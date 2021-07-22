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ТАСС

Чемезов считает, что новый одномоторный истребитель будет востребован в РФ и за рубежом

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Глава Ростеха выделил Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки среди возможных покупателей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов выразил надежду, что на новый одномоторный истребитель спрос будет как на международном рынке, так и со стороны Минобороны РФ.

"Эта разработка - наша инициатива. Пока на эту разработку не было заказов. Мы сегодня ее решили сделать сами, потому что мы видим, что спрос на эти машины будет, в том числе и на международном рынке. Я надеюсь, что эта машина заинтересует и наше министерство обороны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

Чемезов выделил Индию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки среди возможных покупателей. "Мы прежде всего надеемся, что это будет экспортный потенциал", - подчеркнул он.

Премьера новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоялась в первый день авиасалона МАКС-2021. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

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Страны
Индия
Россия
США
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Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
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