Озвучена точная дата первого запуска российского пилотируемого космического корабля нового поколения

По словам главы российского космического ведомства Дмитрия Рогозина, первый запуск нового космического корабля «Орел» должны провести 15 декабря 2023 года. В качестве носителя выступит ракета «Ангара».

Космический корабль «Орел» (ранее был известен как «Федерация») — ключевой элемент российской пилотируемой космической программы. Именно поэтому к разработке аппарата приковано такое внимание.

Как стало известно, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал точную дату первого запуска нового космического корабля. По его словам, старт проведут 15 декабря 2023 года. Корабль запустят в беспилотном режиме. В качестве носителя выступит ракета «Ангара».

Эскиз ПТК НП «Орел» Источник изображения: wikipedia

«Орел» представляет собой многоразовый пилотируемый космический корабль, который призван сменить пилотируемые аппараты серии «Союз» и беспилотные грузовые корабли серии «Прогресс». Предполагается, что численность экипажа сможет достигать шести человек. Масса полезного груза на МКС составит до 500 килограммов.

Разработка корабля имеет долгую историю. РКК «Энергия» ведет ее с 2009 года. Изначально аппарат хотели запускать, используя новую ракету «Русь-М», однако проект в 2011-м закрыли. После этого космический корабль в рамках испытаний несколько раз «пересаживали» на другие перспективные носители: с «Ангары» на «Союз-5» и обратно. Вероятно, аппарат можно будет запускать при помощи ракет нескольких типов — в зависимости от задач, стоящих перед кораблем.

Напомним, недавно глава космического ведомства Дмитрий Рогозин озвучил планы по освоению Россией дальнего космоса. По его словам, на первом этапе для этих целей можно использовать потенциал ракет семейства «Ангара» и наличие у страны нескольких космодромов.

Как отметил глава космического ведомства, это даст возможности собирать пилотируемые модули на орбите нашей планеты.

При этом Россия не отказывается от создания новой сверхтяжелой ракеты «Енисей», которую рассматривают как возможное средство освоения Луны. Предполагается, что носитель получит три ступени. На первой из них хотят установить новый жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ.

РД-171МВ Источник изображения: twitter.com/Rogozin

Накануне НПО «Энергомаш» провел первые огневые испытания этого двигателя: все его системы отработали штатно. Новый двигатель создают главным образом для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которая должна сменить украинские «Зениты». Последний на сегодня запуск ракеты этого семейства состоялся еще в 2017 году.