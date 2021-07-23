Как Афганистан стал черной дырой Америки

Вашингтон уходит, война продолжается

Ситуация в Афганистане, народ которого никогда и никому не удавалось поставить на колени, продолжает обостряться.

Вооруженные формирования движения «Талибан» (запрещено в РФ) успешно преодолевают сопротивление правительственных войск. Те весьма вяло им противодействуют, а в некоторых случаях просто бегут или сдаются на милость победителей. По мнению значительной части политиков и экспертов, захват Кабула и всей территории страны талибами – лишь вопрос времени, и довольно скорого.

Власть у талибов была отобрана в 2001 году силами международной коалиции. Через 20 лет безуспешных попыток внедрить демократию в стране, живущей по средневековым законам, США и их союзники окончательно выводят все свои войска с афганской территории. Они считают, что теперь власти Афганистана должны сами отстаивать свои позиции и окончательно подавить боевиков.

При этом новый захват власти талибами, проповедующими радикальную исламистскую идеологию и поддерживающими международный терроризм, представляет серьезную опасность для России и всех соседей Афганистана.

ПОЗИЦИЯ БЕЛОГО ДОМА

8 июля президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, прокомментировал ситуацию в Афганистане и объяснил мотивы своего решения об окончательном выводе американских войск.

Позиция президента вызывает большие опасения как в США, так и за рубежом.

Ситуация в Афганистане, народ которого никогда и никому не удавалось поставить на колени, продолжает обостряться.

Вооруженные формирования движения «Талибан» (запрещено в РФ) успешно преодолевают сопротивление правительственных войск. Те весьма вяло им противодействуют, а в некоторых случаях просто бегут или сдаются на милость победителей. По мнению значительной части политиков и экспертов, захват Кабула и всей территории страны талибами – лишь вопрос времени, и довольно скорого.

Власть у талибов была отобрана в 2001 году силами международной коалиции. Через 20 лет безуспешных попыток внедрить демократию в стране, живущей по средневековым законам, США и их союзники окончательно выводят все свои войска с афганской территории. Они считают, что теперь власти Афганистана должны сами отстаивать свои позиции и окончательно подавить боевиков.

При этом новый захват власти талибами, проповедующими радикальную исламистскую идеологию и поддерживающими международный терроризм, представляет серьезную опасность для России и всех соседей Афганистана.

ПОЗИЦИЯ БЕЛОГО ДОМА

8 июля президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, прокомментировал ситуацию в Афганистане и объяснил мотивы своего решения об окончательном выводе американских войск.

Позиция президента вызывает большие опасения как в США, так и за рубежом.

Байден заявил, что афганский народ должен сам решать свою судьбу и отвечать за свое будущее. И что он, Байден, не хочет обрекать еще одно поколение американцев на двадцатилетнюю войну. По данным Пентагона, в Афганистане погибло более 2400 американских солдат и офицеров, почти 21 000 были ранены. А сколько бойцов продолжает жить с расстроенной психикой, военное ведомство умалчивает.

Байден также заявил, что афганские военные способны дать отпор талибам. И опроверг сообщения о том, что американская разведка предсказывала крах правительства в Кабуле через шесть месяцев и возможность возникновения гражданской войны.

Байден объявил, что конечной датой полного вывода американских войск станет 31 августа. В стране останется только около шести сотен американских военнослужащих, которые будут обеспечивать безопасность посольства США в Кабуле и охранять столичный международный аэропорт.

Байден сказал и о том, что тысячам афганских переводчиков, сотрудничавших с войсками сил коалиции, будут предоставлены надежные убежища в США и других странах. В этом направлении соответствующими службами сегодня ведется интенсивная работа. Правда, не все сторонники США готовы покинуть свою страну.

В ночь на 2 июля американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм. А если говорить проще – просто удрали из нее под покровом ночи. Баграм – давний плацдарм для военных операций Пентагона в Афганистане. В пиковые годы антитеррористической операции США на территории этой базы находилось до 100 тыс. военнослужащих. Отбытие последних американских военных кладет конец самой продолжительной войне в истории Соединенных Штатов. После себя они оставили более тысячи транспортных средств, десятки бронеавтомобилей и полностью оснащенный военный госпиталь, один из лучших в стране. Пентагон заявил, что вывод войск завершен на 95%.

Вашингтон согласился уйти из Афганистана после соглашения с талибами, заключенного в прошлом году, еще при Дональде Трампе. Заняв Овальный кабинет, Байден поддержал этот шаг, не согласившись с мнением ряда своих генералов, намеревавшихся сохранить широкое военное присутствие США в стране, чтобы помочь силам национальной безопасности и предотвратить превращение Афганистана в оплот экстремистских группировок.

Апрельский указ Байдена о выводе войск к 11 сентября (позднее дата была перенесена на 31 августа) совпал по времени с новыми крупными успехами талибов в войне против почти распавшихся и деморализованных правительственных сил – после того как мирные переговоры между ними вновь сорвались. Командующий войсками США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер на днях заявил, что страна оказалась на пороге новой гражданской войны. К настоящему моменту полный вывод своего контингента, второго по численности после американского, завершила и Германия.

По словам представителей федерального правительства, имеющих прямой доступ к закрытым данным, американские спецслужбы обоснованно предупреждали Байдена о том, что афганские вооруженные силы очень слабы, а вероятность выживания правительства Кабула даже в краткосрочной перспективе практически равна нулю. Хотя за 20 лет американские инструкторы обучили более 300 тысяч афганских военнослужащих и сотрудников сил безопасности, чтобы помочь им бороться с талибами.

ЗАБОТЫ И ХЛОПОТЫ ПЕНТАГОНА

Официальные лица МО США «с глубокой озабоченностью» наблюдают за стремительным продвижением талибов в Афганистане. И призывают своих афганских партнеров «активизироваться» и защитить свою страну в условиях вывода американских войск, заявил в прошлое воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Когда талибы объявили, что взяли под свой контроль 85% территории Афганистана (что оспаривают многие американские наблюдатели), Кирби сказал ведущему телепередачи «Фокс Ньюс Санди» Крису Уоллесу, что его ведомство ни на секунду не оставляет без внимания ситуацию в Афганистане.

«Мы, конечно, наблюдаем с глубокой озабоченностью ухудшение ситуации в области безопасности и следим за актами насилия, масштабы которого слишком велики», – сказал Кирби. Он также подчеркнул, что официальные лица следят за передвижениями талибов и работают с афганскими военными, «чтобы побудить их использовать свой потенциал и возможности, которые у них есть, и мы уверены, что они знают, как защитить свою страну».

Кирби отметил, что потенциал и возможности ВС Афганистана включают «очень боеспособные» ВВС и «очень развитые» силы специального назначения, которые могут предотвратить возрождение движения «Талибан». «Сейчас для них как раз наступает то время, когда они должны сделать шаг вперед и защитить свою страну».

Даже если американские войска не смогут поддерживать сражения афганских воинов на своей земле, США будут продолжать помогать стране и ее народу. «Мы не уйдем от нашего взаимодействия», – сказал Кирби. США будут продолжать поддерживать афганские войска материально, а также осуществлять их снабжение и техническое обслуживание авиационной техники.

УВЕРЕННЫЙ НАТИСК ТАЛИБОВ

Как только Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана, эксперты в Америке и в других странах стали оценивать возможные сроки пребывания у власти действующих правителей Кабула. Одни полагают, что нынешнее правительство без военной поддержки Вашингтона падет через несколько месяцев. Другие уверяют, что это произойдет значительно быстрее. Правоту тех или других покажет время.

Уход американцев и их союзников из Афганистана проходит на фоне весьма активного и успешного захвата талибами территорий, ранее контролируемых правительством.

Наступление боевиков, как правило, не встречает сопротивления со стороны правительственных силовых структур.

У ВС Афганистана, дислоцирующихся в различных частях страны, отсутствует мотивация к борьбе с боевиками, что негативно сказывается на их способности выступить в едином строю и подавить инсургентов. Если противник прижимает правительственные войска к границе Таджикистана или Ирана, они укрываются в этих странах. Окруженные талибами, солдаты и офицеры переходят на их сторону, надеясь, что прежние грехи им будут прощены.

Вместе с живой силой в распоряжение «Талибана» поступает огромное количество американского оружия. Реальное сопротивление боевикам продолжает оказывать лишь военная авиация, поскольку у талибов отсутствуют современные системы ПВО. К относительным успехам властей можно также отнести сражение за второй по величине город страны Кандагар. Он не сдался без боя лишь благодаря переброшенному из столицы подкреплению.

На фоне неустойчивой и разрушающейся конструкции местной власти США лишь ускорили свое бегство из Афганистана. Пытаясь снять с себя ответственность за происходящее, Байден заявил: «Мы пришли в Афганистан не для того, чтобы строить там государство. Определять его будущее, решать, как управлять страной, – это исключительная прерогатива и зона ответственности афганского народа».

На сегодняшний день, как уже отмечалось, лидеры «Талибана» заявляют, что под их контролем находится около 85% территории страны. Они также объявляют о готовности установить нормальные отношения со всеми заинтересованными сторонами и заверяют мировое сообщество, что движение не собирается выходить за границы Афганистана. Ранее Таджикистан, обеспокоенный успехами талибов, объявил частичную мобилизацию и запросил помощи у ОДКБ. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать Таджикистану военную поддержку в связи с ситуацией в соседнем Афганистане. При этом речь шла не о вмешательстве в афганские события, а о гарантиях безопасности Таджикистана.

На фоне «Исламского государства» (запрещено в РФ) «Талибан» выглядит предпочтительнее, поскольку пока не декларирует идею создания Всемирного халифата и выражает готовность уважать государственные границы других стран.

ВИЗИТ ТАЛИБОВ В МОСКВУ

9 июля завершился визит делегации политического офиса движения талибов в Москву. Центральным днем переговоров стал четверг, когда они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

Особенность переговоров с представителями талибов заключается в том, что движение «Талибан» решением Верховного суда 2003 года признано в России террористическим, его деятельность запрещена в России. Тем не менее представители политического крыла талибов довольно часто бывают в Москве. Они приезжали в январе этого года, в мае 2019-го и до этого.

Еще в 2018 году, комментируя ведение переговоров с представителями террористов, министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что Россия никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, так как они – часть афганского общества. Целью контактов являлось побуждение талибов к переговорам с афганским правительством, отмечал глава МИД.

В пятницу право на переговоры с представителями террористов защитил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказавший, что «контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане».

Приехавшие в Москву талибы представляют политический офис движения, который с 2013 года базируется в столице Катара – Дохе. Именно с его функционерами США вели переговоры о заключении соглашения, по которому американские военные сейчас завершают вывод войск из Афганистана. Основной костяк офиса составляют бывшие члены правительства талибов, которое управляло Афганистаном с 1996 по 2001 год. Делегацию, посетившую Москву, возглавлял шейх Мавляви Шахабуддин Делавар. Он был послом талибов в Исламабаде, находился на дипломатической службе в Саудовской Аравии, был членом Верховного суда. В 2001 году Делавар был внесен в санкционный список Совета безопасности ООН.

Уже не впервые в Москву приехал мулла Абдул Гани Барадар, один из основателей «Талибана», воевавший с советскими войсками в конце 1980-х годов. С 2010 по 2018 год он сидел в тюрьме в Пакистане, куда был отправлен после совместной операции пакистанских и американских спецслужб, но три года назад был освобожден по настоянию Вашингтона. Во время правления талибов сообщалось, что он занимал губернаторские посты. Его называли и министром обороны.

Глава всего движения с 2016 года мулла Хайбатулла Ахундзада, богослов и специалист по исламскому религиозному праву (а не полевой командир, как его предшественники), также входил в состав делегации. С ним приехал один из его заместителей – Сираджуддин Хаккани, возглавляющий террористическую группировку «Сеть Хаккани». Чем кончится нынешний натиск талибов на законные власти Афганистана, пока сказать сложно.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»