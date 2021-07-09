Талибы на встрече в Москве обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, говорится в заявлении политофиса движения, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов* — Прим. ред.) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо", — отмечается в сообщении.

Представители движения также заявили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Помимо этого, они заверили что погранпереходы с соседними странами будут работать в штатном режиме.

Визит делегации в Москву продлится два дня. Ее возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.

Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.

* Террористическая организация, запрещена в России