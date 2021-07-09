Dagens Nyheter (Швеция): как новое оружие «Патриот» может крепче привязать Швецию к США

США начали поставки ЗРК «Патриот» в Швецию. Эта страна не входит в НАТО, однако намеревается связать свою оборону с аналогичными системами в европейских странах альянса. Особенно тревожат шведов тактические баллистические ракеты, размещенные в Балтийском регионе, — например, российские комплексы «Искандер».

Только что купленные американские системы ПВО «Патриот» позволят сбивать баллистические ракеты, летящие в сторону Швеции

"Патриоты" можно подсоединить к сети таких же систем в соседних с нами странах - членах НАТО. Командующий силами США в Европе Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) говорит в интервью Dagens Nyheter, что для Швеции это открывает "большие возможности".

Прямо сейчас армия США поставляет в Швецию совершенно новую систему ПВО - "Патриот". Ее введут в эксплуатацию уже в конце года.

"Патриот" заменит американские зенитные комплексы "Хок", которые Швеция купила почти 60 лет назад, но по-прежнему продолжает использовать. Задача этих комплексов - отражать атаки штурмовиков и бомбардировщиков на подлете к целям.

""Патриот" сконструирован так, чтобы действовать совместно с другими аналогичными системами. Так что очень легко связать между собой "Патриоты" в разных странах", - сказал американский генерал Кристофер Каволи Dagens Nyheter, когда во вторник приезжал с визитом на Готланд.

"Четырехзвездный" генерал Каволи - командующий армиями США в Европе и Африке, насчитывающими примерно 35 тысяч военных.

Сегодня угроза воздушных атак по целям на земле более сложная, чем раньше. Бомбардировщики выпускают крылатые ракеты с большой высоты и дальнего расстояния, и они летят к целям очень низко над землей. Все чаще используются и оснащенные оружием беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, в районе Балтийского моря вот уже несколько лет размещены тактические баллистические ракеты, прежде всего российские комплексы "Искандер". Они могут угрожать Швеции с территории России. Ракеты "Искандер" могут оснащаться как конвенциональными, так и ядерными боеголовками. Их запускают с расстояния 400-500 километров по идущей высоко вверх траектории, а затем на большой скорости резко направляют вниз на цель. Благодаря "Патриоту" у Швеции впервые появится возможность отразить атаку таких ракет.

""Патриоты" дадут Швеции возможность при желании вступить в сообщество армий, располагающих этими системами и способных создать оборонительную сеть. Это очень мощное преимущество", - подчеркивает Кристофер Каволи.

Решение купить системы ПВО средней дальности правительство приняло в 2018 году. Французский вариант сразу отмели, и было решено остановиться на "Патриоте". Чек по сделке составил примерно 12 миллиардов крон (около 1 200 000 евро - прим. перев.).

В мае Швеция приняла первые ракеты. "Патриоты" будут подключены к шведской системе радаров, осенью Управление материально-технического обеспечения вооруженных сил проведет испытания. Представители вооруженных сил Швеции прошли обучение в США, и в конце этого года первая батарея "Патриотов" уже поступит на вооружение.

Генерал Каволи указывает, что параллельно со Швецией "Патриот" закупают Польша, Румыния, Греция и Швейцария. Такие системы уже есть в Германии и Нидерландах.

Dagens Nyheter: Можно ли подключить шведские "Патриоты" к американским и польским, чтобы получилась единая сеть?

Кристофер Каволи: Если страны захотят этого, то, определенно, можно.

- Касается ли это и сотрудничества с целью сбивать вражеские баллистические ракеты?

- Чисто технически это реальная область для сотрудничества. Но нужно ли это - другой вопрос. В Европе и по всему миру активно обсуждают противоракетную оборону. Я комментирую лишь технические возможности.

Если, скажем, Россия атакует Швецию баллистическими ракетами, у нас будет всего несколько секунд, чтобы принять решение, задействовать "Патриоты" или нет. У США же, напротив, есть спутниковые системы, которые могут предупредить о пуске ракет заранее. Для Швеции это было бы очень полезно.

Генерал Каволи не возражает, однако отвечает дипломатично: "Только сама Швеция может решить, что больше всего пойдет ей на пользу. Ни один американец ей для этого не нужен".

В прошлом сентябре Швеция была наблюдателем на учениях "Звездный рыцарь" (Astral Knight) в Польше. В ходе учений страны-участницы проверяли, способны ли они совместно создавать общую картину ситуации и обмениваться предупреждениями.

"Мое командование ПРО и ПВО в Германии поддерживает контакт с вооруженными силами. И когда "Патриоты" будут приняты на вооружение здесь (в Швеции), мы будем работать вместе, отлаживая механизмы, необходимые, чтобы действовать сообща. Для Швеции это открывает большие возможности", - говорит генерал Кристофер Каволи.

Командующий армией Карл Энгельбректсон (Karl Engelbrektson), который принимает его у себя в гостях в Швеции, подтверждает: "Мы уже сотрудничаем, мы учимся у голландцев и немцев. Мы видим, как все это работает с технической и тактической сторон. Мы обеспечиваем политикам эту опцию".

Генерал Каволи бывал в Швеции и ранее. Нынешний почти трехдневный визит включает в себя и посещение полка ПВО в Хальмстаде, который сейчас принимает систему "Патриот".

За часовой полет на вертолете над северным Готландом американец узнал об острове много нового.

- Можно ли защитить Готланд?

- Конечно. Всегда полезно внимательно осмотреть территорию. Готланд очень важен со стратегической точки зрения, но он при этом очень большой. Иногда легко забыть, насколько велика Швеция.

Этот визит - последний из ряда признаков, что военное сотрудничество между двумя странами становится все более интенсивным.

Четыре года назад, летом 2017 года, предшественник генерала Каволи Бен Ходжес (Ben Hodges) тоже приезжал на Готланд. Швеция тогда как раз начала возвращать на остров войска. "Не думаю, что существует более важный остров, чем этот", - сказал тогда Ходжес шведским солдатам, с которыми встретился.

США были крупнейшим иностранным участником масштабных шведских учений "Аврора-17", первых после окончания холодной войны, на которых наша армия отрабатывала защиту страны. Американские подразделения действовали в Центральной Швеции и на Готланде.

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) сказал в 2017 году Dagens Nyheter, что, если бы Россия угрожала шведам, США отнеслись бы к Швеции как к союзнику и другу: "Если вы попадете в переделку, мы придем на помощь".

- Вы прибудете сюда?

- Мы отрабатываем совместные с Швецией действия, и у нас есть оборудование, которое можно использовать вместе со шведской армией. Если мы получим такой приказ, армия США будет полностью готова сотрудничать со шведской армией по любому поводу. Мы делали это и раньше, в бою, и мы готовы сделать это в рамках военной операции любого рода. Но, конечно, политика не от меня зависит.

Система "Патриот" едет в Швецию

Вооруженные силы Швеции в последние годы при поддержке парламента активизировали военное сотрудничество с США.

Первые элементы систем "Патриот" поставляются прямо сейчас. Швеция купила последнюю версию "Патриот" PAC-3, которую у нас обозначили как Система ПВО-103. Два батальона ПВО получат каждый по два огневых блока системы. Каждый огневой блок состоит из радара, пункта управления огнем и трех площадок с ракетами.

Будут поставлены два типа ракет: PAC-3 MSE (против баллистических ракет) от Lockheed Martin и Patriot Gem T (против различных летательных аппаратов) от Raytheon.

Это продвинутая система, но она способна защитить лишь небольшой район вблизи места базирования - например, военную базу или мегаполис.

Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmström)