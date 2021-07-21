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Известия.ru

Пентагон не счел РФ причастной к «гаванскому синдрому» у госслужащих США в Вене

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Министерство обороны США не утверждает того, что Россия якобы может иметь отношение к проявлению у американских госслужащих в Вене симптомов, схожих с теми, которые ранее наблюдались у дипломатов США на Кубе и стали известны как «гаванский синдром». Об этом заявил в понедельник, 19 июля, на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Я видел эти сообщения СМИ о «гаванском синдроме», о которых, думаю, вы говорите. Я сейчас не могу заявлять об ответственности за это. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших служащих», — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Кирби отметил, что не собирается «связывать это с конкретной причиной или страной». При этом он сообщил, что Пентагон «всегда помнит о действиях России с целью дестабилизации в мире». По его словам, США «тесно взаимодействует с союзниками и партнерами, в том числе с НАТО, чтобы попытаться как можно лучше сдержать эти дестабилизирующие действия».

16 июля сообщалось, что в нынешнем году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице зафиксированы таинственные недуги, похожие на гаванский синдром. Дипломаты жаловались на внезапные головокружения и головные боли непонятного происхождения. Причины подобных проблем со здоровьем не ясны, Штаты проводят расследование, поскольку жалобы могут стать следствием «гаванского синдрома».

По данным официальных лиц, количество возможных новых случаев гораздо больше, чем в любом другом городе, кроме самой Гаваны, где были отмечены случаи подобного недомогания.

В 2016 году сотрудники диппредставительств США на Кубе, а в 2017 году в Китае пожаловались на якобы звуковые атаки. Дипломаты сообщили о головокружении, шумах в голове, вибрациях, тошноте, проблемах со зрением и когнитивными функциями. Тогда специалисты допустили, что причиной могли стать атаки с «направленной энергией».

Власти Кубы тогда заявили, что звуковые атаки на самом деле оказались лишь звуками, которые издавали за окном дипмиссии цикады.

Представитель ЦРУ сказал, что директор агентства Уильям Бернс «лично взаимодействовал с персоналом, пострадавшим от аномальных нарушений здоровья, и очень привержен их озабоченности и определению причин этих инцидентов».

В частном порядке Бернс называл болезни «атаками», сообщала «Газета.ру».

27 июня американские СМИ сообщили, что разведка США предполагает, что Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые могли подвергнуться тайным акустическим атакам. Однако доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак предоставлено не было.

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Проекты
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