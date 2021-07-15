«Призрачный флот» Пентагона пополнится еще двумя надводными роботами.

Еще два больших надводных робота присоединятся к программе Пентагона «Повелитель призрачного флота» в следующем году. Как сообщает USNI News, сейчас безэкипажные суда строятся. Их испытания должны начаться в 2022 году.

Проект «Повелитель призрачного флота» стартовал в 2017 году. Его цель — создать средние и большие роботизированные суда, которые умели бы длительное время обходиться без обслуживания. В перспективе такие платформы должны стать плавучими ракетными складами и автономно следовать за флотом.

Сейчас в «Призрачный флот» Пентагона входят два надводных робота — Ranger и Nomad. Это модифицированные коммерческие быстроходные суда снабжения. Nomad в мае завершил испытания маршрутом в 4421 морских мили (около 8187,7 километра), 98 процентов которого он находился в автономном режиме. В прошлом году тем же путем — от Мексиканского залива до Западного побережья — прошел Ranger. Оба судна через Панамский канал проводил капитан.

Теперь стало известно, что в конце 2022 года к программе «Повелитель призрачного флота» присоединятся еще два больших надводных робота. Сейчас они строятся на побережье Мексиканского залива. Их испытания тоже запланированы на следующий год. ВМС США не раскрывают, кто работает над созданием новых судов, но USNI News предполагает, что их строит Gibbs & Cox. Эта компания создала Ranger и Nomad. Вторые два надводных робота тоже разрабатывают на основе быстроходных судов снабжения.

Американские военные использовали проект «Повелитель призрачного флота» как основу для разработки большого роботизированного корабля. Ранее мы писали, что он сможет заменить на флоте сразу два класса кораблей — крейсера и эсминцы.

Василиса Чернявцева