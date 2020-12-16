В России планируют полеты людей в дальний космос на модулях, запускаемых на "Ангаре"

Ракета станет основным средством выведения тяжелой полезной нагрузки, отметил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует начать исследования дальнего космоса с помощью собираемых перелетных модулей, запускаемых на ракете-носителе "Ангара". Об этом сообщил во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что "Ангара" в различных модификациях станет основным средством выведения тяжелой полезной нагрузки и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. "Наличие с 2023 двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что основной инструмент для начала лунных исследований уже нащупан.

"Ну а тем временем мы продолжим летные испытания красавицы "Ангары" и начнем реализовывать наши стратегические планы с помощью этой модульной ракеты", - добавил он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Всего было осуществлено три запуска "Ангары", все с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года.