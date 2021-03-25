Разведка сухопутных войск бундесвера.

Командование бундесвера рассматривает сухопутные войска (СВ), как основной компонент достижения поставленных целей на театре военных действий. Очевидно, что результаты войсковых операций напрямую зависят от достоверной и своевременной информации о противнике. В данном аспекте ключевое значение приобретает разведка сухопутных войск и формирования, специально подготовленные для выполнения этой задачи.

В соответствии с руководящими документами бундесвер ведет разведку целенаправленно по всему миру и на всю глубину зоны проведения операции. Потребность в актуальной информации в общевойсковом контексте гарантируется действиями профильных сил с применением соответствующих разведывательных средств различного назначения. В стратегическом масштабе проводится согласование и обмен сведениями между вооруженными силами и другими гражданскими национальными министерствами и учреждениями, а также с союзниками по НАТО и ЕС.

Военнослужащий 8 разведбата бундесвера в дозоре

Разведка сухопутных войск как элемент системы

В системе военной разведки Германии CВ включены в разветвленную сеть "получения разведывательной информации" (NG & A), поступающей от различных источников. Кроме того, разведка является фундаментальной составляющей ведения боевых действий в едином информационном пространстве (Vernetzte Operationsführung) и организации общевойсковой тактической огневой поддержки (Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung, далее - ОТОП).

Сухопутные войска, используя свои возможности, вносят вклад в общую информационную картину обстановки. Одновременно, они получают недостающие данные от других элементов системы военной разведки, возможности которых превышают потенциал сил, применяемых СВ бундесвера.

В общем, разведка сухопутных войск сводится к решению трех главных задач:

постоянное предоставление информации о противнике и сторонах конфликта;

разведка целей для средств поражения своих и союзных войск;

определение эффективности применения таких средств по назначенным целям.

Разведка сухопутных войск бундесвера осуществляет в тактическом масштабе. Ее главные усилия сосредотачиваются на зоне проведения операции. Акцент делается на оценке обстановки в режиме реального времени, а также быстром предоставлении необходимых сведений для всех тактических уровней управления.

Отдельной формой является разведка на поле боя в непосредственной зоне ответственности воинской части. Такая разведка ведется на глубину до 5 км. Ответственность за ее результаты несет командир части. Для ее ведения, обычно, назначаются подчиненные подразделения со штатным вооружением и снаряжением.

Для разведки на большую глубину (как правило до 50 км) в составе СВ сформированы разведывательные подразделения и части, для которых ведение разведки является основным предназначением. Эти функции возложены на разведывательные батальоны и роты бригад, а также батареи артиллерийской инструментальной разведки артдивизионов.

Знак принадлежности к войсковой разведке и тактический знак на карте

Силы разведки СВ бундесвера

С начала 2000-х годов разведывательные подразделения СВ последовательно объединялись под единым управлением в составе смешанных разведывательных батальонах и отдельных рот. Этот же концептуальный подход сохранен в перспективной структуре HEER2011. В результате в шести основных бригадах СВ имеется по одному разведывательному батальону: 3,6,7,8,13 разведывательные батальоны и 230 горный разведбат в составе 23 горно-пехотной бригады.

Силы разведки 1 воздушно-десантной бригады дивизии специального назначения включают 260 и 310 отдельные разведывательные парашютно-десантные роты. 291 пехотный (егерский) батальон германо-французской мотопехотной бригад имеет в своем составе 4 разведывательную роту из состава бундесвера. Группировку сил разведки сухопутных войск замыкают четыре батареи артиллерийской инструментальной разведки.

Эмблемы подразделений разведки СВ бундесвера

Разведывательный батальон

Разведывательный батальон СВ бундесвера состоит из роты обеспечения и поддержки и трех разведывательных рот:

роты дозорной разведки ( Spähkompanie );

); легкой разведывательной роты (возможно использование другого термина – рота полевой разведки, Feldnachrichtenkompanie );

); роты технической разведки.

Рота дозорной разведки включает шесть взводов, имеющих на вооружении по четыре боевых разведывательных машины (БРМ) "Феннек" (Fennek). Всего в батальоне насчитывается 24 БРМ "Феннек".

Разведывательный дозор на двух БРМ "Феннек"

Один разведывательный взвод на четырех БРМ способен выделить два дозора. Все дозоры оснащаются современными средствами разведки, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа "Аладин" (ALADIN), а в ходе операций также микро БПЛА типа "Микадо" (MIKADO).

Легкая разведывательная рота состоит из четырех взводов полевой разведки и легкого дозорного взвода. Разведка ведется в основном пешими группами. Разведывательные сведения добываются в ходе допроса пленных или опроса местных жителей в миротворческих миссиях. Оценка собранных сведений проводится отделением обработки информации, имеющемся в каждом взводе.

Бронеавтомобиль "Динго 2". Источник: invoen.ru

Четыре отделения легкого дозорного взвода для транспортировки пеших дозорных имеют в своем распоряжении бронированный автомобиль "Динго 2" (DINGO 2). Предполагается, что такие силы смогут длительное время (согласно открытым источникам до трех суток) действовать самостоятельно.

Рота технической разведки является смешанной. В ее составе два взвода БПЛА, оснащенные соответственно комплексами "КаЦеО" (KZO) и "Луна" (LUNA, с ударением на первый слог). Третий взвод имеет на вооружении четыре РЛС разведки наземных целей, смонтированных на БТР "Фукс" (Fuchs).

Особенностью структуры 230 горного разведывательного батальона является то, что наряду с ротой на БРМ "Феннек" в его состав включена разведывательная рота на БРМ BV206S "Хэгглунд" (Hägglund).

БРМ BV206S "Хэгглунд"

Разведывательные роты и батареи

Отдельные разведывательные парашютно-десантные роты (260 и 310) из состава 1 воздушно-десантной бригады дивизии специального назначения предназначены для выполнения самостоятельных задач и поддержки операций командования сил специального назначения (KSK).

В составе каждой из рот:

дозорный взвод на БРМ "Визель 1" ( Wiesel 1 ); ожидается замена на бронеавтомобиль "Мунго" ( Mungo ), оснащенный аналогично БРМ "Феннек";

); ожидается замена на бронеавтомобиль "Мунго" ( ), оснащенный аналогично БРМ "Феннек"; взвод полевой разведки;

взвод с БПЛА "Луна";

взвод технической разведки, имеющий на вооружении три РЛС наземной разведки типа "Легар"( Legar ) на автомобиле "Вольф" ( Wolf );

) на автомобиле "Вольф" ( ); два взвода глубинной разведки (Fernspähzug).

Взводы глубинной разведки предназначены для действий в изолированных условиях, на значительном удалении от основных сил. Согласно публикациям, группа глубинной разведки состоит из шести военнослужащих, имеющих свою квалификацию: командир, специалист оптической разведки, санитар, авиационный наводчик, снайпер и связист. Помимо ведения разведки стационарных и подвижных объектов, они привлекаются для организации объединенной тактической огневой поддержки и взаимодействия с силами специального назначения.

Четвертая разведрота 291 пехотного батальона германо-французской бригады состоит из трех взводов дозорной разведки, взвода технической разведки и скадрованного взвода глубинной разведки. Подразделений, оснащенных БПЛА в ее составе нет.

Дозор глубинной разведки Источник: invoen.ru

Наземная боевая техника и средства разведки

На основе опыта операций в Афганистане и Мали разведка сухопутных войск постоянно модернизируется. Основной инновацией в оснащении стало поступление в войска БПЛА. Развитие получают проекты и в других областях ведения разведки. Однако, как отмечается специалистами, их реализация осуществляется с задержкой или останавливается по экономическим причинам.

Оснащение дозоров

Основной боевой машиной наземной разведки бундесвера является колесная БРМ "Феннек". Она стала результатом реализации немецко-голландского проекта с генподрядчиком в лице компании "Краусс-Маффей Вегманн" (Krauss-Maffei Wegmann, KMW). Общая численность парка этой модели в войсках насчитывает 178 машин. Часть из них применялась в Афганистане, где, по оценкам, доказали свою эффективность.

БРМ "Феннек". Источник: invoen.ru

БРМ обладает высокими вездеходными качествами, пригодна к транспортировке по воздуху. Экипаж – 3 чел. Машина оборудована системой защиты от ОМП. Броня гарантирует защиту от пехотных боеприпасов, средств поражения боевой техники, мин и СВУ. "Феннек" может вооружаться 40 мм автоматический гранатомет или 7,62 мм пулемет MG3.

Оснащение БРМ включает: аппаратуру обнаружения радиационного излучения, средства визуальной разведки, в т.ч. ИК-диапазона, видеокамеры и лазерный дальномер. Оптические средства разведки смонтированы на выдвижной (до 3,30 м) мачте. Оборудование обеспечивает обнаружение целей на дальности до 10 км, а их идентификацию – до 2км.

Сообщается, что БРМ "Феннек" останется на вооружении разведки сухопутных войск бундесвера до 2027 г.

Сенсоры и робототехника Для повышения боевых возможностей дозоров бундесвером закуплены комплекты наземных датчиков производства шведской компании "Эксенсор" (Exensor). Датчики объединены в систему "БОЗА" (Bodensensorausstattung, BOSA) и предназначены для пассивного дистанционного мониторинга движения по дорогам и участкам местности.

Датчики распознают количество, скорость и направление движения транспортных средств и людей и передают результаты разведки на дальность до 10 км. В разведывательные подразделения поставлено 90 комплектов системы.

В дополнение к системе "БОЗА" компания "Эксенсор" также поставляет сенсоры, предназначенные для обеспечения собственной безопасности разведывательных дозоров. Среди них датчики регистрирующие шум, вибрации и магнитное излучение, а также ИК-камеры и сигнальные устройства, позволяющие фиксировать приближение человека.

С целью оснащения дозоров планируется также приобретение системы мобильных сенсоров системы "Моусис" (Mobile Sensor System, MoSeS, рус. – "Моисей"). Система предназначается для ведения наземной разведки с помощью дистанционно управляемых датчиков в ближайшей зоне, примерно до 2 км.

Датчики позволяют обследовать как открытые, так и закрытые участки местности, а также здания или туннели. Систему предусматривается также применяться для мониторинга помещений, выявления угрозы применения мин, СВУ или боевых ОВ. Согласно публикациям, начало закупок ожидается не ранее 2023 г. первоначально для легких разведывательных рот.

В настоящее время разведка сухопутных войск, как и части других родов войск, получает на вооружение роботизированную разведывательную систему «РАБЭ» (Roboter zur Aufklärung, Beobachtung und Erkundung im Orts- und Häuserkampf, RABE).

Оснащение подразделений технической разведки

В составе технических взводов и в дальнейшем планируется использование устаревшей (на вооружении с 1986г.) РЛС разведки наземных целей "Разит" (Radar d’Acquisition et de Surveillance Intermediaire, RASIT) производства компании "Стандарт Электроник Лоуренц" (Standard Elektrik Lorenz). РЛС смонтирована на БТР "Фукс". Мачта БТР позволяет поднимать антенну РЛС дополнительно на высоту до 1,8 м. Радар способен обнаруживать личный состав на дальности до 8км, а транспортные средства и вертолеты – до 20км.

РЛС "Разит" на БТР "Фукс"

Радиолокационный комплекс "Легар 1" (LEGAR 1) является средством разведывательно-десантной роты и предназначен для обнаружения движущихся целей на земле и в приземном воздушном пространстве. Доплеровская РЛС "БОР-А 550М" (BOR-A 550M) от компании "Талес" (Thales) обеспечивает предоставление данных о направлении движения, расстоянии, скорости и типе цели в любых метеоусловиях на дальности до 30 км. Кроме того, возможно сопровождение одиночных и групповых целей. Конструкция РЛС позволяет сниматься ее с транспортной платформы.

