Самолет Як-18Т с авиадвигателем АПД-500 на основе мотора автомобиля Aurus покажут на МАКС-2021

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500, созданный на основе мотора автомобиля правительственного класса Aurus, установили на самолет Як-18Т для показа на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной силовой установки - Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") имени Баранова.

"Специалисты ЦИАМ завершили этап установки авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальный летательный аппарат, которым стал самолет Як-18Т", - сказали в пресс-службе.

Самолет можно будет увидеть на объединенной экспозиции предприятий, входящих в НИЦ "Институт имени Жуковского", на МАКС-2021.

Демонстратор двигателя АПД-500 дополнен специалистами ЦИАМ новыми узлами и системами, обеспечивающими эффективную и безопасную работу двигателя в авиационном режиме. Требуемые параметры двигателя подтверждены комплексом испытаний на наземных и высотных стендах. "Первые летные испытания запланированы на вторую половину 2021 года", - отметили в пресс-службе.

"Отечественный поршневой двигатель – это возможность для "перезагрузки" всей малой авиации России. Он сможет найти самое широкое применение, дать толчок и ремоторизации, и созданию новых летательных аппаратов", - сказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.