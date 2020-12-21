Россия провела первые огневые испытания мощнейшего в мире жидкостного ракетного двигателя

«Роскосмос» осуществил первые огневые испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты-носителя «Союз-5». Ее создают для замены «Зениту».

Об испытаниях нового двигателя сообщил глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин. Тесты провели инженеры входящего в состав «Роскосмоса» НПО «Энергомаш». Все системы РД-171МВ во время тестов отработали нормально.

Двигатель РД-171МВ — одна из важнейших разработок российской космической индустрии. Именно его хотят устанавливать на первую ступень новой ракеты среднего класса, известной как «Союз-5» или «Иртыш». Ее создают на смену носителю «Зенит», который производят на территории Украины.

И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: "Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме. Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе "Союз-5". pic.twitter.com/f4wggYVRKY - РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

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Помимо этого, РД-171МВ может найти применение на сверхтяжелой ракете «Енисей», которую Россия создает для освоения естественного спутника Земли.

Перспективы ракеты неоднозначны. Недавно Рогозин заявил, что для освоения дальнего космоса (по крайней мере на первых этапах) планируют использовать собираемые модули, которые хотят выводить на орбиту при помощи ракет «Ангара».

Напомним, второй в истории запуск тяжелого представителя этого семейства — «Ангары-А5» — состоялся 14 декабря.