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РИА Новости

Лавров допустил использование базы России из-за ситуации в Афганистане

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. Россия готова задействовать возможности 201-й военной базы в Таджикистане для защиты союзников в связи с ситуацией в Афганистане, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Лаосе, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов о возможной реакции Москвы на фоне ухудшения ситуации в Исламской республике.

"Мы будем делать все, в том числе, используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана, ... чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", – заверил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также напомнил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и контактирует с главами других республик Центральной Азии в связи со сложной ситуацией.

При этом обязательства российской стороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остаются в силе, подчеркнул министр. Он добавил, что представители секретариата организации уже посетили пограничный район.

Глава российского МИД добавил, что в Москве внимательно следят за происходящим в Афганистане, где наблюдается тенденция к ухудшению обстановки, в том числе из-за поспешного вывода американских и других войск стран НАТО.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые заняли значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города на севере страны. В ООН заявляли, что "Талибан" захватил 50 районов из 370, сами талибы утверждали, что контролируют уже 70% границы с Таджикистаном.

Эскалация продолжаются на фоне вывода войск НАТО и США, начатого в апреле. Изначально планировалось, что все зарубежные войска уйдут из республики к 1 мая, как это предполагало соглашение, подписанное в Катаре в феврале 2020 года. Позднее президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск планируется завершить к 11 сентября.

На этом фоне начатые в Катаре межафганские мирные переговоры по вопросу политического урегулирования фактически приостановились. Подписанное в Дохе в 2020 году первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире предусматривает вывод иностранных войск и обмен пленными.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российские военные в Таджикистане проверили боеготовность ракетных комплексов С-300 на фоне напряженности на границе страны с Афганистаном.

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Страны
Афганистан
Катар
Лаос
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
С-300
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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