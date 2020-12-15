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Видео: первый за почти шесть лет запуск ракеты «Ангара-А5»

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Запуск ракеты «Ангара-А5»
Запуск ракеты «Ангара-А5».
Источник изображения: МО РФ

«Роскосмос» произвел второй запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с 2014 года. В качестве полезной нагрузки выступил габаритно-весовой макет космического аппарата.

Состоялось знаковое событие для программы разработки новой российской ракеты тяжелого класса «Ангара-А5»: носитель запустили второй раз за его историю. Видео старта представило Министерство обороны.

Как сообщает «Роскосмос», пуск успешно произвели 14 декабря, в 08:50 (мск), с космодрома Плесецк. Старт ракеты стал частью летно-конструкторских испытаний. Предназначение теста — анализ совместимости разгонного блока и ракеты-носителя.

В расчетное время, через 12 минут после запуска, произошло отделение от третьей ступени ракеты орбитального блока с разгонным блоком «Бриз-М» и грузо-весовым макетом космического аппарата. Дальше его выведение на целевую орбиту осуществляли при помощи силовой установки разгонного блока.

Запуск ракеты «Ангара-А5» / ©Звезда

Изначально испытания хотели провести еще в 2016 году, однако тогда их пришлось перенести. Затем последовали новые сдвиги сроков, что было связано в том числе с переносом производства ракет из столицы в Омск.


©twitter.com/Rogozin

Первый запуск ракета «Ангара-А5» совершила 23 декабря 2014 года. Он стал по совместительству вторым стартом для ракет этого семейства. Самый первый пуск носителя «Ангара» состоялся 9 июля 2014 года: тогда использовали ракету в версии «Ангара-1.2ПП».

Запуск ракеты «Ангара-А5»

Источник изображения: МО РФ

Согласно планам, «Ангара-А5» должна сменить ракету-носитель «Протон-М». Одно из преимуществ нового носителя по сравнению со старой ракетой — отсутствие агрессивных и токсичных компонентов топлива. Это позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности.

Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс

Источник изображения: МО РФ

При этом «Ангара-А5» проигрывает старому носителю по цене запуска и стоимости производства. Возможно, новая ракета станет дешевле после начала полноценного серийного выпуска.

Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс

Источник изображения: МО РФ

Напомним, в январе стало известно, что «Роскосмосу» и Минобороны удалось согласовать облик перспективной версии носителя, получившего обозначение «Ангара-А5М». Он представляет собой вариант «Ангары-А5» увеличенной грузоподъемности. В Минобороны рассматривают новую версию в качестве инструмента, который даст ведомству расширенные возможности по выводу на орбиту спутников.

В октябре озвучили стоимость разработки разгонного блока, который предназначен для ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». По информации на сайте госзакупок, создание блока обойдется более чем в 20 миллиардов рублей.

Отметим, что вместе с новыми версиями «Ангары-А5» Россия создает и принципиально новый сверхтяжелый носитель «Енисей», предназначенный для покорения естественного спутника нашей планеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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