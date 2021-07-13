Читатели Daily Mail о награждении Украиной капитана «Дефендера»: в глупые игры играет Королевский флот

Москва в ярости: британский капитан, который провел свой корабль близ Крыма, получил медаль «Защитник Украины» — ликует газета. Такой медали на Украине нет. Насчет «ярости Москвы» — еще смешнее. А читатели отнюдь не все оболванены пропагандой: «если Запад не остановит свою марионетку, она его втянет в войну с Россией».

Украина удостоила капитана Королевского флотом, который провел свой эсминец через акваторию у вод аннексированного Крыма, своей высшей награды (медаль "Защитнику Отчизны", а именно о ней идет речь, не является высшей наградой Украины, авторы чрезмерно "вознесли" своего героя - прим. ИноСМИ).

В прошлом месяце 42-летний капитан Винсент Оуэн провел эсминец "Дефендер" через 12-мильную акваторию у берегов Крыма, которую Москва считает своими территориальными водами, а Запад - международными.

По словам Оуэна, его корабль прошел недалеко от черноморского полуострова, который Владимир Путин аннексировал у Украины в 2014 году, чтобы "отстоять позицию, что Крым и окружающие его воды на законных основаниях принадлежат Украине". Он добавил: "Королевский флот и Великобритания всегда будут бросать вызов государствам, не соблюдающим международный порядок".

Награждение вызвало новый виток гнева и враждебности в Москве, а также новые нападки на капитана Королевского флота, резюмирует "Дейли мейл".

Комментарии читателей:

Red Kelly

Пусть Москва хнычет сколько ей влезет, они незаконно оккупировали Крым и сбили коммерческий самолет, а Украина - часть НАТО, и это дает нашим ВМС право находиться в украинских водах.

Peter

Украина не член ни НАТО, ни ЕС. Пока она ведет активную войну с российскими марионетками на востоке? у нее нет ни малейшего шанса на вступление в НАТО.

ClaudeShannon

Бедная старая Россия. Над тобой потешается весь мир.

Jonwizzbang

И ее ржавыми ведрами!

A.Kanowski

Если и смеются, то только неразумные. Кто следит за мировыми делами, те глубоко обеспокоены все более напористыми действиями и риторикой России и Китая. Союз России и Китая вполне способен бросить вызов западному миру.

Salfordshire

Королевский флот - да и любой другой тоже - имеет полное право заходить в украинские воды.

Paul

Если бы Россия не захватила украинские земли, никаких бы проблем не было.

Bmlsucks

Крым был украинским с начала 1950-х по 2014 год. До этого и с 2014 года он всегда был российским.

ClaudeShannon

Россия из кожи вон лезет, чтобы ее воспринимали на мировой арене всерьез.

yorkshire git

Похоже, Россия выросла из своих ботинок. Им нужен опытный политик в президенты, а не разжигатель войны.

Henry Spencer Ex Pat

А эти русские - норовистые ребята, а?

Bodcb

Такое чувство, что русские каждое утро просыпаются с мыслью, на кого бы еще позлиться, - ведь весь остальной мир живет лучше них.

Mikemerlin

А как по мне, это как раз русские мирятся с хамством кучки набалованных задир.

Laughing Out Loud

Надо было всему экипажу "Дефендера" по медали давать, нет?

Peterr

Все, что угодно, лишь бы у Путина давление подскочило. Неровен час что-нибудь лопнет - и готово.

Cylcethere

Чтобы позлить коварного диктатора Путина, все меры хороши.

Salvini Trump

Украина - несостоявшееся государство! Однажды они поймут, какую ошибку совершили, позволив США и ЕС устроить переворот!

Thebestcountry

Не глупите, России плевать, что там вытворяет Украина. Украина навеки запятнала себя неофашизмом с молчаливого одобрения коллективного Запада. И если Запад не остановит свою марионетку, она его втянет в войну с Россией.

Olderbutnonethewiser

Все было тихо-мирно, а потом выяснилось, что "Дефендер" напичкан британскими журналистами, чтобы растрезвонить всему миру о провокационной миссии против русских.

Bmlsucks

Еще одна провокация. Такие глупые выходки раньше устраивали Советы. Но времена меняются, и теперь в эти глупые игры играет Королевский флот. Прискорбно.