Войти
Naked Science

Россия будет искать внеземную жизнь во Вселенной при помощи ядерного буксира

142
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, перспективный российский ядерный буксир «Зевс» займется поиском признаков внеземной жизни. Среди других задач — полеты к естественному спутнику Земли.

О назначении ядерного буксира руководитель космического ведомства рассказал на Международной конференции по исследованию космоса GLEX 2021. «И для миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе или есть иная жизнь», — заявил Рогозин.

Элементы буксира разрабатывают с 2010-го. В их основе — транспортно-энергетический модуль, имеющий ядерную энергоустановку мегаваттного класса. Макет космического аппарата впервые представили на Международном авиакосмическом салоне — 2019. Во время форума «Армия-2020» показали трехмерную графику его работы в космосе.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту получили название «Нуклон». Сам буксир назвали «Зевсом». Разработать аванпроект буксира намерены к лету 2024 года. Это оценивают в 4,2 миллиарда рублей.

В январе прошлого года в качестве даты запуска ядерного буксира называли 2030 год. После тестов космический аппарат хотят начать производить серийно и ввести в коммерческую эксплуатацию.

В мае исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал, сколько будет стоить пилотируемый полет на Луну. При выборе варианта со сверхтяжелым носителем сумма составит 1,7 триллиона рублей. Однако возможен и бюджетный подход, при котором достичь поставленных целей (или по крайне мере некоторые из них) можно за 400 миллиардов.

Вместо сверхтяжелого носителя в этом случае используют ракеты тяжелого класса «Ангара». Разработать новый носитель могут уже после формулировки дополнительных целей и задач.

В качестве средства доставки космонавтов к спутнику, как и ранее, рассматривают корабль нового поколения «Орел». Для снижения затрат на его базе могут создать облегченную версию, рассчитанную для двух космонавтов (вместимость базовой версии — до шести человек).

Известны сроки первого полета аппарата нового типа: если ничего не изменится, начать летные испытания корабля хотят в 2023 году. Первый полет «Орла» с человеком на борту может состояться в 2025-м. В качестве возможных сроков первой высадки космонавтов на поверхность спутника ранее называли 2030-й.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Луна
Марс
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
21.09.2016
Третий подход к рекордному весу
14.04.2014
Русский космос
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 02:24
  • 10
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 16.06 02:01
  • 1
К чему стремятся США в области противоракетной обороны?
  • 16.06 01:24
  • 8
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 16.06 00:17
  • 0
Есть ли будущее у танков?
  • 15.06 21:46
  • 21
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 15.06 19:48
  • 22
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 19:38
  • 1
The National Interest (США): как НАТО на самом деле планирует громить Россию в войне (не так, как вы думаете)
  • 15.06 17:14
  • 45
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 17:05
  • 137
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 15.06 16:44
  • 9
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 16:41
  • 1
Грядка для «Мальвы»: гаубицы-кабриолеты направят в сухопутные войска
  • 15.06 12:34
  • 1
Ракетное чудовище: The Drive вспомнил о советском МРК "Ураган"
  • 15.06 12:09
  • 1
Рогозин видит большие перспективы в сотрудничестве с США в сфере экомониторинга из космоса
  • 15.06 12:05
  • 2
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО