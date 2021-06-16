Россия будет искать внеземную жизнь во Вселенной при помощи ядерного буксира

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, перспективный российский ядерный буксир «Зевс» займется поиском признаков внеземной жизни. Среди других задач — полеты к естественному спутнику Земли.

О назначении ядерного буксира руководитель космического ведомства рассказал на Международной конференции по исследованию космоса GLEX 2021. «И для миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе или есть иная жизнь», — заявил Рогозин.

Элементы буксира разрабатывают с 2010-го. В их основе — транспортно-энергетический модуль, имеющий ядерную энергоустановку мегаваттного класса. Макет космического аппарата впервые представили на Международном авиакосмическом салоне — 2019. Во время форума «Армия-2020» показали трехмерную графику его работы в космосе.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту получили название «Нуклон». Сам буксир назвали «Зевсом». Разработать аванпроект буксира намерены к лету 2024 года. Это оценивают в 4,2 миллиарда рублей.

В январе прошлого года в качестве даты запуска ядерного буксира называли 2030 год. После тестов космический аппарат хотят начать производить серийно и ввести в коммерческую эксплуатацию.

В мае исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал, сколько будет стоить пилотируемый полет на Луну. При выборе варианта со сверхтяжелым носителем сумма составит 1,7 триллиона рублей. Однако возможен и бюджетный подход, при котором достичь поставленных целей (или по крайне мере некоторые из них) можно за 400 миллиардов.

Вместо сверхтяжелого носителя в этом случае используют ракеты тяжелого класса «Ангара». Разработать новый носитель могут уже после формулировки дополнительных целей и задач.

В качестве средства доставки космонавтов к спутнику, как и ранее, рассматривают корабль нового поколения «Орел». Для снижения затрат на его базе могут создать облегченную версию, рассчитанную для двух космонавтов (вместимость базовой версии — до шести человек).

Известны сроки первого полета аппарата нового типа: если ничего не изменится, начать летные испытания корабля хотят в 2023 году. Первый полет «Орла» с человеком на борту может состояться в 2025-м. В качестве возможных сроков первой высадки космонавтов на поверхность спутника ранее называли 2030-й.