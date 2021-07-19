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РИА Новости

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море

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Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщает в пятницу пресс-служба Ростеха.

"Танк "Спрут-СДМ1" прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях. В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями", - говорится в сообщении.

В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

"Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности, разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории", - цитируется в сообщении индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Он отметил, что в первую очередь, "Спрут" создается для ВДВ России, но в перспективе эта машина может заинтересовать зарубежных заказчиков, в том числе Индию, страны Азии и Ближнего Востока.

Кроме того, осенью планируется продолжить климатические испытания "Спрута": ранее машина доказала работоспособность в условиях высоких температур, теперь ей предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Новый танк также должен будет пройти 8 тысяч километров – полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.

В Ростехе напомнили, что весь цикл госиспытаний "Спрута" планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам, конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера "О1", позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам "Спрут-СДМ1" будет рекомендован для принятия на вооружение российской армией.

"Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Т-80
Т-90 "Владимир"
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