального назначения СВ и ВМС Германии (подробнее о силах и средствах стратегической разведки читайне в будущих публикациях).

Cилы специального назначения

Таким образом, разведка в военной области – это целенаправленное применение разведывательных войск для покрытия определенных информационных потребностей. Военная разведка Германии, как и других армий мира, представляет собой совокупность специальных сил и средств, применяемых в тактических, оперативных и стратегических масштабах. Руководство системой военной разведки осуществляет министерство обороны ФРГ, а ее центральным элементом является командование стратегической разведки.

По материалам журнала HARDTHÖHENKURIER

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