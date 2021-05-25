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Naked Science

«Роскосмос» озвучил стоимость полета космонавтов на Луну

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Источник изображения: naked-science.ru

Полет российских космонавтов на Луну может стоить от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей. Ранее стало известно, что Россия планирует построить лунную базу вместе с Китаем.

В России все активнее говорят о возможном полете космонавтов к спутнику Земли. Теперь в «Роскосмосе» озвучили возможную сумму, в которую обойдется это мероприятие.

«Эта цифра — 1,7 триллиона (рублей)», — приводит РИА Новости слова исполнительного директора по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александра Блошенко. Сюда входят создание сверхтяжелой ракеты и лунного взлетно-посадочного модуля, наземные комплексы, система спасения и многое другое. Цена конкретно создания ракеты сверхтяжелого класса — 0,8 триллиона рублей.

Возможен и «бюджетный» вариант. В случае выбора этой схемы вывести на орбиту космический корабль «Орленок» (облегченную версию космического корабля «Орел», который создают на смену «Союзу»), лунный взлетно-посадочный комплекс и два буксира хотят отдельными запусками. Для них могут применить ракету-носитель «Ангара-А5В». Комплексы планируют состыковать на орбите. Этот вариант, по оценкам, обойдется в 400 миллиардов рублей.

Российский космический корабль нового поколения

Источник изображения: РИА Новости

Такая схема при всей привлекательности не позволяет в полной мере достичь поставленных задач. По словам Блошенко, если Россия захочет дальше осваивать дальний космос, ей все равно предстоит создавать носитель сверхтяжелого класса.

Озвучил представитель «Роскосмоса» и предполагаемую дату высадки на Луне: как и раньше, осуществить это хотят к 2030-му.

Вне зависимости от выбранной схемы Россия активно прорабатывает ключевые аспекты лунной программы. Недавно в Институте медико-биологических проблем РАН завершили эксперимент, направленный на отработку полета к спутнику Земли. В эксперименте приняли участие шесть человек: четыре мужчины и две женщины.

Важно и то, что у страны появился стратегический партнер — Китай. Россия и КНР обсуждают вопрос создания на Луне базы.

Недавно стали известны основные этапы ее строительства. Первый из них хотят осуществить к 2025 году. Его можно условно назвать «разведывательным». Начать строительство станции хотят на втором этапе программы, который рассчитан до 2030-го. Предварительные сроки третьего этапа — 2030-2035 годы. К тому моменту Россия и Китай планируют ввести в строй космические корабли нового типа и сверхтяжелые ракеты, что откроет принципиально новые возможности для исследования спутника.

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