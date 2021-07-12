Россия хочет сделать из ядерного буксира оружие против других космических аппаратов

Российский ядерный буксир «Зевс» хотят снабдить оружием, которое позволит ему уничтожать спутники. Ранее сообщалось, что буксир планируют применять для поиска внеземной жизни.

О назначении ядерного буксира «Зевс» со ссылкой на материалы КБ «Арсенал» сообщило РИА Новости. Конструкторское бюро осуществило научно-исследовательские работы, направленные на то, чтобы понять, сможет ли аппарат «воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации».

До этого стало известно, что «Зевс» намерены применять как элемент системы противовоздушной обороны: предполагается, что он сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты.

Ядерный буксир хотят применять и для решения мирных задач. В частности, он будет обеспечивать связь, вещание и ретрансляцию, межорбитальную транспортировку грузов, доставку аппаратуры к Луне. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что «Зевс» займется поиском признаков внеземной жизни.

Ядерный буксир Источник изображения: РИА Новости

«Зевс» — название самого буксира, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам присвоили обозначение «Нуклон».

Создавать элементы буксира на базе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса начали в 2010-м. Несколько лет назад на МАКСе показали макет аппарата, а в рамках форума «Армия-2020» представили анимацию его работы в условиях космоса.

Макет ядерного буксира Источник изображения: Вести

Разработку аванпроекта должны завершить к июлю 2024-го. Это обойдется примерно в 4,2 миллиарда рублей. Если ничего принципиально не поменяется, испытательный космический запуск буксира проведут примерно в 2030 году. В случае удачных испытаний начнут серийное производство и коммерческую эксплуатацию комплекса.

Другим важным направлением российской космической индустрии в последние годы стало создание новой многоразовой ракеты: это своего рода ответ на успехи носителя Falcon 9, созданного американской SpaceX. Как стало известно недавно, в холдинге «Технодинамика» будут работать над созданием парашютной системы для первых ступеней перспективных носителей многоразового использования.

Известно также, что для отработки технологий возврата первой ступени Россия создаст «Крыло-СВ» — легкую многоразовую крылатую ступень. Не исключено, что она получит лыжи, которые можно применять для посадки на грунт.

В идейном смысле изделие будет преемником «Байкала» — многоразового ускорителя для первой ступени ракет «Ангара». Этот проект так и не реализовали на практике.