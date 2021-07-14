Войти
РИА Новости

Самолет Як-18Т с авиадвигателем АПД-500 на основе мотора автомобиля Aurus покажут на МАКС-2021

616
0
+1
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроения

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т для показа на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") имени Баранова.

"Специалисты ЦИАМ завершили этап установки авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальный летательный аппарат, которым стал самолет Як-18Т", - сказали в пресс-службе.

Самолет можно будет увидеть на объединенной экспозиции предприятий, входящих в НИЦ "Институт имени Жуковского", на МАКС-2021.

Демонстратор двигателя АПД-500 дополнен специалистами ЦИАМ новыми узлами и системами, обеспечивающими эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Требуемые параметры двигателя подтверждены комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. "Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года", - отметили в пресс-службе.

"Отечественный поршневой двигатель – это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов", - сказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-18Т
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
08.08.2019
Гари не знает: российский водородный самолет представят на МАКС-2019
07.11.2014
Идут на взлет
16.08.2013
Современные образцы вооружений представит корпорация "ТРВ"
11.08.2011
Европейская подшипниковая корпорация примет участие в МАКС-2011
30.07.2008
РСК "МиГ" проводит испытания новых двигателей на МиГ-АТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 10:29
  • 3
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 14.07 09:18
  • 37
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.07 08:55
  • 840
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 14.07 05:08
  • 81
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 14.07 03:50
  • 1
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 14.07 03:21
  • 2
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 14.07 02:54
  • 4
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 14.07 01:40
  • 2
Легендарному НИИИ бронетанкового вооружения в Кубинке 90 лет
  • 13.07 23:39
  • 7
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год