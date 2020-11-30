Госипытания уникального плавающего танка «Спрут» завершат в 2022 году

Госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершат в 2022 году, заявил в пятницу, 27 ноября, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Сейчас Министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от –40 до +40 градусов», — цитирует его «РИА Новости».

Оздоев отметил, что прежде всего машина создается для Воздушно-десантных войск, также «Спрут» будет интересен многим иностранным заказчикам, в том числе Индии и странам Азии.

Танк представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 мм, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

«Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М, отмечают специалисты. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать «Спрут-СДМ1» как плавающий танк.

Кроме того, танк оснащен комбинированными прицелами с тепловизорами, что позволяет применять вооружение в ночное время, сообщали в Бюро военно-политического анализа.

Госиспытания танка начались в августе, информировал «Ростех». «Спрут-СДМ1» является модернизированной версией самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД».