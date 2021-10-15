В России испытали самолет с двигателем от автомобиля

Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500, основанным на силовой установке российского автомобиля Aurus, прошел предполетные испытания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ).

«Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики», — заявили в ЦИАМ.

В перспективе в ЦИАМ займутся разработкой техзадания на опытно-конструкторскую работу по семейству серийных авиационных двигателей для самолетов малой авиации.

В сентябре гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин заявил, что в конце 2021-го или в начале 2022 года первый полет совершит Як-18Т с модифицированным двигателем от автомобиля Aurus.

В августе 2019 году «Российская газета» писала, что на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) был представлен двухместный самолет PJ-II Dreamer, работающий на автомобильном двигателе GM LS6.

Иван Потапов