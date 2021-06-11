Корабль «Призрачного флота» преодолел восемь тысяч километров автономно.

Беспилотный надводный аппарат из программы Пентагона «Повелитель призрачного флота» проделал путь в 4421 морских мили (около 8187,7 километра). Как сообщает флот США, 98 процентов маршрута он находился в автономном режиме, но через Панамский канал его провел капитан.

Управление стратегических возможностей министерства обороны США запустило проект «Повелитель призрачного флота» в 2017 году. Его цель — создать средние и большие роботизированные корабли, которые могли бы длительное время обходиться без обслуживания и вмешательства в море. Такие платформы могли бы стать плавучими ракетными складами, автономно следующими за флотом.

Пока в «Повелителе призрачного флота» два беспилотных надводных аппарата — Ranger и Nomad. Это модифицированные коммерческие быстроходные суда снабжения, которым интегрировали систему автономного управления. Nomad до сих пор числится в регистре под названием Riley Claire. Проект находится на второй фазе развития, которая продлится до 2022 года. Потом корабли передадут флоту для дальнейших экспериментов.

Nomad завершил испытания маршрутом в 4421 морских мили (около 8187,7 километра) 29 мая. Он находился в автономном режиме 98 процентов пути от Мексиканского залива до Западного побережья, но через Панамский канал его провел капитан. Первый корабль «Призрачного флота» проделал такой же путь в прошлом году.

«Повелитель призрачного флота» стал основой для проекта большого роботизированного корабля, о котором мы писали ранее. У него будет водоизмещение от 900 до 1800 тонн и небольшой жилой отсек для технической команды.

Василиса Чернявцева