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Naked Science

Россия хочет сделать из ядерного буксира оружие против других космических аппаратов

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Источник изображения: naked-science.ru

Российский ядерный буксир «Зевс» хотят снабдить оружием, которое позволит ему уничтожать спутники. Ранее сообщалось, что буксир планируют применять для поиска внеземной жизни.

О назначении ядерного буксира «Зевс» со ссылкой на материалы КБ «Арсенал» сообщило РИА Новости. Конструкторское бюро осуществило научно-исследовательские работы, направленные на то, чтобы понять, сможет ли аппарат «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации».

До этого стало известно, что «Зевс» намерены применять как элемент системы противовоздушной обороны: предполагается, что он сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты.

Ядерный буксир хотят применять и для решения мирных задач. В частности, он будет обеспечивать связь, вещание и ретрансляцию, межорбитальную транспортировку грузов, доставку аппаратуры к Луне. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Зевс» займется поиском признаков внеземной жизни.

Ядерный буксир

Источник изображения: РИА Новости

«Зевс» — название самого буксира, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам присвоили обозначение «Нуклон».

Создавать элементы буксира на базе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса начали в 2010-м. Несколько лет назад на МАКСе показали макет аппарата, а в рамках форума «Армия-2020» представили анимацию его работы в условиях космоса.

Макет ядерного буксира

Источник изображения: Вести

Разработку аванпроекта должны завершить к июлю 2024-го. Это обойдется примерно в 4,2 миллиарда рублей. Если ничего принципиально не поменяется, испытательный космический запуск буксира проведут примерно в 2030 году. В случае удачных испытаний начнут серийное производство и коммерческую эксплуатацию комплекса.

Другим важным направлением российской космической индустрии в последние годы стало создание новой многоразовой ракеты: это своего рода ответ на успехи носителя Falcon 9, созданного американской SpaceX. Как стало известно недавно, в холдинге «Технодинамика» будут работать над созданием парашютной системы для первых ступеней перспективных носителей многоразового использования.

Известно также, что для отработки технологий возврата первой ступени Россия создаст «Крыло-СВ» — легкую многоразовую крылатую ступень. Не исключено, что она получит лыжи, которые можно применять для посадки на грунт.

В идейном смысле изделие будет преемником «Байкала» — многоразового ускорителя для первой ступени ракет «Ангара». Этот проект так и не реализовали на практике.

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Страны
Россия
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F-16
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