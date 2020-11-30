"Ростех" рассказал об испытаниях единственного в мире плавающего танка

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Государственные испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в 2022 году, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Прежде всего "Спрут-СДМ1" мы создаем для ВДВ. Сейчас Министерство обороны РФ проводит госиспытания, которые окончательно будут завершены только в 2022 году. Испытания, хочу отметить, суровые. Машину протестируют в море и на высокогорье, в разных климатических зонах. Проверять технику будут при температурах воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов", - сказал он.

Оздоев отметил, что "Спрут-СДМ-1" будет интересен многим иностранным заказчикам, в том числе Индии и странам Азии.

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" как легкий плавающий танк.