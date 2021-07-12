The National Interest (США): двигаются ли НАТО и Россия к столкновению в Черном море?

Автор очень обеспокоен новой тактикой Москвы. Вместо того чтобы предупреждать о последствиях всю натовскую эскадру скопом, наш Черноморский флот взял за правило сообщать об «опасных действиях» отдельных судов — участников маневров «Морской бриз — 2021». Автору это кажется признаком серьезного конфликта.

Москва дала знать о своем неудовольствии по поводу появления еще одного (по счету уже четвертого) корабля НАТО в Черном море - и это в течение трех недель. Хотя натовские корабли давно уже появляются в этом регионе, Москва четко обозначила, что будет следить за их перемещениями даже в нейтральных водах. Проследите за развитием событий: всего две недели назад части российского Черноморского флота произвели предупредительные стрельбы в направлении эсминца королевского британского флота - корабля Ее Величества Defender. А все потому, что он проплыл недалеко от находящегося под российским контролем Крыма вскоре после захода в украинский порт [Одессу].

А всего через несколько дней после этого российские истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 предприняли "имитацию атак" против голландского фрегата "Эвертсен". Нидерландское министерство обороны отметило, что российские попытки "многократно создавать провокации" в отношении его находящегося вблизи Крыма корабля являются "небезопасными", "агрессивными" и "безответственными".

И вот - новое выражение недовольства России. На прошлой неделе Национальный центр управления обороной РФ (входит в состав Минобороны РФ) сообщил, что наблюдает за передвижениями итальянского фрегата "Вирджинио фазан", вошедшего в воды Черного моря в четверг. Итальянское миноброны в ответ напомнило, что его корабль является частью сил НАТО и оказался размещен в Черном море в рамках ежегодных учений НАТО "Морской бриз - 2021" (Sea Breeze - 2021). Вместе с итальянцами в учениях участвуют корабли и военнослужащие еще 30 стран. Впрочем, Россия ответила на эти учения своими собственными маневрами в этом регионе.

Пока неясно, почему Россия применяет такую тактику: называть и "стыдить" отдельные корабли, а не всю операцию в целом. В среду все тот же Национальный центр управления обороной РФ (входит в состав Минобороны РФ) сообщил, что наблюдает еще и за испанским патрульным военным кораблем, который тоже вошел в Черное море.

"Силы Черноморского флота России начали слежение за испанским патрульным судом "Райо" ("Молния"), вошедшим в Черное море 7 июля 2021 года, чтобы участвовать в учениях НАТО "Морской бриз - 2021", проводимых многонациональными силами стран - членов НАТО и его партнеров", - заявил Национальный центр управления обороной РФ в специальном комментарии для ТАСС.

"Райо" - это второй по старшинству корабль из серии военных судов типа "Метеор". То есть испанское судно - корвет, предназначенный для боевых действий в удаленных географически морских зонах. Испания сначала объявила о планах построить десять таких кораблей. Постройка еще шести кораблей этого класса намечена на ближайшее время - корабли начнут строить уже в следующем году.

Этот тип кораблей в испанском ВМФ (корабли серии P-42) начал служить Испании в 2011 году. У "Райо" есть команда в 46 моряков, которая в случае чего может быть расширена еще на 30 человек. Основное применение таких судов - эскорт и охрана других кораблей Испании в случае возникновения конфликта низкой интенсивности в удаленной части света. Может "Райо" применяться и в случае асимметричного конфликта, а также для охраны международного судоходства. Корабли класса "Метеор" могут использоваться в операциях против наркоторговли или торговли людьми. Его удобно использовать в кризисных ситуациях или для доставки гуманитарной помощи.

Предельная скорость - 20 узлов. Вооружен 76-миллиметровой пушкой, двумя вспомогательными орудиями типа Мк-38 и парой стационарных пулеметов фирмы "Броунинг". К кораблю приписан патрульный вертолет Augusta-Bell 212.

Питер Сучиу - автор из Мичигана, регулярно пишет о малых видах огнестрельного оружия, а также является автором нескольких книг о вооружении современной армии.

Питер Сучиу (Peter Suciu)