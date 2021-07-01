По оценкам военно-политического руководства Германии, конфликт на Украине и аннексия Крыма реанимировали угрозу военного столкновения по линии Восток-Запад. Одновременно, появились и активно применяются новые формы и методы симметричного и ассиметричного противоборства. В этой связи, командование стратегической разведки бундесвера, как орган управления всей системой военной разведки Германии, приобрело особую роль для раннего предупреждения кризисов.

Настоящая статья продолжает разведывательную тематику, начатую в публикации "Военная разведка Германии как система"

Командование стратегической разведки ВС Германии

Стратегическая разведка – задачи и вызовы

В целом под стратегической разведкой понимается получение информации, представляющей особую важность для национальной безопасности государства. С конца "холодной войны" на Западе также используется термин "глобальная" разведка.

В современной Германии стратегическая разведка оказывает информационную поддержку высшим должностным лицам правительства и командования бундесвера, отдельным министерствам и ведомствам. Сегодня эта общегосударственная задача возложена на Федеральную разведывательную службу (Bundesnachrichtendienst, BND). Она обеспечивает инстанции, включая министерство обороны и бундесвер, информацией по важным политическим, экономическим, техническим и военным вопросам, а также конкретным или абстрактным угрозам.

Станция радиотехнической разведки 911 батальона РЭБ

Военная стратегическая разведка ориентирована на добывание сведений военного характера. В первую очередь это относится к замыслам высшего военного руководства вероятного противника, потенциалу его вооруженных сил, новым разработкам в области вооружений, построению его обороны и дислокации войск.

Военная разведка (ВР) собирает информацию в любой релевантной форме: цифровой, радиосигналов, изображений и другой. Силы и средства ВР действуют во всех средах: на суше, в море, в воздухе и из космоса. С недавних пор новой сферой деятельности ВР Германии стало кибер- и информационное пространство (Cyber- und Informationsraum, CIR).

По оценкам немецких военных экспертов, интернет и растущее объединение в сети отдельных лиц, организаций и вещей делают повседневной жизни многое проще. В то же время возрастает зависимость государства, общества и экономики от надежных IT- и телекоммуникационных систем, что значительно повышает их уязвимость. Это верно и для сферы обороны. Угрозы из киберпространства в сравнении с обычными пространственными измерениями (суша, воздух, море и космос) представляются невидимыми и вначале неосязаемыми. Тем не менее, они являются «всеобъемлющими» и представляют реальную угрозу для безопасности государства.

Командование стратегической разведки как орган военного управления

Командование стратегической разведки (Kommando Strategische Aufklärung, KSA) со штаб-квартирой в округе Гельсдорф (недалеко от Бонна) сформировано 17 января 2002 г. в составе объединенных сил обеспечения бундесвера (ОСО).

Эмблема командования стратегической разведки бундесвера

В рамках нового института сосредоточили части разведки, находившиеся до этого в ведении различных видов вооруженных сил. В результате командование превратилось в высший орган военного управления такой областью военного дела, как разведка. Зачастую командование стратегической разведки (КСР) называют "командованием компетенции".

На момент формирования КСР в системе военной разведки Германии существовал также центр разведки бундесвера (das Zentrum fйr Nachrichtenwesen der Bundeswehr, ZNBw). На центр возлагались задачи по обработке информации об обстановке в зонах проведения операций. В течение пяти лет обе структуры работали параллельно. В дальнейшем функции ZNBw передали в Федеральную разведывательную службу. Сам цент был расформирован 31 декабря 2007 г. В настоящее время бундесвер командирует в БНД военнослужащих и представляет вице-президента по специальным военным вопросам в ранге генерала.

С образованием в составе ВС Германии 1 июля 2017 г. нового межвидового компонента: сил киберопераций и информационного обеспечения (СКИО, или киберкомандования) – КСР переподчинено этой структуре.

Предназначение КСР

Согласно публикациям, за 15 лет своего существования КСР "стало синонимом успешного межвидового слияния знаний и компетентности". Сегодня в составе бундесвера структура представляет наиболее популярный источник данных (знаний). Ежедневно командование разрабатывает глобальную консолидированную информационную сводку, имеющую ключевое значение для принятия решений на всем уровням военного управления.

При этом, основным предназначением КСР остается постоянная поддержка контингентов ВС в оперативных зонах и внесение своего вклада в их защиту. Уже первые миссии за пределами зоны ответственности бундесвера показали необходимость обязательного участия в них элементов военной разведки. В этой связи, в соответствующие зоны проведения операций из состава командования назначаются собственные высокоспециализированные силы. С другой стороны, с территории Германии военные контингенты за рубежом поддерживают около 5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов КСР.

Разведка в операциях

Командование стратегической разведки является центральным органом управления военной разведкой внутри бундесвер. По оценкам специалистов, его создание позволило объединить управление частями центрального подчинения и гарантировать общую координацию разведывательной деятельности видов вооруженных сил.

В результате все профильные процессы по ведению разведки, добыванию информации, ее обработке и управлению информационными потоками объединились в компетенции КСР и слились в единую «систему военной разведки». Кроме того, командование взяло на себя функцию единой точки контакта с другими министерствами и ведомствами, партнерами по НАТО и ЕС.

Командование стратегической разведки – состав и задачи

Во главе КСР с января 2016 г. стоит генерал-майор Аксель БИНДЕР (Axel BINDER).

Генeральный инспектор бундесвера и командир КСР

Ему подчинены управление и штаб. Кроме того, согласно официальным источникам, по состоянию на декабрь 2018 г. в состав КСР входят:

центр оценки радиоэлектронной борьбы ( Auswertezeпtrale Elektroпischer Kampf, AuswZentrEloKa ), г. Даун (Daun);

), г. Даун (Daun); центр управления электронно-оптической разведкой ( Zeпtrale Abbildende Aufkläruпg, ZentrAbbAufkl ), округ Гельсдорф;

), округ Гельсдорф; центр киберопераций ( Zentruт Cyber-Operationen, ZCO ), г. Райнбах (Reinbach);

), г. Райнбах (Reinbach); центр оперативных коммуникаций бундесвера ( Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr, ZOpKomBw ), г. Майен (Mayen);

), г. Майен (Mayen); исследовательский центр технических средств разведки бундесвера ( Zentrale Untersuchungsstelle der Bundeswehr für Technische Aufklärung, ZUStelleBwTAufkl ), г. Хоф (Hof);

), г. Хоф (Hof); школа стратегической разведки бундесвера (Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr, SchStratAufklBw), г. Фленсбург-Мюрвик (Flensburg-Mürwik).

Группировка сил командования стратегической разведки

Центральным элементом в системе управления КСР является оперативно-информационный центр ВР (Informationszentrale Militarlsche Nachrichtenlage, далее – ОИЦ).

ОИЦ отвечает за своевременное получение актуальной информации там, где в ней особо нуждаются. Кроме того, центр координирует информационные потребности вооруженных сил и определяет текущие разведывательные задачи частям и подразделениям.

При их решении ОИЦ либо прибегает к возможностям сил в составе командования, либо соответствующих разведывательных частей видов ВС (СВ, ВВС и ВМС). Центр объединяет результаты их работы и координирует взаимодействие.

Как единая точка контакта ("Single Point of Contact") ОИЦ осуществляет управление информационными потоками всей системы ВР бундесвера. Он вырабатывает основной отчетный документ командования, объединенную сводку. Сводка содержит данные по обстановке во всех оперативных зонах, кризисных областях и странах, представляющих особый интерес. В части касающейся, документ доводится пользователям всех уровней: от министерства обороны до тактического военного командования в отдельной оперативной зоне.

Центр оценки радиоэлектронной борьбы

В качестве собственного средства ведения разведки КСР непосредственно подчинен центр оценки РЭБ. Он направляет и координирует работу четырех батальонов радиотехнической разведки и РЭБ (EloKa):

911 батальон РТР и РЭБ (EloKa Btl 911), г. Штадум (Stadum); 912 батальон РТР и РЭБ, г. Нинбург на Везере (Nienburg/Weser); 931 батальон РТР и РЭБ, г. Даун; 932 батальон РТР и РЭБ, г. Франкенберг (Frankenberg) Военнослужащие и гражданские специалисты центра анализируют содержание сигналов, полученных при ведении электронной разведки линий коммуникаций. Они объединяют результаты деятельности батальонов, коррелируют их и представляют полученную от них информацию в систему ВР.

Эмблема центра оценки РЭБ

Благодаря возможностям стационарных установок и мобильных компонентов батальонов РЭБ, а также взаимодействию с СВ, ВВС и ВМС центр предоставляет в распоряжение командования широкий диапазон разведданных сигнальной разведки. Центр способен выполнять поставленные задачи глобально, в широкой полосе и обеспечивать сопровождение войск в операциях.

Дополнительную научную поддержку структура получает от исследовательского центра технических средств разведки бундесвера.

Центр управления электронно-оптической разведкой

Эмблема ЦУОЭР

В распоряжении командования стратегической разведки с 2008 г. находится спутниковая система "САР-Лупе" (SAR-Lupe). В ее составе – пять спутников, оснащенные РЛС с синтезированной апертурой антенны. Фактически, бундесвер имеет спутниковый сенсор, основанный на современной радиолокационной технологии. Система способна добывать визуальные материалы (изображения) из регионов, представляющих интерес, не нарушая государственного суверенитета и вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Спутник системы "САР-Лупе"

Центр напрямую подчинен КСР и контролирует использование разведывательных спутников бундесвера. Персонал подразделения проводит обработку и оценку полученных спутниковых снимков в военных целях.

В дополнение к собственной системе "САР-Лупе" в сотрудничестве с Францией бундесвер может использовать разведывательную систему "Гелиос II" (Helios II). Кроме того, центр оценивает спутниковые снимки от коммерческих систем или материалы из других источников. К таковым, например, относится спутниковый центр Европейского Союза в Торрехон-де-Ардоз (Torrejуn de Ardoz, Испания). Часть работы центра является участие в выполнении соглашения "Открытое небо" и поддержки связанных с ним соглашений по контролю над вооружениями.

Эмблема соглашения "Открытое небо"

Дополнительно центр управления электронно-оптической разведкой имеет задачу поддерживать кризисные операции бундесвера. В частности, им осуществляется сбор, верификация и обработка предшествующих кризису релевантных данных. Результаты такой работы передаются в информационную систему предупреждения кризисов (KVInfoSys).

Эти материалы служат базой для подготовки и проведения операций по эвакуации. В графической форме заранее идентифицируется большое число различных объектов. На их основе разрабатываются обзоры городов, детальные планы критической инфраструктуры (например, аэропортов), прокладываются маршруты эвакуации.

Центр киберопераций

Быстрое развитие телекоммуникаций и информационных технологий обеспечивает новые возможности для ведения разведки. Командование бундесвера разрабатывает аспекты операций в компьютерных сетях (Computer-Netzwerk Operationen, CNO), начиная с 2007 г. С этой целью в составе штаба КСР первоначально формируется группа киберопераций.

После переподчинения КСР новому киберкомандованию группа преобразуется в центр киберопераций и получает дополнительные возможности. Увеличивается и, как сообщается, в ближайшие несколько лет продолжит расти численность персонала подразделения. В 2018 г. центр киберопераций выводится из состава штаба КСР и подчиняется командованию стратегической разведки на правах самостоятельного подразделения.

Вероятная эмблема центра киберопераций

Целью формирования и развертывания центра является значительное усиление возможностей бундесвера по проведению операций в компьютерных сетях. С одной стороны аспектом его деятельности продолжает оставаться разведка и выполнение функции предупреждения и защиты. С другой – центр строит общую ситуационную картину обстановки в кибер- и информационном пространстве. На ее основе, среди прочего, разрабатываются варианты воздействия на противника путем проведения киберопераций.

Силы CNO могут применяться как в рамках национальной обороны и защиты альянса, так и в мандатных миссиях. При этом, воздействие через сети координируется с использованием других средств воздействия и поражения (эффекторами): например, оперативными коммуникациями или РЭБ.

По мнению специалистов, центр киберопераций позволяет также расширить возможности планирования, подготовки, управления и проведения военной кооперации в собственных компьютерных сетях ВС Германии. Отдельной задачей центра является выполнение роли "противника", получившее обозначение «красной команды» ("Red-Teaming"). Фактически речь идет о целенаправленном поиске и обнаружении уязвимостей в сетях и системах оружия бундесвера с целью повышения их защищенности.

Центр оперативных коммуникаций бундесвера

Центр подчинен КСР 1 июля 2017 г. объектом применения его возможностей выступает местное население в зонах проведения операций.

Оперативные коммуникации бундесвера

В рамках предупреждения национальных кризисов и рисков персонал центра ежедневно регистрирует, анализирует и оценивает мнения и восприятия населением кризисных и конфликтных регионов окружающей действительности. В ходе операций специалисты центра обеспечивают предоставление местному населению необходимой информации и общение с ним согласно соответствующим культурным традициям и складывающейся общей оперативной обстановке.

Центр располагает собственными силами, средствами и методами для выполнения поставленных задач. При их решении используются возможности радио, телевидения, печати и социальных СМИ, а также межкультурные консультации. В рамках контроля эффективности оказываемого воздействия, достигнутые результаты оцениваются с научной точки зрения.

Исследовательский центр технических средств разведки бундесвера

Центр предназначен для разработки и проведения испытаний оборудования и аппаратуры электронной разведки ВС Германии. Кроме того, персонал подразделения проводит необходимые измерения для обнаружения соответствующих излучений, возникающих при эксплуатации военной техники.

Исследовательский центр технических средств разведки бундесвера

Структура играет роль центра компетенции и научно-технического анализа в области радиотехнической разведки и РЭБ. Отмечается ее тесное взаимодействие с центром оценки РЭБ, как связующего звена между научными исследованиями и практической работой батальонов радиоэлектронной борьбы.

Общая численность персонала центра около 200 человек.

Школа стратегической разведки бундесвера

Школа стратегической разведки бундесвера является центральным учебным учреждением бундесвера по подготовке специалистов для военной разведки и ведения РЭБ.

Эмблема школы СР

На многочисленных учебных курсах проводится подготовка и усовершенствование не только специалистов командования стратегической разведки, но и профильного личного состава всех видов ВС Германии. Кроме того, осуществляется обучение слушателей из стран НАТО, ЕС и других дружественных государств.

По официальным данным, ежегодно в школе обучается около 4500 курсантов, которым преподается около 300 учебных курсов.

Здание школы СР

Перспективы развития

По замыслу командования бундесвера, сегодня КСР устойчиво развивается от командования возможностей и компетенции к командованию разведки и действия (Aufklärungs- und Wirkungskommando, АWK). Выбранное направление рассматривается, как ответ на новые риски и угрозы безопасности Германии. Оно считается важной предпосылкой успеха миссий и операций бундесвера в обстановке растущего значения кибер- и информационного пространства и возникающих оттуда гибридных и асимметричных угроз.

При принятии решений и их реализации в условиях гибридной угрозы, среди прочего, считается важным привлекать в процесс планирования разведку и использовать воздействие в информационном пространстве. С этой целью в будущем КСР, как командованиие разведки и действия, должно не только отслеживать ситуацию и готовить сводки, но и проявить себя в оперативной сфере операциями в компьютерных сетях, использованием оперативных коммуникаций и применением РЭБ.

В интересах достижения требуемого уровня готовности намечено проведение ряда мероприятий. Во-первых, командование стратегической разведки увеличится количественно. Далее, в течение 2019 г. планируется принять новую рабочую организацию. Учитывая две основные функции "разведку" и "действие" она должна объединить соответствующие возможности в единой "J-структуре" ("J-Struktur").

Домен "J2" – разведка

В домен под обозначением «J2», или "разведка" вместе с оперативно-информационным центром войдут инструменты по управлению ведением разведки и сбором информации. В системе ВР намечено добиться максимально возможной координации сил и средств, а также согласования глубины и охвата содержимого объединенной сводки с требованиями политики безопасности.

В качестве одной из мер, предусматривается расширить область сбора разведывательной информации из открытых источников (Ореn Source Intelligence, OSINT). Это, как считается, позволит учитывать всё более неустойчивое и динамичное окружение в области безопасности.

С другой стороны намечается расширить и по необходимости интенсифицировать сотрудничество с НАТО, ЕС и двусторонними партнерами. На этом направлении спектр задач простирается от раннего обнаружения кризиса в рамках информационного обеспечения вооруженных сил, до разведки конкретной цели в ходе операции.

Информация из открытых источников

Домен "J3" – действие

По оценкам специалистов, основным новшеством для КСР станет восприятие центральной роли в домене действий в кибер- и информационном пространстве, получившем обозначение «JЗ».

С этой целью намечено сформировать новый отдел планирования и оперативного управления. Его задачей станет оценка обстановки по специальным аспектам, а также разработка и проведение военных операций в CIR. Согласно замыслу немецкого командования, в результате преобразований в будущем наряду с действиями в классических измерениях (суша, море, воздух и космос) командование стратегической разведки получит возможность реализовывать варианты действий с применением мощных, некинетических средств поражения.

Вывод

Сформированное первоначально в рамках ОСО командование стратегической разведки бундесвера к настоящему времени стало основным органом управления всей системой военной разведки Германии. Командование осуществляет руководство и координирует действия как непосредственно подчиненных структур, так и профильных частей и подразделений всех видов ВС страны.

После перевода в состав СКИО активизировалась работа по преобразованию КСР из командования компетенции в основной орган по проведению военных операций в кибер- и информационным пространстве. Согласно открытым источникам, переход к состоянию командования разведки и действия должен завершиться к 2020 г.

По материалам журнала HARDTHÖHENKURIER

Читайте также по теме: Военная разведка Германии как система и Средства космической разведки ВС Германии.