Войти
Naked Science

Россия провела первые огневые испытания мощнейшего в мире жидкостного ракетного двигателя

29
0
0
РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: twitter.com/Rogozin

«Роскосмос» осуществил первые огневые испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя «Союз-5». Ее создают для замены «Зениту».

Об испытаниях нового двигателя сообщил глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин. Тесты провели инженеры входящего в состав «Роскосмоса» НПО «Энергомаш». Все системы РД-171МВ во время тестов отработали нормально.

Двигатель РД-171МВ — одна из важнейших разработок российской космической индустрии. Именно его хотят устанавливать на первую ступень новой ракеты среднего класса, известной как «Союз-5» или «Иртыш». Ее создают на смену носителю «Зенит», который производят на территории Украины.


©twitter.com/Rogozin

Помимо этого, РД-171МВ может найти применение на сверхтяжелой ракете «Енисей», которую Россия создает для освоения естественного спутника Земли.

Перспективы ракеты неоднозначны. Недавно Рогозин заявил, что для освоения дальнего космоса (по крайней мере на первых этапах) планируют использовать собираемые модули, которые хотят выводить на орбиту при помощи ракет «Ангара».

Напомним, второй в истории запуск тяжелого представителя этого семейства — «Ангары-А5» — состоялся 14 декабря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ангара
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
21.12.2020
Озвучена точная дата первого запуска российского пилотируемого космического корабля нового поколения
25.05.2020
Советское наследие Америки
27.07.2018
Повелитель батута
10.07.2018
Энергохлам
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95