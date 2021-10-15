Войти
Lenta.ru

В России испытали самолет с двигателем от автомобиля

288
0
0
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроения

Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500, основанным на силовой установке российского автомобиля Aurus, прошел предполетные испытания, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ).

«Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики», — заявили в ЦИАМ.

В перспективе в ЦИАМ займутся разработкой техзадания на опытно-конструкторскую работу по семейству серийных авиационных двигателей для самолетов малой авиации.

В сентябре гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин заявил, что в конце 2021-го или в начале 2022 года первый полет совершит Як-18Т с модифицированным двигателем от автомобиля Aurus.

В августе 2019 году «Российская газета» писала, что на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) был представлен двухместный самолет PJ-II Dreamer, работающий на автомобильном двигателе GM LS6.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-18Т
Компании
GM
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
28.07.2021
ЦИАМ обещает взлет
22.07.2021
ЦИАМ показал первый российский электросамолет
14.07.2021
Самолет Як-18Т с авиадвигателем АПД-500 на основе мотора автомобиля Aurus покажут на МАКС-2021
21.08.2015
В России разрабатывается авиадвигатель для легких боевых самолетов и беспилотников
07.12.2009
Курсом на реализацию четырех «И»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 05:24
  • 344
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 15.10 02:18
  • 1
Стратегическое сдерживание в политике нацбезопасности РФ
  • 15.10 00:04
  • 120
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 14.10 22:23
  • 39
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 14.10 21:46
  • 20
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 14.10 21:34
  • 6
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 14.10 20:01
  • 1
Новый ПЗРК повышенной дальности начали разрабатывать в России
  • 14.10 19:21
  • 6
"Особую опасность для С-500 представляют ударные дроны"
  • 14.10 19:10
  • 1
Летчики истребителей МиГ-29К Северного флота приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА
  • 14.10 17:26
  • 1
Прометей ЗРК С-500: надежный оборонный щит России
  • 14.10 15:35
  • 41
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 14.10 12:03
  • 1
Разработчик назвал сроки первого полета самолета с двигателем Aurus
  • 14.10 11:19
  • 427
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 14.10 10:39
  • 1
Испытания бронемашины "Барыс 8х8" завершились в Казахстане
  • 14.10 10:22
  • 16630
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины