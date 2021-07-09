Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma вошел в Черное море

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США вошел в Черное море, свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.

Корабль прошел через Босфор и в настоящее время находится у берегов Турции.

Ранее о движении корабля в сторону Черного моря сообщил шестой флот ВМС США. По заявлению ВМС США, корабль следует в Черное море "для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО".

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.