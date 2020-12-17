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Naked Science

«Роскосмос» хочет начать изучать дальний космос при помощи собираемых пилотируемых модулей, запускаемых «Ангарой»

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В российском космическом ведомстве намерены использовать потенциал ракет семейства «Ангара» для исследования дальнего космоса. Согласно плану возможности носителей позволят собирать на орбите пилотируемые комплексы.

По словам главы российского космического ведомства Дмитрия Рогозина, «Ангару» видят в качестве основного инструмента выведения на орбиту тяжелой полезной нагрузки. Возможности разных модификаций носителя позволят «комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы».

Один из залогов успеха концепции, по словам Рогозина, — наличие у России нескольких стартовых комплексов.

Накануне тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» совершила второй запуск в своей истории. Он стал частью испытаний ракеты, которые предшествуют полноценному вводу носителя в строй.

По совместительству это был третий запуск для ракет семейства «Ангара»: самый первый — пуск «Ангары-1.2ПП» — провели в июле 2014 года.

Известно, что два запуска «Ангары-А5» хотят провести в следующем году: они также призваны стать частью испытаний. В 2023 году может состояться первый запуск ракеты с нового космодрома Восточный.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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