В настоящее время "Легар 1" размещается на незащищенном легком внедорожнике "Вольф" грузоподъемностью 250 кг. Автомобиль пригоден к транспортировке по воздуху вертолетом CH-53. Комплекс использовался в Афганистане. В рамках проекта "Легар 2" рассматривается размещение комплекса на защищенном автомобиле.

Комплект РЛС "БОР-А 550М"

Система артиллерийской инструментальной разведки

Разведывательные батареи артиллерийских дивизионов СВ имеют на вооружении 10 РЛС разведки целей "Кобра" (Counter Battery Radar, COBRA) производства консорциума "Евро-Арт Гмбх" (EURO-ART GmbH: Thaies, Cassidian/EADS и Lockheed Martin).

По мнению экспертов, в настоящее время COBRA является самым мощным средством разведки своего вида. Практически при любых погодных условиях РЛС способна в течение 2 минут обнаружить до 40 огневых позиций артиллерии и минометов противника на дальности до 40 км с точностью до 50 м.

РЛС разведки целей "Кобра"

Кроме того, в составе подразделений артиллерийской разведки насчитывается 16 комплексов наблюдения за полем боя "АБРА" (Artilleriebeobachtungsradar, ABRA), состоящих на вооружении с 1973 г. и прошедших модернизацию.

Комплекс включает РЛС "Ратак-Эс" (Ratac-S), установленный на БТР M113 NDV2 и оснащенный 4 м мачтой. Используя принцип когерентного доплеровского импульса, комплекс определяет бронированные цели на дальности до 38 км, другой транспорт – до 24 км и личный состав – до 14 км. Сообщается о возможной замене Ratac-S на более простую систему (например BOR-A) на рубеже 2020-21 гг.

Комплекс "Абра" на БТР M113 NDV2

В интересах повышения возможностей наземной радиотехнической разведки (РТР) бундесвера сообщалось о комплексе "Бюр" (Bodenüberwachungsradarsystem, BÜR) от компании "Кассидиан" (Cassidian). Комплекс имеет обзорную РЛС и рассматривался преемником всех имеющихся систем РТР отдельных целей на дальностях до 40 км. Однако, проект остановлен.

Вместе с тем, согласно требованиям командования СВ система-преемник должна использоваться в трех вариантах: на базе защищенного автомобиля, спешившимся подразделением, а также только в пешем строю. Так, чтобы система могла применяться во всех воинских частях. Кандидатом на роль преемника называлась РЛС BOR-A 550M от комплекса "Легар 1" или ее более поздняя версия A560. Данные о каком-либо решении в этой области в настоящее время отсутствуют.

Перспективный комплекс "Бюр"

Системы беспилотных летательных аппаратов.

Разведка сухопутных войск бундесвера использует БПЛА с 2000 г. с экспериментальной модели "Луна" в операции в Косово.

В настоящее время на вооружении разведки СВ состоят четыре вида многоразовых БПЛА с возможностями по дальности действия от 1000 м до 100 км. Параметры полета БПЛА программируются заранее, но могут изменяться и в ходе полета. Высокая эксплуатационная пригодность систем гарантируется защищенностью планера, улучшенными сенсорами, наличием спутниковой связи, возможностью прямого подключения к системе управления артиллерийским огнем "Адлер II" (ADLER II).

Сборка планера БПЛА "Луна"

Комплекс "Луна"

Комплекс "Луна" от компании "ИЭмТи" (EMT) предназначен для мониторинга и разведки целей на недоступный участках местности и вдали от маршрутов передвижения. Подтвержденная дальностью действия достигает 100 км, продолжительность полета до восьми часов.

Комплекс включает до 10 летательных аппаратов и две наземные станции контроля (НСК). Информация с семи видео и ИК-камер, а также фотоизображения по каналам связи в режиме реального времени передается на НСК. Возможности комплекса улучшились после оснащения системой "Мэчпоинт" (Matchpoint) производства компании "Рафаэль" (Rafael).

Разведка сухопутных войск имеет в своем арсенале девять комплексов "Луна".

БПЛА "Луна" на катапульте

Система KZO

Малый БПЛА целеуказания "КаЦеО" (Kleinfluggerät Zielortung, KZO) от "Райнметалл" имеет дальность полета более 100 км и продолжительность до трехчасов. Оснащен видео и ИК-камерами. Аппарат используется в качестве аэромобильной видеосистемы уровня бригада-дивизия или оперативного контингента. Используется почти при любых погодных условиях для разведки целей и уточнения результатов применения средств поражения в глубине зоны операций или на флангах. Бундесвер располагает 12 взводными комплектами системы KZO.

Малый БПЛА целеуказания KZO

БПЛА "Аладин"

Разведывательный БПЛА ближайшей зоны "Аладин" производства компании EMT способен действовать на удалении до пяти километров. В состав комплекса входит наземный пульт управления и два БПЛА. Всего в наличии 130 подобных комплексов.

В ходе операций на севере Афганистана БПЛА применялся дозорами глубинной разведки. Аппарат способен регистрировать передвижение войск или вести мониторинг районов. Особенностями модели являются: электропривод, низкие излучения, небольшой надежный пульт управления оператора, а также возможность автономного приземления в заданном районе. Информацию от видео и ИК-камер "Аладина" передается на пульт оператора в реальном времени.

БПЛА "Ададин"

Комплекс микро БПЛА локальной зоны "Микадо" (Aufklärungssystem Mikroaufklärungsdrohnefür den Ortsbereich, MIKADO) производится компаниями "ЭйрРобот Гмбх" (AirRobot GmbH) или EMT. Изделие предназначено для ведения разведки на дальности до 1000 м и использования в интересах действующих подразделений разведки. На летательном аппарате устанавливаются модуль дневной видеокамеры или, альтернативно, ИК-камера. Разведка сухопутных войск бундесвера располагает 100 комплексами "Микадо".

Микро БПЛА "Микадо"

Перспективы развития воздушных средств разведки

Основываясь на опыте операций, командование СВ Германии считает наличие более четырех различных типов БПЛА в войсках избыточным. Вместе с тем, рассматриваются возможности улучшения ТТХ комплексов типа "Микадо". Преемник – комплекс БПЛА воздушной разведки ближней зоны "Улан" (Unbemannte Luftaufklärung im Nahbereich, ULAN), как предполагается, должен иметь увеличенный радиус действия от 10 км и продолжительность полета до одного часа.

Разработка перспективных БПЛА большой дальности, до 100 км, ведется в рамках проекта "Хузар" (HUSAR). Первоначально рассматривалось три взаимосвязанных решения: самолет, вертолет и рой (совокупность пилотируемой и беспилотной техники, например, вертолет в сочетании с БПЛА).

Варианты роя и беспилотного вертолета в ходе проектирования были отклонены. Вариант самолета уже реализован в т.н. функциональных требованиях, согласованных с управлением планирования бундесвера. Перспектива приобретения определена на рубеже 2019-20гг. Возможным вариантом, как сообщается, может стать форсированный БПЛА "Луна ЭнГэ" (LUNA NG) от компании ETM с продолжительностью полета до 12 часов.

Таким образом, командование СВ бундесвера рассматривает разведку в качестве одного из основных видов боевого обеспечения войск в операции. В ходе реализации концепции HEER2011 каждая из шести основных бригад получила по одному разведывательному батальону сходной организации.

В интересах дальнейшего повышения эффективности разведка сухопутных войск оснащается новыми средствами сбора данных наземного и воздушного базирования. Добытая разведывательными органами информация, после обработки и оценки поступает в единую систему управления и применения оружия.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik» и ресурса deutschesheer.de